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Развлечения Окна ТВ Обзор Улыбался только Альф: почему съемки культового сериала были для актеров испытанием

Улыбался только Альф: почему съемки культового сериала были для актеров испытанием

Проект просуществовал четыре года

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Ситком стал редким случаем, когда эпизоды снимали не перед реальным зрительным залом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСитком стал редким случаем, когда эпизоды снимали не перед реальным зрительным залом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ситком стал редким случаем, когда эпизоды снимали не перед реальным зрительным залом

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Что общего у Альфа, Роберта Де Ниро и лейтенанта Коломбо? Всех их озвучивал Александр Клюквин. И характерный голос Альфа с легкой хрипотцой и фирменной иронией навсегда запомнился российским телезрителям.

В оригинале же Альф говорил голосом своего создателя — кукольника и чревовещателя Пола Фаско. Когда он впервые предложил идею сериала про пришельца, живущего в обычной американской семье, директор NBC Брендон Тартикофф не проявил особого энтузиазма. Тогда Фаско достал из черного мешка куклу Альфа.

Альф и Фаско были неразлучны, чревовещатель стал создателем сериала, сам управлял куклой и озвучивал ее | Источник: кадр со съемок сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 годАльф и Фаско были неразлучны, чревовещатель стал создателем сериала, сам управлял куклой и озвучивал ее | Источник: кадр со съемок сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 год

Альф и Фаско были неразлучны, чревовещатель стал создателем сериала, сам управлял куклой и озвучивал ее

Источник:

кадр со съемок сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 год

— Альф и Брендон смотрели друг на друга. Тишина. Потом Альф ковыряется в своем длинном носу и вытирает палец о пиджак директора телеканала. Все, кто был в зале, просто взорвались от смеха. Тартикофф задыхался от смеха и бил рукой по столу, — вспоминал Фаско.

Всего вышло четыре сезона сериала, и последний оказался с открытым финалом

Источник:

сериал «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 год

Сериал с успехом шел в США с 1987 по 1990 год. В России «Альфа» (0+) показали только в 1998 году. Каждая новая серия удивляла нас, но не только проделками пушистого инопланетянина. Жизнь семьи Таннер казалась невероятно современной! Они покупали вещи в интернете, разогревали еду в микроволновке, заказывали пиццу по телефону и расплачивались кредитками — культурный шок для детей 90-х.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Несмотря на то что «Альф» — это легкая комедия, процесс самих съемок был непростым. Вся съемочная площадка была усеяна ямами — в них прятались кукловоды, управлявшие Альфом. Одна такая яма находилась перед диваном в гостиной. Однажды Энн Шедин (играла Кейт) упала в нее, но обошлось без серьезных травм.

Актеры ловко маневрировали на площадке, чтобы не упасть в яму | Источник: кадр из сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 годАктеры ловко маневрировали на площадке, чтобы не упасть в яму | Источник: кадр из сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 год

Актеры ловко маневрировали на площадке, чтобы не упасть в яму

Источник:

кадр из сериала «Альф» (0+), реж. Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Хова, студия Alien Productions, 1986 год

Говорят, что актеров сериала часто раздражало, что все реплики и лучшие шутки доставались Альфу. Но что бы ни происходило за кулисами шоу, наивность, искренность и искрометное чувство юмора Альфа пришлись по душе телезрителям по всему миру. Признайтесь, вы ведь тоже мечтали о таком инопланетянине у себя дома?

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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