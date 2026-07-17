Сколько бензина не хватает в стране на самом деле — разбор

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Фонтанке» точно рассказали, сколько именно топлива недополучают в России автомобилисты, стоящие в очередях на АЗС. Более того, теперь мы точно знаем, почем этот бензин им продают.

Как всё обстоит с бензином на самом деле

На самом деле в стране не хватает всего 10% АИ-92 и 13% АИ-95.

Вот как получаются эти цифры, судите сами, можно ли им доверять.

Уже несколько лет в России действует электронный вариант фискальной кассовой системы. Миллионы и миллионы кассовых аппаратов по всей стране подключены через несколько систем напрямую к налоговой. Крупнейшая такая — «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД»). Она отчитывается о 70 млн чеков и 200 млн товаров, пробиваемых каждый день.

По ее собственным данным, каждая третья АЗС в России подключена к ее системе и в обезличенном виде компания видит каждый из выбитых там чеков. Включая информацию в нем о количестве, сорте проданного топлива и его стоимости. Вот именно эту компанию «Фонтанка» и попросила поделиться данными.

И, судя по ним, падение продаж бензина по всей стране июль к июлю всего на 10% по АИ-92 и на 13% — по АИ-95. То есть мы покупаем ровно на столько бензина меньше, чем год назад, когда все ездили и заправлялись сколько хотели. Сейчас, получается, один из 10 автомобилистов не может найти топливо и не заправляется, портя статистику. Остальные девять где-то его находят и расплачиваются за него — система это видит.

Как всё изменилось!

цены на розничном топливном рынке Петербурга и Ленобласти Источник: «Чек Индекс»

Интересно, что цены в выбитых чеках довольно прилично отличаются от того, что показывает в свой статистике Росстат, то есть те, на которые ориентируется Центробанк, публикуя данные об инфляции. В Ленинградской области, например, разница с Росстатом по АИ-98 — 5,88 рубля, по АИ-92 — 2,04 рубля. В Петербурге показатели разнятся на 2,06 рубля по АИ-95 и на 3,6 — по АИ-98.

Из-за резкого подорожания топлива автомобилисты Петербурга стали тратить на бензин и дизтопливо на миллиард рублей в неделю больше, чем год назад. Такая цифра получается из минимального объема докризисного потребления в 15 тыс. тонн в сутки и подорожания как минимум на 13%.

Кстати, об АИ-98. Это топливо обычно используется только в самых престижных автомобилях, к тому же в последние годы оно дорожало быстрее всего как своего рода налог на роскошь. Однако в последние недели нередко именно оно вместе со своим братом — почти близнецом АИ-100 оставалось единственным видом бензина. Даже, скорее, только АИ-100: рост числа его покупок вырос на феноменальные 37% в Петербурге.

К слову, бензин этой марки крайне редко выпускается сам по себе, а является зачастую продуктом смешивания топлива с меньшим октановым числом и специальных химических присадок, подавляющих склонность паров бензина к детонации. Вульгарно выражаясь, сделать из АИ-92 АИ-100 можно, вылив в бензовоз ведро химии, которая хорошенько перемешается по пути и сделает его на 37 рублей за литр дороже. На самом деле процесс сложнее, но суть от этого особо не меняется.

Рост стоимости за год самой ходовой марки для современных машин — АИ-95 — на 16% в городе и сразу на четверть в области — это уже прямо сильно отличается от того, что фиксирует в своих отчетах Росстат, а вслед за ним ЦБ транслирует в ключевую ставку. У них выходит 11,8 и 18,9 соответственно.

Ну и совершенно неприличная разница — с газовым топливом для машин. Росстат показывает нам рост цены за год на 13%, а реальные цены в Ленобласти подскочили тем временем на 31%.

Чем дальше, тем хуже

Цены на бензин в российских регионах Источник: «Фонтанка.ру»

Однако надо признать, что в Петербурге и ближайших районах области ситуация с топливом на фоне остальной страны крайне мягкая.

