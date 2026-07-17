В ближайшие 4 года повысят пенсионный возраст? Что на самом деле стоит за разговорами о продлении молодости до 40 лет

Сорокалетние сейчас действительно очень молодо выглядят Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В конце июня вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что предельный возраст молодежи нужно поднять с 35 до 40 лет. Он считает, что раз повысили пенсионный возраст, то и молодежный не должен стоять на месте. Кроме того, за последние 100 лет выросла средняя продолжительность жизни.

Редакция 161.RU узнала у экспертов, к чему на самом деле ведут такие разговоры народных избранников, действительно ли эта мера необходима и можно ли на самом деле считать молодыми 40-летних, которых после признания молодыми просто заставят работать дольше?

Зависит ли молодость от продолжительности жизни?

Традиционно молодежью привыкли называть юношей и девушек, которые только окончили школу и учатся в университете. Время расцвета и энергии. До 2020 года в целом так и было: к молодежи относились граждане от 14 до 30 лет. В 2020 году президент Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, в котором изложили, что молодыми можно считать граждан до 35 лет. Сейчас этот возраст предлагают поднять в очередной раз.

Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов уверен, что продолжительность жизни связана не с биологическим возрастом, а скорее с тем, насколько развилась медицина, и с тем, что стало меньше вооруженных конфликтов.

— Честно говоря, ситуация немного странная. Как можно определять молодость по одному критерию — средней продолжительности жизни? В Древнем Риме или Античной Греции низкая средняя продолжительность жизни была связана вовсе не с каким-то особым биологическим возрастом, а с совершенно другими вещами: высокой детской смертностью, эпидемиями инфекционных болезней и колоссальным травматизмом, которым была пропитана тогдашняя жизнь, — объясняет собеседник корреспонденту 161.RU.

По его словам, те, кто не умер в младенчестве или от вражеского копья, жили долго. Надгробные таблички в древнем городе Херсонесе показывают, что многие тогда достигали вполне преклонного возраста — 70–80 лет.

— Хороший климат, естественная средиземноморская диета, подвижный образ жизни — всё это работало в их пользу. В самые элитные формирования македонского войска, к примеру, брали только после 60 лет, и служили там до самой смерти. А расцветом человека в Элладе считали 44 года — так называемый «возраст акме», — добавляет спикер.

Поэтому рост средней продолжительности жизни стоит рассматривать не как победу над биологическим возрастом, а как устранение причин преждевременной гибели, уверен Баранов. Люди в 30–40 лет умирают не от ранней старости, а от того, что до старости просто не доживают.

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В то же время генеральный директор АО «НПФ „ Социум “ », член комитета по кадрам Совета финансового рынка Оксана Иванова уверена, что повышение возраста молодежи вполне логично. Это похоже на попытку подогнать законодательство под объективную реальность.

— Идея выглядит логично, если смотреть на демографию и реальное поведение людей. Продолжительность жизни в России действительно выросла — сегодня она составляет около 73–74 лет, а к 2030 году государство ставит цель выйти на 78. Люди позже начинают карьеру, позже создают семьи, дольше сохраняют активность и трудоспособность. Социальные границы «молодости» объективно сдвигаются, — комментирует она корреспонденту 161.RU.

Единственная возможная причина — повышение пенсионного возраста

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, единственная объективная причина «продления» возраста молодежи — это повышение пенсионного возраста в ближайшие четыре года.

— Я думаю, что никаких объективных причин для изменения официально признаваемого возраста молодежи нет. Единственная возможная причина, помимо всякого рода маркетинговых ухищрений различных корпораций — подозрительно напоминает подготовку к очередному увеличению пенсионного возраста, — сказал Крупнов корреспонденту 161.RU.

Можно предположить, что те люди, которые тесно сотрудничают с правительством и которые высказывают эти предложения, неформально реализуют желания нашего правительства, чтобы люди себя ощущали помоложе, приятнее себя чувствовали, добавляет эксперт.

— Наша средняя продолжительность жизни — она позорная. Мы находимся в неприличных местах в международных рейтингах и статистических отчетах. Второй момент — у нас продолжительность жизни фактически составляла 70 лет во времена СССР. Общемировая продолжительность жизни с развала СССР увеличилась на 7 лет. Это все-все страны — самые бедные, несчастные, больные, без медицины и так далее. А Российская Федерация только в десятых годах уже XXI века доползла по официальной статистики советской, — указывает Крупнов.

Сейчас пишут, что средняя продолжительность жизни 74 года. Притом по ее динамике роста Россия отстает от всего мира. К тому же официальный возраст здоровой жизни мужчин составляет 61 год. Учитывая, что возраст выхода на пенсию у мужчин — 65 лет, то четыре последних года мужчины дорабатывают больными, добавляет эксперт.

«Государству придется увеличивать бюджеты»

На то, что пенсионный возраст придется увеличивать, говорит и то, что увеличение возрастного порога может привести к расширению категорий получателей: большее число людей в возрасте от 35 до 40 лет смогут претендовать на льготы, программы поддержки, которые ранее были доступны только для более молодых. Еще это может коснуться программ поддержки молодых семей, молодых специалистов, жилищных программ. Денег потребуется гораздо больше.

— Государству придется либо увеличивать бюджеты на эти программы, либо перераспределять существующие средства, что может повлиять на доступность льгот для других возрастных групп. Не исключено, что для сохранения бюджетов могут быть введены новые критерии или ограничения, чтобы избежать чрезмерного увеличения числа получателей, или же сами льготы будут в меньшем объеме, — сказал корреспонденту 161.RU Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук.

Вот что может измениться в льготных программах по мнению эксперта Оксаны Ивановой. Жилищные программы. Сегодня государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства РФ № 1710 от 30.12.2017) и ее подпрограмма «Жилищное обеспечение молодых семей» ориентированы на семьи, где обоим супругам менее 35 лет. Государство субсидирует от 30% до 35% стоимости жилья. Если возрастную планку поднимут до 40 лет, доступ к этой субсидии может открыться сотням тысяч новых семей. Еще пример — программа «Дальневосточная ипотека» (Постановление Правительства РФ № 1609 от 07.12.2019), где молодые семьи с детьми могут получить кредит под 2% годовых при условии, что обоим супругам не более 35 лет. Сдвиг до 40 лет расширит аудиторию этой программы на целую возрастную когорту. Образовательные гранты. Программа государственной поддержки образовательного кредитования (Постановление Правительства РФ № 197 от 26.02.2018) позволяет студентам получать кредиты на образование под 3% годовых. Сейчас возрастного ограничения для студентов по этой программе нет — она доступна всем, независимо от возраста. Но президентская платформа «Россия — страна возможностей» и конкурс «Росмолодежь. Гранты» (Федеральный закон № 489-ФЗ от 30.12.2020 «О молодежной политике») ограничены возрастом 35 лет. Гранты до 1,5 миллиона рублей на реализацию социальных проектов сейчас доступны только тем, кому до 35. Если поднимут планку до 40 лет, еще примерно 12 миллионов человек смогут претендовать на эти средства. Льготные кредиты. Здесь речь идет не только о государственных программах, но и о банковских продуктах. Многие банки (Сбер, ВТБ, Альфа-Банк) выдают кредиты для молодых специалистов на льготных условиях — со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом. Возрастной порог — обычно до 35 лет. При его повышении до 40 лет банки вынуждены будут пересматривать эти продукты, а спрос на них со стороны новой возрастной группы может оказаться весьма высоким.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Последствия для самих жителей могут быть положительными и отрицательными. С одной стороны, новые льготы будут стимулировать покупательскую способность людей этого возраста, а доступ к новым образовательным программам повысит их квалификацию. С другой — это может привести к увеличению налогов для других категорий граждан.

— При этом увеличение числа получателей льгот потребует дополнительных бюджетных расходов. Это может быть как положительным фактором (если инвестиции в молодежь окупаются), так и отрицательным (если приведет к дефициту бюджета или росту налогов). Это также может повлиять на рынок труда, создавая новые ниши для молодых специалистов или, наоборот, усиливая конкуренцию, — добавляет спикер.

Нагрузка может лечь не только на государство, но и на работодателей, уверена Оксана Иванова.

— С одной стороны, расширение доступа к льготам для почти пятилетней когорты будет стимулировать рождаемость и спрос в отдельных секторах — от жилищного строительства до образовательных услуг. С другой — возрастет нагрузка на бюджет и, возможно, на работодателей, если они будут обязаны подстраивать соцпакеты под новое определение «молодого специалиста», — отметила спикер.

По словам Юрия Крупнова, из-за сложившейся экономической ситуации в стране нечем будет платить пенсию уже к 2030 году, поэтому повышения пенсионного возраста — один из наиболее вероятных сценариев. Так, платить пенсию придется меньшему числу людей, потому что до нее просто не все доживут. И начнется этот путь с увеличения количества «молодых».

— С точки зрения созданной экономической системы, уже в тридцатые годы нечем будет платить пенсии. У нас надвигаются колоссальные нагрузки — нам надо критически менять всю инфраструктуру, начиная с жилищно-коммунального хозяйства, энергетику, транспорт, самолеты. Атомные электростанции нужно выводить из строя, они уже прошли все отпущенные им сроки жизни. Значит, надо строить новые, а это колоссальные первоначальные инвестиции. В принципе, мы настолько разорили страну, настолько ее обескровили за время после развала Советского Союза. Всё, что можно, проели, прогуляли, пропили, — уверен Крупнов.

Надо ли делать молодежь «старше»?

Эксперт Анатолий Баранов считает, что увеличение возраста молодых приведет к тому, что от молодежи начнут больше требовать, а 40-летние жители не смогут потянуть эти требования физически.

— А вот если формально на законодательном уровне увеличат порог молодости, скажем, лет до 50, то тем самым увеличат и требования к «молодым». Но человек в 50 лет в соревновании с 20-летним почти всегда проиграет — по скорости реакции, выносливости, мышечной силе. И главное — его сердечно-сосудистая система уже несет на себе отпечаток возраста. Если взять всех, кто умирает на марафонской дистанции, на 90% это будут люди возрастные. Разве можно взвалить на такого человека социальную нагрузку, равную с его сыном или даже внуком? Тогда начнутся массовые проблемы со здоровьем и закономерное снижение той самой средней продолжительности жизни, — уверен Баранов.

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Он надеется, что решение о повышении возраста не примут, потому что научно молодость продлевать не научились — пока умеют только разглаживать морщины.

Иванова, наоборот, уверена, что рано или поздно такое изменение внесут.

— Думаю, в том или ином виде — да [увеличат возраст]. Тренд на повышение возрастных границ глобален: многие страны уже пересматривают понятия «молодости» и «старости» вслед за ростом продолжительности жизни. Вопрос не в том, примут ли это решение, а в конкретных сроках и параметрах. Сдвиг возрастных рамок — еще одно напоминание: жизнь становится длиннее, активный период — больше, а значит, и финансовое планирование должно быть более дальновидным. Если молодость продлят до 40, то как раз в этом возрасте самое время задуматься, на что вы будете жить после 60, — комментирует она.