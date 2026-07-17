«Половина урожая уже погибла». Стоит ли ждать продуктового кризиса из-за природных катаклизмов в России

Многие сельскохозяйственные культуры не пережили капризов погоды Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне рискуют остаться без урожая из-за природных катаклизмов. Пока на Урале агрономы паникуют из-за паводков и обильных дождей, в Сибири уже несколько недель продолжается засуха. Журналисты E1.RU пообщались с экспертами, чтобы узнать, стоит ли ждать продуктового кризиса в 2026 и 2027 годах из-за капризов погоды и кому действительно будет тяжело.

Регионы уходят под воду

Несколько регионов России летом 2026 года столкнулись с природной аномалией — из-за большого количества осадков реки выходят из берегов, топит целые города и поселки. В частности, речь идет об Астраханской, Свердловской и Челябинской областях, республиках Коми, Тыве и Якутии, Краснодарском и Камчатском краях.

Например, в Свердловскую область паводок пришел 29 июня, а потом еще раз — 10 июля. В некоторых населенных пунктах до сих пор стоит вода.

Фермеры просят объявить режим ЧС, чтобы хозяйства могли претендовать на материальную поддержку, а простые жители — получить компенсацию для ремонта домов, не говоря о том, что урожай уже испорчен.

«Половина урожая картофеля из того, что мы посадили, уже погибла, — рассказала E1.RU Анна Попова, глава крупного фермерского хозяйства в Богдановичском районе Свердловской области. — Вода до сих пор стоит, мы какую-то часть даже не стали окучивать».

Важно отметить, что богдановичский картофель поставляют на оптовую овощебазу в Екатеринбурге, в крупные торговые сети, другие регионы России и даже за пределы страны.

Уральский картофель на прилавках магазинов в следующем году мы можем и не увидеть Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Теперь, когда ощутимая часть урожая погибла, на прилавках магазинов будет меньше овощей. Сами фермеры также несут ощутимые финансовые потери из-за паводка.

«Даже в пандемию [коронавируса] такого не было. Мы на тракторах ездили, нанимали дроны, чтобы опрыскивать поля. Сейчас рабочие сидят без дела, не оставлять же их без зарплаты, — продолжила Анна Попова. — Многие разорятся. На следующий год готовимся кредиты брать. Разговаривали с фермерами из Сибири, у них засуха была, сгорело всё. В Краснодарском крае сначала была засуха, потом паводки — картошка сгнила. В центральной России, Москве и Подмосковье пока всё нормально, но есть проблемы с соляркой».

«Я не помню такой погоды за последние 20 лет. Засуха была, дожди были, но чтобы всё лето ливни, да такие, что мы в поле не можем выйти, — такого не было, — подытожила глава хозяйства.

Блогеры из Екатеринбурга засняли последствия паводка с высоты Источник: viberg_family / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ожидать ли продуктового кризиса

По мнению бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, профессора, доктора экономических наук Леонида Холода, гибель урожая из-за экстремальной погоды может привести к локальному дефициту продуктов .

«Такой дефицит будет, например, если предприятие снабжало рынок в конкретном районе или регионе, но страна-то у нас большая, и регионы большие, — объяснил E1.RU Леонид Холод. — Никогда не бывает идеальных условий на 100% всей территории России, даже по одной области. Отрицательный момент большой территории сельхозземель в том, что всё это надо обрабатывать, но разные условия дают гарантию защиты от тотальных поражений всего сельского хозяйства».

Но, конечно, это беда для тех людей и предприятий, чьи земли затоплены. Это беда для локального рынка, где были личные подсобные хозяйства и небольшие фермы. Леонид Холод бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России

Эксперты сходятся во мнении, что мы не останемся без продуктов, но могут возникать локальные дефициты Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

По словам эксперта, на крупных предприятиях в регионах с болотистой местностью и частыми осадками существуют ирригационные системы, позволяющие выводить воду, но они стоят немалых денег.

У фермеров еще есть шансы спасти остатки культур. Гораздо хуже ситуация будет, если обильные осадки сохранятся на время уборки урожая.

«Тогда урожай погибнет по другой причине: его будет невозможно убирать с болота на поле, — продолжил Леонид Холод. — Влага провоцирует прорастание и осыпание зерна, плодов. В период уборки лучше, чтобы было жарко и сухо».

Введение режима ЧС упросило бы жизнь фермерам и помогло бы снять часть кредитных обязательств, получить компенсации из областного или федерального бюджета, но оформление таких выплат — юридически сложная процедура, потому что для получения материальной помощи необходимо обоснование.

В отличие от овощей, с зерновыми культурами проблем ждать не стоит — их в России достаточно Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что проблем с продуктами в стране из-за паводков ждать не стоит — это повлияет только на экспортный потенциал (возможно, он станет ниже из-за потерь урожая).

«Обращений о гибели урожая у нас нет, но о том, что дожди мешают выйти в поле и на уборку — есть, — отметил в разговоре с E1.RU Аркадий Злочевский. — Пока это приводит к потерям, поскольку влага вымывает клейковину, урожай начинает полегать, и его тяжело убирать. При этом по зерну никакой проблемы с внутренним снабжением у нас не будет».

Сейчас дачникам рекомендуют снять верхний слов почвы, избавиться от всех погибших растений и обрабатывать поля и грядки против грибковых заболеваний, появляющихся из-за высокой влажности почвы.