Лепс посочувствовал семьям, которые «умудряются кормить своих детей» на зарплату в 200–300 тысяч рублей: новости 16 июля

Григорий Лепс считает, что большинство семей получает не меньше 200 тысяч рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июля.

В Минобороны отчитались о завершении весеннего призыва

В России завершилась весенняя призывная кампания. По данным Минобороны, на военную службу направили 141 тысячу призывников.

При уведомлении использовали электронные повестки. Информацию о них вносили в общедоступный реестр, а оповещения о возможных ограничениях отправляли в личный кабинет на «Госуслугах».

Большинство новобранцев попали в учебные части, где освоят современную технику и получат военную специальность. В научные и научно-производственные подразделения направили 784 человека, в спортивные роты — 239 призывников, в том числе членов сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

Новобранцев не отправляли в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области ни для службы, ни для участия в СВО, заверили в Минобороны. Солдат, чей срок службы подошел к концу, уволили и отправили домой.

В Роспотребнадзоре предупредили дачников о риске заражения туляремией

В дачный сезон возрастает риск заражения туляремией — опасной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые. Природные очаги заболевания есть во всех регионах России, предупредили в Роспотребнадзоре.

Туляремию вызывает бактерия Francisella tularensis. У больного поднимается температура, появляется сильная слабость, часто воспаляются лимфоузлы. В зависимости от пути заражения могут воспаляться кожа, слизистые или легкие. Заразиться можно через укусы насекомых, контакт с грызунами, а также через загрязненные воду и пищу.

Наиболее надежная защита — вакцинация. Иммунитет формируется через 20–30 дней после прививки и сохраняется пять лет. Ревакцинацию проводят по показаниям. Прививки особенно рекомендуют жителям природных очагов, охотникам, рыбакам, строителям и владельцам частных домов в сельской местности.

Чтобы снизить риски, важно защищать дачи и погреба от грызунов, не оставлять продукты в доступных местах. На природе стоит использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые 1,5–2 часа осматривать себя на предмет клещей, советуют в Роспотребнадзоре.

На что обратить внимание при выборе страховки для поездки за границу

Чтобы отдых не обернулся непредвиденными расходами, стоит заранее позаботиться о страховке. Особенно это важно для семей с детьми. О том, на что обратить внимание при выборе полиса, Городским медиа рассказала менеджер страховых продуктов Сравни Светлана Логинова.

В базовую программу для семьи с детьми должно входить покрытие экстренной медицинской помощи, вызов врача, госпитализация и транспортировка. Лучше выбирать полис по наполнению, а не по цене. Если всем подходит одинаковый объем защиты, можно оформить один семейный полис. Если нет — подобрать отдельные страховки. Важно проверить, входят ли в покрытие планируемые активности: некоторые страховщики относят к повышенному риску даже аквапарки.

При задержке рейса авиакомпания обязана обеспечить питанием и гостиницей. Страховка предусматривает дополнительную компенсацию при задержке от четырех часов. При едином билете перебронированием занимается авиакомпания, при отдельных — расходы может компенсировать страховка, если риск пропущенной пересадки включен в полис. Главное правило — фиксировать всё: получить у авиакомпании официальный документ о задержке, сохранить посадочные талоны и чеки.

При болезни или травме нужно как можно быстрее связаться с сервисной компанией (контакты в полисе). Если помощь нужна немедленно — вызвать скорую, затем уведомить страховую. Важно выполнять рекомендации, сохранять все медицинские документы и чеки. Подробнее о других нюансах можно почитать в нашему материале.

В Рособрнадзоре раскрыли, будут ли отменят ЕГЭ по обществознанию

Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку этот предмет необходим для поступления на ряд специальностей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нет, не обсуждается отказ от сдачи (ЕГЭ по обществознанию. — Прим. ред.), потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право — там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен», — сказал Музаев в беседе с РИА Новости.

Российские ученые создали новый препарат от рака

Российские ученые разработали новую форму химиотерапии на базе гибридных молекул. Она оказалась в 1,5 раза эффективнее озимертиниба — одного из самых новых и дорогих препаратов для борьбы с устойчивыми опухолями. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

В основе разработки — гибридная молекула, состоящая из двух сцепленных азотосодержащих органических соединений. Добавление всего одного атома хлора, по словам ученых, позволило создать «идеальный ключ» к рецептору раковой клетки. Препарат останавливает деление опухолевых клеток и приводит к их гибели.

