США обрушили новый шквал атак на Иран — рухнули мосты, подорван аэропорт, есть погибшие

Взрывы раздаются на побережье уже несколько дней подряд Источник: Razieh Poudat / Associated Press

Соединенные Штаты начали новую серию военных ударов по Ирану — пятую ночь подряд. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), атаки направлены на ослабление военного потенциала Исламской Республики.

Ракетный удар пришелся по аэропорту Ираншахр. По информации Tasnim, жители ближайшего района услышали три взрыва. О количестве пострадавших и масштабах повреждения инфраструктуры не сообщается.

«В результате ударов США по южной части Ирана повреждены три моста. Погибли как минимум два человека, еще четверо получили ранения», — уточнило издание Press TV.

Из-за ракетного удара повреждена переправа, соединяющая Бендер-Аббас и Ларс. Дорожным службам пришлось организовать объездной маршрут.

Американские военные атаковали железнодорожный вокзал в порту Бендер-Аббаса. Там пострадали два человека, сообщает агентство YJC.

Взрывы произошли в городах Ахвазе, Бушере, Бендер-Хомейни и на острове Кешм. Подробности о последствиях этих атак пока не уточняются.

Военные США высадились на борт нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе. По данным CENTCOM, с начала военно-морской блокады американские морские пехотинцы перенаправили три коммерческих судна, одно из которых вывели из строя за отказ выполнить требования.

Тем временем ПВО Кувейта перехватила и уничтожила 32 беспилотника, запущенных с территории Ирана. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван. Обломки снарядов повредили жилые районы, однако жертв нет.