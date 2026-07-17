Письма Паши Техника выставили на продажу за 1 миллион. Что здесь не так

На сайте объявлений появилось предложение о продаже писем Паши Техника. Утверждается, что это его старые личные письма из колонии.
Их цена — миллион рублей. Продавец пишет, что продает письма в том числе для «помощи семье Павла». MSK1.RU связался с Евой Карицкой — бывшей женой Техника и матерью его сына. Оказалось, что та о письмах ничего не знает.
Собрали главное вокруг этой неясной истории.
Письма
Техник сидел в 2009–2013 годах по делу о хранении и распространении наркотиков. В объявлении указано, что продаются «оригинальные рукописные письма Паши Техника» — а именно, 19 писем с первой отсидки, 4 письма из СИЗО в Москве и 15 писем из Петрозаводска.
«Письма продаются как коллекционный архивный материал. Продажа осуществляется исключительно как физического объекта. Авторские права на содержание писем не передаются. Тексты писем не публикуются и не распространяются», — пишет продавец.
Он выложил несколько фотографий, как утверждается, конвертов и писем. Это фрагменты, по которым невозможно понять текст. Откуда автор объявления взял эти письма, не сообщается.
Он заранее пытается ответить на вопросы по поводу подлинности и заверяет, что «с письмами всё в порядке». Мужчина предлагает покупателю провести любые экспертизы за его счет. Подлинность, по его мнению, подтверждают «черные штампы почты Петрозаводска с обеих сторон, синие штампы проверок с фамилией инспектора ФКУИК9».
«Попробуйте подделать бумажные письма и штампы на конвертах, не зная хронологию событий (на конвертах и письмах даты) — это нереально. Подлинность писем 100%», — говорит продавец.
Вопросы к письмам
Продавец готов отдать только все 19 писем сразу. Он назначил за них цену в один миллион, но открыт для торга. Текст намекает, что деньги попадут родным Техника.
«Торг (меньше сумма — меньше помощь семье Павла)», — гласит объявление.
У почившего артиста действительно осталась семья: родители, бывшая жена Ева Карицкая и их общий сын. MSK1.RU связались с Евой. На вопрос, знает ли она что-то об этих письмах и их продаже, та ответила коротко.
«Я впервые об этом слышу», — призналась Ева.
Ранее мы подробно рассказывали, как жил и умер рэпер Паша Техник.
Напомним, артист скончался 4 апреля в тайской больнице в возрасте 40 лет. Его состояние резко ухудшилось незадолго до смерти. Близкие артиста собирали 5 миллионов рублей на лечение, но спасти его не удалось. После нескольких дней в коме его отключили от аппарата жизнеобеспечения.
11 апреля в Москве состоялось прощание с Пашей Техником. Артиста отпевали в храме Петра и Павла в Лефортово, похоронили его на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Как проходило траурное мероприятие, мы показывали в режиме онлайн.