Новое соединение способно воздействовать на мутировавший белок EGFR, который делает рак устойчивым к большинству существующих лекарств. Без добавления хлора молекула уже показывает эффективность, сравнимую с озимертинибом против рака легких, печени, прямой кишки и груди. Атом хлора усиливает действие в 1,5 раза. Это, по мнению разработчиков, может сделать лечение стойких форм рака более доступным и эффективным.

Мошенники рассылают фейковые предписания о поверке счетчиков

Злоумышленники массово забрасывают в почтовые ящики листовки, имитирующие официальные предписания, звонят и угрожают штрафами, если не поверить счетчик за 5–10 тысяч рублей. Об этом предупредил депутат Илья Вольфсон.

Реальная стоимость поверки одного счетчика воды составляет от 600 до 1500 рублей. Всё, что дороже, — попытка аферистов нажиться на неосведомленности людей.

Срок поверки стоит узнавать только по паспорту или официальной квитанции ЖКУ, подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

Приложения VK, MAX и «Одноклассники» исчезли из Google Play

Из магазина Google Play пропали приложения VK, национального мессенджера MAX, соцсети «Одноклассники» и Mail.ru. Пользователи не могут скачать их через этот источник, сообщили в пресс-службе VK.

Установленные приложения продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Обновления также доступны — для этого нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии. Приложения VK можно установить в официальных альтернативных магазинах. Пользователи Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях.

Во Франции приняли закон об эвтаназии

Национальное собрание Франции окончательно одобрило закон, разрешающий тяжелобольным пациентам обращаться за препаратом, который вызывает смерть. За документ проголосовал 291 депутат, против — 241, сообщает Reuters. Закон действует для совершеннолетних граждан Франции и постоянно проживающих в стране иностранцев.

Пациент должен страдать тяжелым и неизлечимым заболеванием на поздней или терминальной стадии, испытывать постоянные физические или психологические мучения, которые невозможно облегчить. При этом он должен быть способен свободно и осознанно выразить свое решение. В большинстве случаев препарат пациент принимает самостоятельно, но если физическое состояние не позволяет, средство может ввести врач или медсестра. Решение принимается после медицинской оценки и обязательного периода на размышление.

Процедура недоступна для людей с психическими заболеваниями и для пациентов, утративших способность осознанно выражать волю (например, на поздних стадиях болезни Альцгеймера). Медицинские работники вправе отказаться от участия по соображениям совести, но медицинские учреждения в целом такого права не имеют.

Законопроект несколько раз отклонял Сенат Франции, однако правительство передало последнее слово Национальному собранию. Теперь документ должен пройти проверку Конституционного совета, после чего его подпишет президент Эммануэль Макрон. Параллельно депутаты приняли отдельный закон о развитии паллиативной помощи, чтобы пациенты могли выбирать между обезболиванием и сопровождением на последних этапах жизни и добровольным уходом из жизни.

Россия стала страной-учредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ

Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае в преддверии Всемирной конференции по ИИ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — отметил Григоренко.

Цель организации — расширение международного сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных, этичных и доверенных решений. В число задач входят согласование технических стандартов, совместимость решений и развитие экосистемы на базе открытого кода.

Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября

Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник.

По данным газеты, намерение Черногории вступить в ЕС в 2028 году потребует синхронизации визовой политики с объединением. Первыми визы потребуются от граждан России и Белоруссии, затем режим могут ввести с Турцией, Китаем, Катаром и ОАЭ. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Иран назвал недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов

Иранские вооруженные силы считают объекты недвижимости, принадлежащие президенту США Дональду Трампу в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, законными целями для нанесения ударов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

В посте речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах Трампа, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джедде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Григорий Лепс посочувствовал семьям с доходом 200–300 тысяч рублей

Российский певец посочувствовал семьям, которые при ежемесячном доходе 200–300 тысяч рублей «умудряются» содержать и воспитывать детей. Об этом он рассказал в интервью артисту и предпринимателю Эмину Агаларову на его YouTube-канале Emin LIVE.