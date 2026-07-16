«Музыка была откровением»: ярославец собрал одну из крупнейших коллекций The Beatles в России. Видео

68-летний Андрей Селевко собрал самую большую коллекцию The Beatles в Ярославле и, возможно, в России. Более 700 экспонатов хранится в одном из залов в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в Ярославле. Здесь поклонник группы сделал музей, которому осенью 2026 года будет пять лет.
«Я помню, как мы справляли Новый год в 10 классе под музыку „Битлз“. Это была, наверное, путеводная нить Ариадны в лабиринте музыкальных явлений. Музыка была откровением, спасением», — вспоминает Андрей Селевко зарождение своей любви к группе.
Тогда ярославец начал собирать коллекцию.
«Сначала были магнитофонные записи на катушках. Они были плохие, если там тарелочка чуть слышно звенит, значит, это уже хорошая запись. Седьмая-восьмая перезапись — это очень хорошая запись была. У меня даже здесь есть магнитофон старый ламповый, отцовский, и та пленка, которая 50–55 лет назад играла», — рассказал Андрей Селевко.
Как в Ярославле возник битловский музей
Когда экспонатов набралось слишком много, у Андрея Селевко возникла идея создать собственный музей. Площадку пришлось искать долго, и вот директор Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Ярославле Светлана Ахметдинова посчитала интересным решением разместить здесь коллекцию.
Теперь Андрей Селевко два раза в месяц проводит экскурсии по музею, рассказывая о творчестве группы и сопровождая свои лекции фрагментами знакомых мелодий. Подробнее о музее в рассказе Андрея смотрите в видео выше.
Ранее мы делали интервью с Андреем Селевко о его коллекции, планах на музей и собственной группе Tembr Beat. Для тех, кто любит текст и фотографии — читайте о музее в этом материале.