НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

6 м/c,

сев.

 752мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,33
Закрывается гипермаркет
Погиб и пострадали от БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Сбили 54 БПЛА
Здесь был Пушкин
Визуализация Карабулинской развязки
Перекрыт въезд в Ярославль
Автобус сбил девушку
Видео смертельного ДТП
Город Онлайн-трансляция В Рыбинском море временно приостановили работу судна: все о непогоде в Ярославской области — онлайн

В Рыбинском море временно приостановили работу судна: все о непогоде в Ярославской области — онлайн

Стихия вновь ударила по региону

82

16 июля на Ярославскую область обрушился шквалистый ветер. По данным РСЧС, в регионе прогнозируют усиление ветра порывами 15 м/с.

В онлайн-репортаже показываем последствия непогоды. И собираем официальные данные по ситуации в регионе от властей.

Анастасия Вязигина

По данным главы региона, особое внимание энергетики уделят Переславль-Залесскому, Некоузскому и Рыбинскому муниципальным округам.

«Ливни и шквалистый ветер обрушились на регион. Отслеживаем все сигналы об обрывах линий электропередачи, обвалах деревьев и срывах кровель. <…> О локальных отключениях сообщают и из других округов региона», — сообщил губернатор.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Михаил Евраев отметил, что правительство, оперативные службы и сотрудники «Ярэнерго» ведут постоянный мониторинг метеообстановки.

«По прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться еще сутки», — добавил глава региона.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Заявление губернатора

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Все профильные службы региона мобилизованы и работают над устранением последствий.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области
Обсудить
Анастасия Вязигина

Еще одно дерево с треском рухнуло на столб ЛЭП, а затем на дом на улице Свердлова.

Момент попал на уличную камеру.

Дерево рухнуло во дворе дома в центре Ярославля

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна «Восход» от Ярославля до Углича, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Повалило дерево во дворе дома — видео

На Суздалке деревья не выдерживают силы ветра. Во дворе на Крировова, 53 днем рухнул один из стволов.

На Кривова, 53 дерево рухнуло на землю, задев обшивку на балконе | Источник: читатель 76.RU МаркНа Кривова, 53 дерево рухнуло на землю, задев обшивку на балконе | Источник: читатель 76.RU Марк

На Кривова, 53 дерево рухнуло на землю, задев обшивку на балконе

Источник:

читатель 76.RU Марк

Обсудить
Анастасия Вязигина

Обстановка в Ярославле на набережной.

В Ярославле бушует сильный ветер

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

О продлении экстренного предупреждения сообщили в РСЧС по Ярославской области около пяти вечера 16 июля.

«Усиление ветра порывами 15 м/с ожидается местами по Ярославской области с 18:00 до 21:00 16 июля. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — указано в сообщении.

Телефон экстренных служб 112.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем