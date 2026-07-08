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Город Задержки рейсов и сбитые БПЛА: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

Задержки рейсов и сбитые БПЛА: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

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Содержание
Отбой беспилотной опасности в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтбой беспилотной опасности в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отбой беспилотной опасности в Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе с четырех часов утра 8 июля.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — сообщил губернатор Михаил Евраев к семи часам утра.

Официально режим беспилотной опасности глава региона отменил в 16:03. Аэропорт Ярославля начал принимать и отправлять рейсы после полудня.

Серия налетов

Ярославская область третьи сутки подвергается налетам.

Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод.

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7 июля над регионом нейтрализовали три БПЛА, 8 июля сообщили о четырех подавленных беспилотниках.

Также из-за опасности перекрывали трассу М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В полиции рассказали о возможных путях объезда участка в таких случаях.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность Отбой тревоги
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Комментарии
16
Гость
4 минуты
Спасибо ребятам зенитчикам ПВО за отличную работу !!! И с праздником вас, ребята, с Днем зенитно-ракетных войск ПВО ВКС !!! Удачи вам !!!
Гость
19 минут
Мобильный все одно - отключён!
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Гость
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