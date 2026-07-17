Начальную военную подготовку в школах сделают обязательной: подобности проекта Минпросвещения

Ожидается, что новый формат работы начнет действовать в следующем учебном году Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Министерство просвещения предложило заменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа разработали в ведомстве.

«Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ на два единых обязательных курса: „Безопасность жизнедеятельности“ и „Начальная военная подготовка“», — сообщили в ведомстве.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках. Они помогут школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят к осознанному отношению к безопасности страны. Оба курса рассчитаны на 34 часа каждый, уточняет РИА Новости.

В рамках «Безопасности жизнедеятельности» школьники изучат правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также в программе — блоки о дорожной безопасности, поведении при природных катаклизмах и массовых мероприятиях, а также вопросы цифровой безопасности.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Школьники познакомятся с принципами национальной безопасности, закрепленными в Конституции РФ, системой гражданской обороны, средствами индивидуальной и коллективной защиты, правилами эвакуации.

Также в рамках дисциплины предусмотрены разделы по строевой подготовке, воинской дисциплине, противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумы по оказанию первой помощи. В программе заявлены тренажерные системы и виртуальные модели.