Туристы сорвались с самой высокой башни в Германии — место ЧП оцепили

Посетители могут спуститься с высоты по 110-метровой винтовой горке Источник: Tobias Brabanski/ Nordstadtlicht.com

На популярной достопримечательности в Германии погибли три человека. Правоохранители исключили халатность обслуживающего персонала.

«Инцидент произошел на башне Харц в городе Альтенау. Как сообщила полиция, погибли два взрослых и их ребенок», — пишет издание Welt.

На место трагедии также прибыли пожарные и бригада кризисного реагирования. Спасатели установили защитные экраны, чтобы ограничить доступ к месту происшествия. Правоохранительные органы начали расследование причин инцидента.

Harz Tower является самой высокой деревянно-стальной башней в Германии. Ее высота составляет 65 метров. Сооружение было официально открыто в ноябре 2024 года после нескольких переносов сроков строительства.