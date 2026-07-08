Задержки рейсов и сбитые БПЛА: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

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Отбой беспилотной опасности в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе с четырех часов утра 8 июля.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — сообщил губернатор Михаил Евраев к семи часам утра.

Официально режим беспилотной опасности глава региона отменил в 16:03. Аэропорт Ярославля начал принимать и отправлять рейсы после полудня.

Серия налетов

Ярославская область третьи сутки подвергается налетам.

Напомним, в ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в ярославский нефтеперерабатывающий завод.

7 июля над регионом нейтрализовали три БПЛА, 8 июля сообщили о четырех подавленных беспилотниках.