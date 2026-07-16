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Город В Ярославской области отменили рейс теплохода из-за непогоды

В Ярославской области отменили рейс теплохода из-за непогоды

Ранее в регионе выпустили экстренное предупреждение о ветре

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В Ярославской области из-за шквалистого ветра отменили рейс теплохода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области из-за шквалистого ветра отменили рейс теплохода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области из-за шквалистого ветра отменили рейс теплохода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за шквалистого ветра 16 июля в Ярославской области отменили рейс теплохода «Восход», который курсирует между Ярославлем и Угличем. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна „Восход“ от Ярославля до Углича», — прокомментировал глава региона.

Ранее в регионе выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре. По данным местных властей, профильные службы региона мобилизованы и работают над устранением последствий. Энергетики пристально следят за обстановкой в Переславль-Залесском, Некоузском и Рыбинском округах.

Согласно расписанию, «ВосходЪ-3» должен был выйти в рейс из Рыбинска в 10:50, в 13:20 отправиться из Мышкина и прибыть в Углич в 14:05. В обратный рейс судно отправляется в 14:15.

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В компании «ВодоходЪ» объяснили, что решение об отмене рейса принимается исходя из погодной обстановки.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным ограничением судоходства через Рыбинский шлюз сегодня принято решение выполнить рейс скоростного судна „Восход-3“ только по маршруту Ярославль — Рыбинск, без прохождения Рыбинского шлюза и следования до Углича», — рассказали 76.RU в компании «ВодоходЪ».

Решение о выполнении рейсов принимаются исходя из требований безопасности пассажиров и экипажа при учете гидрометеорологической обстановки и судоходных условий.

«Информация о выполнении рейсов на завтра и последующие дни будет приниматься оперативно на основании фактической обстановки утром», — пояснили в компании.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Теплоход Компания Водоход Рыбинское водохранилище
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Комментарии
4
Гость
8 минут
Все логично, важно, чтобы пассажиры были в безопасности
Гость
18 минут
ого, штормит
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Гость
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