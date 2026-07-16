В Рыбинском море временно приостановили работу судна: все о непогоде в Ярославской области — онлайн

16 июля на Ярославскую область обрушился шквалистый ветер. По данным РСЧС, в регионе прогнозируют усиление ветра порывами 15 м/с.
В онлайн-репортаже показываем последствия непогоды. И собираем официальные данные по ситуации в регионе от властей.
По данным главы региона, особое внимание энергетики уделят Переславль-Залесскому, Некоузскому и Рыбинскому муниципальным округам.
«Ливни и шквалистый ветер обрушились на регион. Отслеживаем все сигналы об обрывах линий электропередачи, обвалах деревьев и срывах кровель. <…> О локальных отключениях сообщают и из других округов региона», — сообщил губернатор.
Михаил Евраев отметил, что правительство, оперативные службы и сотрудники «Ярэнерго» ведут постоянный мониторинг метеообстановки.
«По прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться еще сутки», — добавил глава региона.
Заявление губернатора
Все профильные службы региона мобилизованы и работают над устранением последствий.
Еще одно дерево с треском рухнуло на столб ЛЭП, а затем на дом на улице Свердлова.
Момент попал на уличную камеру.
Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна «Восход» от Ярославля до Углича, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Повалило дерево во дворе дома — видео
На Суздалке деревья не выдерживают силы ветра. Во дворе на Крировова, 53 днем рухнул один из стволов.
Обстановка в Ярославле на набережной.
О продлении экстренного предупреждения сообщили в РСЧС по Ярославской области около пяти вечера 16 июля.
«Усиление ветра порывами 15 м/с ожидается местами по Ярославской области с 18:00 до 21:00 16 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в сообщении.
Телефон экстренных служб 112.