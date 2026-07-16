В Рыбинском море временно приостановили работу судна: все о непогоде в Ярославской области — онлайн

О продлении экстренного предупреждения сообщили в РСЧС по Ярославской области около пяти вечера 16 июля.

«Усиление ветра порывами 15 м/с ожидается местами по Ярославской области с 18:00 до 21:00 16 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в сообщении.