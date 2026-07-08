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Город В Ярославле решено использовать беспилотники для новых целей

В Ярославле решено использовать беспилотники для новых целей

В каких случаях их будут запускать над городом

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В Ярославле беспилотники будут использовать для земельного контроля | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославле беспилотники будут использовать для земельного контроля | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле беспилотники будут использовать для земельного контроля

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле хотят использовать беспилотные аппараты для муниципального земельного контроля. Об этом 8 июля на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

«Выездное обследование может быть проведено с использованием беспилотных аппаратов (систем) в случае необходимости панорамного осмотра земельного участка или труднодоступности поворотных точке границ земельного участка, когда специалистам сложно туда добраться», — пояснил он.

Данные изменения собираются внести в «Положение о муниципальном земельном контроле». Комиссия муниципалитета их уже одобрила.

Основной целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и пресечение на территории Ярославля нарушений земельного законодательства органами власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Напомним, в Ярославской области в 2022 году был введен запрет на запуск квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов из-за режима повышенной готовности.

Право на использование таких устройств осталось только за органами государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона, подведомственных им организаций, исполнителей гособоронзаказа. Исключение также составляют организации и иные хозяйствующие структуры, которые занимаются мониторингом пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов и ряда других ситуаций.

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Комментарии
11
Гость
25 минут
Инновации в муниципальном управлении это то, чего нам не хватало для порядка в городе
Гость
25 минут
Ярославль движется в ногу со временем.
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Гость
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