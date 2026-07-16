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Город Фоторепортаж Деревья как арт-объекты: гуляем по одному из самых красивых дворов Ярославля

Деревья как арт-объекты: гуляем по одному из самых красивых дворов Ярославля

Ландшафтные дизайнеры позавидуют таланту местных жителей

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Дом на Маланова, 14, корпус 2, окружен ухоженными зелеными зонами | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом на Маланова, 14, корпус 2, окружен ухоженными зелеными зонами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом на Маланова, 14, корпус 2, окружен ухоженными зелеными зонами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля есть двор, который давно стал местной достопримечательностью. Здесь привычные городские пейзажи сменяются аккуратными цветниками, «альпийскими горками» и ухоженными газонами. А деревья необычной формы и вовсе отсылают к видам красивых ботанических садов.

На конкурсе «Ярославль в цвету — 2025» двор дома по адресу улица Маланова, 14, корпус 2 признан одним из самых красивых дворов Красноперекопского района и вошел в число лауреатов.

Как сейчас выглядит знаменитый двор, можно увидеть в нашем фоторепортаже.

По обе стороны тротуара на улице Маланова можно увидеть ухоженную зеленую зону с аккуратным газоном и деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо обе стороны тротуара на улице Маланова можно увидеть ухоженную зеленую зону с аккуратным газоном и деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По обе стороны тротуара на улице Маланова можно увидеть ухоженную зеленую зону с аккуратным газоном и деревьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Создают красоту местные жители сами. Многие детали ландшафтного дизайна принадлежат руке дяди Саши — так называют главного садовника. Правда, он сам за славой не гонится, занимаясь садоводством вот уже больше 17 лет.

— Делаю то, что нравится. За цветами ухаживают женщины, — скромно отвечал дядя Саша на расспросы еще в 2022 году. Прошло несколько лет, а он продолжает превращать двор обычной пятиэтажки в ландшафтный парк.

За живой изгородью растут аккуратные деревья разных видов | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа живой изгородью растут аккуратные деревья разных видов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За живой изгородью растут аккуратные деревья разных видов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Береза, похожая на зеленый шар | Источник: Александр Куренной / 76.RUБереза, похожая на зеленый шар | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Береза, похожая на зеленый шар

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь видов растений? | Источник: Александр Куренной / 76.RUСколько же здесь видов растений? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь видов растений?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Идеально выстриженные газоны оградили от желающих их потоптать | Источник: Александр Куренной / 76.RUИдеально выстриженные газоны оградили от желающих их потоптать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Идеально выстриженные газоны оградили от желающих их потоптать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эффектная клумба с каменным оформлением | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭффектная клумба с каменным оформлением | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектная клумба с каменным оформлением

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В зелени утопают и подъезды, и задний двор дома | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ зелени утопают и подъезды, и задний двор дома | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В зелени утопают и подъезды, и задний двор дома

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так и хочется здесь присесть, отдохнуть | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак и хочется здесь присесть, отдохнуть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так и хочется здесь присесть, отдохнуть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Разметка для детских игр на асфальте | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазметка для детских игр на асфальте | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разметка для детских игр на асфальте

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эффектный цветник украшает двор | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭффектный цветник украшает двор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектный цветник украшает двор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом&nbsp;— декоративный бассейн и фигурки животных и птиц | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом&nbsp;— декоративный бассейн и фигурки животных и птиц | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом — декоративный бассейн и фигурки животных и птиц

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красота, которую жители создали своими руками | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасота, которую жители создали своими руками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красота, которую жители создали своими руками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще бы площадку для детей обновить, и будет не двор, а сказка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще бы площадку для детей обновить, и будет не двор, а сказка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще бы площадку для детей обновить, и будет не двор, а сказка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Когда обычный двор становится местом, которым хочется любоваться | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда обычный двор становится местом, которым хочется любоваться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда обычный двор становится местом, которым хочется любоваться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вьющиеся растения украшают расставленные всюду ограждения | Источник: Александр Куренной / 76.RUВьющиеся растения украшают расставленные всюду ограждения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вьющиеся растения украшают расставленные всюду ограждения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большая клумба украшает территорию рядом с детским садом | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшая клумба украшает территорию рядом с детским садом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большая клумба украшает территорию рядом с детским садом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие форм и видов растений | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазнообразие форм и видов растений | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разнообразие форм и видов растений

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Подъезды тоже утопают в зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RUПодъезды тоже утопают в зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Подъезды тоже утопают в зелени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С торца дома&nbsp;— подстриженный газон, стриженные кусты и баскетбольная площадка из прошлого | Источник: Александр Куренной / 76.RUС торца дома&nbsp;— подстриженный газон, стриженные кусты и баскетбольная площадка из прошлого | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С торца дома — подстриженный газон, стриженные кусты и баскетбольная площадка из прошлого

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Александр Куренной
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Комментарии
21
Гость
10 минут
Очень уютно получилось! Видно, что всё сделано с душой и заботой
Гость
20 минут
Артобькты из живой зелени гораздо приятнее мишуры на Нахимсона. Там какой- то сбор не сочитающихся между собой фикур. Например, 2 медведя установлены бувально друг за другом совершенно разного стиля исполнения. Если первый вначале улицы , держащий табличку с названием улицы, вполне уместен, то второй за ним , разноцветный, уместен только на территории детского сада или любой детской площадки. И остальные обькты также не саязаны между собой. На попконом туристы, а может и местные, ржали сегодня
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