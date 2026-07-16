«Отрежьте свои старые треники»: как выглядят самые модные шорты лета-2026 по версии Александра Рогова

Стилист раскрыл, в чем стоит щеголять этим летом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если вы совладаете с непостоянной летней погодой, можете считать себя настоящим экспертом. Пока подобрать наряд, чтобы утром не холодно, вечером не жарко, и в дождь, и в зной уместно, — то еще задание. Его попытался решить Александр Рогов. В своем блоге стилист рассказал, какие шорты будут в тренде этим летом, и обрадовал их фантастической универсальностью.

Самые актуальные шорты сезона — бермуды и кюлоты. Их главный плюс — в длине: она доходит до колен и ниже. За счет этого в них не будет ни холодно, ни жарко, и при этом легко соблюдать дресс-код. Для офисной работы шорты можно сочетать с деловой одеждой, для бара или прогулки — с повседневным или спортивным верхом. И везде вы будете выглядеть уместно.

Бермуды стали популярны еще в прошлом году, но бездумно надевать то, что носили летом-2025, не стоит. Тогда в тренде были шорты из денима. Сейчас в списке модных их нет, на их место пришли другие.

Александр Рогов выделил широкие костюмные шорты и бермуды-камо. Их можно носить с кроп-топом или облегающей майкой.

Одна из трендовых моделей — бермуды-камо Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Также летом в тренде спортивные атласные шорты. Они должны выглядеть так, будто вы только что стянули их у парня-баскетболиста из шкафа. Они не должны сковывать движения, а, наоборот, подавать сигналы, что вы полностью расслабленны. В прохладную погоду их можно сочетать не только с майкой или футболкой, но и накинуть кожаный бомбер.

— Предлагаю также рассмотреть такие варианты: бермуды-карго или трикотажные из футера, можно отрезать свои старые треники, — делится лайфхаком Рогов.

Время перебрать шкаф, возможно, основа для трендовых шорт у вас уже есть Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Чтобы образ смотрелся гармонично, стилист напоминает, что важно соблюдать баланс. С объемным низом и облегающим верхом стоит присмотреться к ненавязчивой легкой обуви, которая не будет нагружать образ, а дополнит его.

— Компенсируйте громоздкость таких шорт аккуратной и элегантной обувью, например балетками, шлепками или минималистичными мюлями на маленьком каблучке, — рекомендует стилист.

В образе с шортами важно соблюдать баланс Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа