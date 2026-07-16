Наварился почти на 400 тысяч: в Ярославле в суде рассмотрят дело о мошенничестве с билетами на хоккей

В Ярославле рассмотрят дело по статье о мошенничестве с билетами на хоккей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суд в Ярославле рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с продажей билетов на хоккей. По версии следствия, один из жителей пытался обогатиться на фоне ажиотажа вокруг матчей плей-офф КХЛ, продавая билеты-подделки фанатам из Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей.

Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, 22-летний ярославец продавал билеты на матч «Локомотив» — «Авангард» через онлайн-площадку. Однако покупателям он отправлял билеты, созданные в фоторедакторе.

«В результате преступной деятельности ущерб причинен 15 жителям на общую сумму более 390 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре. — С целью сокрытия следов преступлений обвиняемый использовал для получения денежных средств банковскую карту своей сестры, неосведомленной о совершаемых хищениях, а впоследствии обналичивал поступающие от граждан денежные средства».

Во время расследования молодой человек полностью возместил ущерб пострадавшим.

Уголовное дело расследовалось полицией и направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу.