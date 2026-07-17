Заправки начали массово распродавать — что с ними происходит

Сложности возникли у собственников всех частных заправок в России Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В России начали распродавать автозаправки. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компаний появилось больше 150 объявлений о продаже АЗС. Цены на некоторые заправочные станции доходят до 150 миллионов рублей.

В настоящий момент заправки продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях. Также желающим предлагают приобрести АЗС в Астраханской, Ростовской, Нижегородской, Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и в Пермском крае, пишут «Известия». В Уфе реализуют целую сеть из 13 заправок.

По сведениям издания, выставлены на продажу и станции крупных нефтяных компаний, и частные заправки. Причиной является ухудшение финансового состояния владельцев АЗС и рост оптовых цен на топливо.

Небольшим заправочным станциям бензин достается по остаточному принципу, поскольку крупные компании сперва снабжают собственные сети, а уже потом частников. При этом в некоторых регионах объемов топлива просто не хватает, либо оно есть по высоким неконкурентоспособным ценам.

Владельцы частных АЗС вынуждены либо продавать бизнес, либо останавливать работу до стабилизации ситуации. Не исключено, что если в ближайшие месяцы рынок не придет в равновесие, крупные компании начнут выкупать небольшие, наиболее удачно расположенные заправки.