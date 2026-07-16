Деревья как арт-объекты: гуляем по одному из самых красивых дворов Ярославля

Дом на Маланова, 14, корпус 2, окружен ухоженными зелеными зонами Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля есть двор, который давно стал местной достопримечательностью. Здесь привычные городские пейзажи сменяются аккуратными цветниками, «альпийскими горками» и ухоженными газонами. А деревья необычной формы и вовсе отсылают к видам красивых ботанических садов.

На конкурсе «Ярославль в цвету — 2025» двор дома по адресу улица Маланова, 14, корпус 2 признан одним из самых красивых дворов Красноперекопского района и вошел в число лауреатов.

Как сейчас выглядит знаменитый двор, можно увидеть в нашем фоторепортаже.

По обе стороны тротуара на улице Маланова можно увидеть ухоженную зеленую зону с аккуратным газоном и деревьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Создают красоту местные жители сами. Многие детали ландшафтного дизайна принадлежат руке дяди Саши — так называют главного садовника. Правда, он сам за славой не гонится, занимаясь садоводством вот уже больше 17 лет.

— Делаю то, что нравится. За цветами ухаживают женщины, — скромно отвечал дядя Саша на расспросы еще в 2022 году. Прошло несколько лет, а он продолжает превращать двор обычной пятиэтажки в ландшафтный парк.

За живой изгородью растут аккуратные деревья разных видов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Береза, похожая на зеленый шар Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь видов растений? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Идеально выстриженные газоны оградили от желающих их потоптать Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектная клумба с каменным оформлением Источник: Александр Куренной / 76.RU

В зелени утопают и подъезды, и задний двор дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так и хочется здесь присесть, отдохнуть Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разметка для детских игр на асфальте Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектный цветник украшает двор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом — декоративный бассейн и фигурки животных и птиц Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красота, которую жители создали своими руками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще бы площадку для детей обновить, и будет не двор, а сказка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда обычный двор становится местом, которым хочется любоваться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вьющиеся растения украшают расставленные всюду ограждения Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая клумба украшает территорию рядом с детским садом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие форм и видов растений Источник: Александр Куренной / 76.RU

Подъезды тоже утопают в зелени Источник: Александр Куренной / 76.RU