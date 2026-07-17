НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

сев.

 754мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,32
EUR 89,33
Закрывается гипермаркет
Погиб и пострадали от БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Сбили 54 БПЛА
Здесь был Пушкин
Визуализация Карабулинской развязки
Автобус сбил девушку
Видео смертельного ДТП
Происшествия Туристы сорвались с самой высокой башни в Германии — место ЧП оцепили

Туристы сорвались с самой высокой башни в Германии — место ЧП оцепили

Что стало причиной трагедии, выясняют экстренные службы

24
Посетители могут спуститься с высоты по 110-метровой винтовой горке | Источник: Tobias Brabanski/ Nordstadtlicht.comПосетители могут спуститься с высоты по 110-метровой винтовой горке | Источник: Tobias Brabanski/ Nordstadtlicht.com

Посетители могут спуститься с высоты по 110-метровой винтовой горке

Источник:

Tobias Brabanski/ Nordstadtlicht.com

На популярной достопримечательности в Германии погибли три человека. Правоохранители исключили халатность обслуживающего персонала.

«Инцидент произошел на башне Харц в городе Альтенау. Как сообщила полиция, погибли два взрослых и их ребенок», — пишет издание Welt.

На место трагедии также прибыли пожарные и бригада кризисного реагирования. Спасатели установили защитные экраны, чтобы ограничить доступ к месту происшествия. Правоохранительные органы начали расследование причин инцидента.

Harz Tower является самой высокой деревянно-стальной башней в Германии. Ее высота составляет 65 метров. Сооружение было официально открыто в ноябре 2024 года после нескольких переносов сроков строительства.

Башня оборудована двумя смотровыми площадками, а также оригинальным «небесным мостом» со стеклянным полом на высоте 45 метров. Посетители могут подняться наверх по лестнице либо на лифте, а спуститься по 110-метровой горке. На территории достопримечательности работают ресторан и сувенирный магазин.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Башня Падение Смерть Гибель Германия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Рекомендуем