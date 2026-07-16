Деревья как арт-объекты: гуляем по одному из самых красивых дворов Ярославля

В Красноперекопском районе Ярославля есть двор, который давно стал местной достопримечательностью. Здесь привычные городские пейзажи сменяются аккуратными цветниками, «альпийскими горками» и ухоженными газонами. А деревья необычной формы и вовсе отсылают к видам красивых ботанических садов.
На конкурсе «Ярославль в цвету — 2025» двор дома по адресу улица Маланова, 14, корпус 2 признан одним из самых красивых дворов Красноперекопского района и вошел в число лауреатов.
Как сейчас выглядит знаменитый двор, можно увидеть в нашем фоторепортаже.
Создают красоту местные жители сами. Многие детали ландшафтного дизайна принадлежат руке дяди Саши — так называют главного садовника. Правда, он сам за славой не гонится, занимаясь садоводством вот уже больше 17 лет.
— Делаю то, что нравится. За цветами ухаживают женщины, — скромно отвечал дядя Саша на расспросы еще в 2022 году. Прошло несколько лет, а он продолжает превращать двор обычной пятиэтажки в ландшафтный парк.