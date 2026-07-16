«Побои у нас дома — нормальная ситуация»: жена бойца ММА рассказала о многолетних истязаниях. Видео

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После огласки Следственный комитет начал проверку, а самой Ангелине присылают подобные истории со всей России

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Источник:

VLADIVOSTOK1.RU

Супруга бойца ММА из Владивостока заявила, что муж несколько лет ее избивал. По словам Ангелины, он не давал ей уйти, угрожал отнять детей и держал ее в страхе. Не выдержав, она рассказала свою историю в личном блоге Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и смогла добиться защиты со стороны правоохранительных органов.

Ангелина уверяет, что не раз обращалась в полицию, но никакой реакции не последовало. В полиции редакции VLADIVOSTOK1.RU рассказали, что все заявления от Ангелины принимали, один раз информация пришла из больницы, но после этого девушка не отвечала на звонки участкового.

Сейчас следком ведет проверку, а сама Ангелина признаётся, что чувствует себя в безопасности. Муж ушел из дома, оставив ее с детьми там, и не дает комментарии в СМИ. На вопросы корреспондента он не ответил.

На женщину после огласки посыпались истории других пострадавших по всей России. Многие пишут ей слова поддержки, но некоторые не верят словам Ангелины и защищают ее супруга.

Всю историю смотрите в коротком видео выше.

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Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
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