Даже в ближайших регионах — Псковской области и Карелии — уже всё гораздо хуже. Еще на днях чуть дальше от областных центров, даже на федеральных трассах бензин был редким зверем. В начале этой недели ситуация чуть улучшилась. Так, на Мурманской трассе от Лодейного Поля до Петрозаводска самый масштабный на сегодня сервис по поиску топлива на АЗС — Сбербанка — давал данные о точном наличии хоть какого-то бензина лишь на двух заправках. Дальше до границы с Мурманской областью (690 км) на трассе сервис знает вечером только о двух АЗС с гарантированным бензином и лимитом в 30 литров. Там имеет смысл съезжать с трассы в города Кондопогу, Медвежьегорск, Сегежу, Кемь. Дальше — 310 км — всё, уже только Кандалакша.

По дороге в Псков лучше заправляться в Луге. Потом — 180 км — нигде бензин не гарантирован. А стоит отъехать от трассы в глубинку, и что-то как-то вообще почти ничего не находится. По крайней мере, официально. На малоприметных станциях бензин можно найти, но по 100–140 рублей за литр АИ-95. Если повезет.

Еще дальше по России уже и официальные цены лезут неприлично вверх. Чем южнее, тем выше. Если взять за скобки новые регионы и Крым, где и так всё понятно, особенно впечатляет Дагестан. На подключенных к фискальной системе заправках АИ-92 переваливает за 92 рубля, 95-й — за 100. Какие цены на заправках, обходящихся без этих бюрократических формальностей, бог весть. А если точнее, то 140–150 рублей за АИ-95.

Нам шепчут голоса

Сразу скажем: объем производства топлива в стране сейчас — тайна. Не в смысле как военная или коммерческая. Просто эти данные с весны 2024 года перестал публиковать Росстат, а сами производители — еще раньше. Так что все цифры, которые публикуются сейчас в Сети, — продукт аналитических расчетов «по азимуту».

Из последнего:

Российские нефтеперерабатывающие заводы в среднем перерабатывали 3,91 млн баррелей сырой нефти в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года. По сравнению со средним уровнем годом ранее объемы переработки сократились более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. EA Analytics Лондон

Российские НПЗ перерабатывали в среднем 4,58 млн баррелей в сутки, что было минимумом с октября 2009 года. Bloomberg Нью-Йорк

Переработка нефти в России снизилась до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки. В июле — сентябре загрузка российских НПЗ может вырасти на 7–22%, до 4,4–5 млн б/с. Kpler Брюссель

Как видите, вы можете выбрать любую цифру: из Лондона, Нью-Йорка или Брюсселя, какая вам кажется наиболее подходящей. Откуда именно там их берут, не раскрывается. Предполагается, что это какой-то их тайный агент в правительстве России сидит и всё им телеграфирует прямо с совещания Минэнерго. Проверить это невозможно — только поверить.

То, на что мы реально можем опираться, вернее, хотя бы отталкиваться, — последняя публикация Росстата.

За неделю по 19 мая 2024 года производство бензина в РФ снизилось на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 740,4 тыс. т, дизтоплива — на 7,1%, до 1,558 млн т. Росстат

То есть в переводе на американские баррели выходило в районе 3,7 млн баррелей в сутки. То есть у нас сейчас что, выросло, что ли, по мнению Bloomberg? Нет, ведь кроме бензина и солярки из нефти еще много чего полезного делается. Так что надо смотреть не сколько их произвели, а сколько переработали нефти.

Ответ: в 2024 году эта цифра была 266,5 млн тонн по году, или 1,9 млрд баррелей. То есть 5,3 млн баррелей в сутки. То есть все-таки падение, вражеские «голоса» не врут?

Но погодите. А как узнать, сколько из переработанных тонн нефти получилось конкретно бензина марки АИ-95, а не асфальта, битума и мастики, керосина, мазута и всякого другого полиэтилена? То, о чем говорил до 2024 года Росстат? Нет, про такое наши заморские осведомленные друзья не говорят. Не докладывают им что-то.