Успеть заработать на вкладах еще можно: как не упустить доход

Банки быстро пересматривают условия по вкладам, ориентируясь на ключевую ставку Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В условиях снижающихся ставок по вкладам заработать на процентах по-прежнему можно. Однако действовать нужно быстро, выбрав определенную стратегию.

Сейчас банки чаще всего предлагают самые выгодные условия новым клиентам и тем, кто приносит в банк «новые деньги» — финансы, которых не было на счетах последние несколько месяцев. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

«Большой доход от вкладов уже не получится, но поймать удачу при снижающихся процентах можно. Если есть намерение разместить деньги на длительный срок, следует обратить внимание на вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России. Такие условия будут максимально выгодны и не требуют никаких дополнительных действий», — рассказала Валишвили.

Еще один рабочий способ — распределить деньги по принципу «лесенки», пояснила агентству «Прайм» финансист. Основную часть можно положить на 3–4 месяца, еще одну часть — на полгода, а небольшую сумму — на год. Таким образом можно не «замораживать» все сбережения сразу и при этом ловить более выгодные ставки.

Для тех, кому важен свободный доступ к деньгам, Валишвили посоветовала накопительные счета. Доходность там обычно ниже, чем по вкладам, зато средства можно снять в любой момент без потери процентов. Однако не стоит гнаться за слишком высокими цифрами: если небольшой банк обещает до 20% годовых, это повод насторожиться.