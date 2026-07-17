Туристы сорвались с самой высокой башни в Германии — место ЧП оцепили

На популярной достопримечательности в Германии погибли три человека. Правоохранители исключили халатность обслуживающего персонала.
«Инцидент произошел на башне Харц в городе Альтенау. Как сообщила полиция, погибли два взрослых и их ребенок», — пишет издание Welt.
На место трагедии также прибыли пожарные и бригада кризисного реагирования. Спасатели установили защитные экраны, чтобы ограничить доступ к месту происшествия. Правоохранительные органы начали расследование причин инцидента.
Harz Tower является самой высокой деревянно-стальной башней в Германии. Ее высота составляет 65 метров. Сооружение было официально открыто в ноябре 2024 года после нескольких переносов сроков строительства.
Башня оборудована двумя смотровыми площадками, а также оригинальным «небесным мостом» со стеклянным полом на высоте 45 метров. Посетители могут подняться наверх по лестнице либо на лифте, а спуститься по 110-метровой горке. На территории достопримечательности работают ресторан и сувенирный магазин.