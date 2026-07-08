Задержки рейсов и сбитые БПЛА: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе с четырех часов утра 8 июля.
«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — сообщил губернатор Михаил Евраев к семи часам утра.
Официально режим беспилотной опасности глава региона отменил в 16:03. Аэропорт Ярославля начал принимать и отправлять рейсы после полудня.
Серия налетов
Ярославская область третьи сутки подвергается налетам.
Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод.
7 июля над регионом нейтрализовали три БПЛА, 8 июля сообщили о четырех подавленных беспилотниках.
Также из-за опасности перекрывали трассу М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В полиции рассказали о возможных путях объезда участка в таких случаях.