Улыбался только Альф: почему съемки культового сериала были для актеров испытанием

Ситком стал редким случаем, когда эпизоды снимали не перед реальным зрительным залом

Что общего у Альфа, Роберта Де Ниро и лейтенанта Коломбо? Всех их озвучивал Александр Клюквин. И характерный голос Альфа с легкой хрипотцой и фирменной иронией навсегда запомнился российским телезрителям.

В оригинале же Альф говорил голосом своего создателя — кукольника и чревовещателя Пола Фаско. Когда он впервые предложил идею сериала про пришельца, живущего в обычной американской семье, директор NBC Брендон Тартикофф не проявил особого энтузиазма. Тогда Фаско достал из черного мешка куклу Альфа.

Альф и Фаско были неразлучны, чревовещатель стал создателем сериала, сам управлял куклой и озвучивал ее

— Альф и Брендон смотрели друг на друга. Тишина. Потом Альф ковыряется в своем длинном носу и вытирает палец о пиджак директора телеканала. Все, кто был в зале, просто взорвались от смеха. Тартикофф задыхался от смеха и бил рукой по столу, — вспоминал Фаско.

Всего вышло четыре сезона сериала, и последний оказался с открытым финалом

Сериал с успехом шел в США с 1987 по 1990 год. В России «Альфа» (0+) показали только в 1998 году. Каждая новая серия удивляла нас, но не только проделками пушистого инопланетянина. Жизнь семьи Таннер казалась невероятно современной! Они покупали вещи в интернете, разогревали еду в микроволновке, заказывали пиццу по телефону и расплачивались кредитками — культурный шок для детей 90-х.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.