На фоне скандалов Зеленский назначил нового министра обороны Украины — чем он известен

Глава СБУ Хмара занял пост и. о. министра обороны Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Лидер киевского режима Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост исполняющего обязанности министра обороны страны. На эту должность он выбрал человека из Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил на пост исполняющего обязанности руководителя военного ведомства и. о. председателя СБУ Евгения Хмару. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Зеленский.

Евгений Хмара — кадровый офицер Службы безопасности Украины, возглавивший ведомство 5 января текущего года. До назначения на пост руководителя СБУ он занимал должность начальника Центра специальных операций «А».

Ранее о своей отставке объявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он конфликтовал с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Командование войск упрекало Федорова в отсутствии военного опыта, называя его реформы мобилизации «PR-переупаковкой» уже существующих мер. Утром 16 июля Федоров встречался с Зеленским, который предложил ему стать советником, но экс-министр отказался.

Владимир Зеленский признал конфликт между Минобороны и Генштабом ВСУ. Он заявил, что проблемы во взаимодействии между ведомствами есть на разных уровнях и связаны не только с личным конфликтом между их руководителями.