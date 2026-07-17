Письма Паши Техника выставили на продажу за 1 миллион. Что здесь не так

Рассказываем, чем известен рэпер Паша Техник и что с ним случилось Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

На сайте объявлений появилось предложение о продаже писем Паши Техника. Утверждается, что это его старые личные письма из колонии.

Их цена — миллион рублей. Продавец пишет, что продает письма в том числе для «помощи семье Павла». MSK1.RU связался с Евой Карицкой — бывшей женой Техника и матерью его сына. Оказалось, что та о письмах ничего не знает.

Собрали главное вокруг этой неясной истории.

Письма

Техник сидел в 2009–2013 годах по делу о хранении и распространении наркотиков. В объявлении указано, что продаются «оригинальные рукописные письма Паши Техника» — а именно, 19 писем с первой отсидки, 4 письма из СИЗО в Москве и 15 писем из Петрозаводска.

«Письма продаются как коллекционный архивный материал. Продажа осуществляется исключительно как физического объекта. Авторские права на содержание писем не передаются. Тексты писем не публикуются и не распространяются», — пишет продавец.

На конвертах написано имя Павла Источник: сайт объявлений

Он выложил несколько фотографий, как утверждается, конвертов и писем. Это фрагменты, по которым невозможно понять текст. Откуда автор объявления взял эти письма, не сообщается.

На конвертах стоят штампы Источник: сайт объявлений

Продавец опубликовал маленькие фрагменты писем Источник: сайт объявлений

Разобрать возможно лишь отдельные слова Источник: сайт объявлений

Он заранее пытается ответить на вопросы по поводу подлинности и заверяет, что «с письмами всё в порядке». Мужчина предлагает покупателю провести любые экспертизы за его счет. Подлинность, по его мнению, подтверждают «черные штампы почты Петрозаводска с обеих сторон, синие штампы проверок с фамилией инспектора ФКУИК9».

«Попробуйте подделать бумажные письма и штампы на конвертах, не зная хронологию событий (на конвертах и письмах даты) — это нереально. Подлинность писем 100%», — говорит продавец.

Посмотрите видео о жизни культового артиста Источник: Городские медиа

Вопросы к письмам

Продавец готов отдать только все 19 писем сразу. Он назначил за них цену в один миллион, но открыт для торга. Текст намекает, что деньги попадут родным Техника.

«Торг (меньше сумма — меньше помощь семье Павла)», — гласит объявление.

У почившего артиста действительно осталась семья: родители, бывшая жена Ева Карицкая и их общий сын. MSK1.RU связались с Евой. На вопрос, знает ли она что-то об этих письмах и их продаже, та ответила коротко.

«Я впервые об этом слышу», — призналась Ева.

Ранее мы подробно рассказывали, как жил и умер рэпер Паша Техник.

Напомним, артист скончался 4 апреля в тайской больнице в возрасте 40 лет. Его состояние резко ухудшилось незадолго до смерти. Близкие артиста собирали 5 миллионов рублей на лечение, но спасти его не удалось. После нескольких дней в коме его отключили от аппарата жизнеобеспечения.