Дома на Батова и Стачек: власти Ярославля рассказали, что будет с пострадавшими от ЧП зданиями

Власти рассказали, что будет с домами после ЧП Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Сергей Карпухин

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города власти озвучили, что и когда будут делать с пострадавшими при ЧП домами — на улице Батова № 5 корпус2, в котором 2020 году прогремел взрыв газа, и на улице Стачек, 61, где в марте 2026 года вспыхнул крупный пожар.

«У нас осталось 9 нерасселенных квартир. По четырем из них принято решение, по пяти еще соглашение не подписано. В сентябре выйдет срок рассмотрения собственниками соглашений, после этого мы сможем обратиться в суд. Пока не освободим дом и он не перейдет нам, мы не сможем совершать с ним какие-либо действия», — прокомментировал ситуацию со зданием на улице Батова заместитель мэра Ярославля — директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Сейчас, по словам заместителя мэра дом обнесен забором и находится под охраной — ответственность за это несет администрация Дзержинского района.

Последствия взрыва видны только с одной стороны здания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Если смотреть со двора, не сразу поймешь, что тут произошло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что касается дома на улице Стачек, то выделение денег на его расселение запланировано на 2027 год. До этого времени делать со зданием ничего нельзя. По требованию депутатов, в мэрии обещали рассмотреть вопрос об установке забра около брошеного дома.

Так выглядел дом на Стачек на следующее утро после пожара Источник: Сергей Карпухин

Напомним, взрыв газа в доме № 5 корпус2 на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля прогремел 21 августа 2020 года. В результате в многоэтажке обрушились квартиры в одном из подъездов с 1 по 6 этаж. Под завалами погибли 31-летняя ярославна и ее 8-летний сын, а также 66-летняя владелица квартиры, где и произошло ЧП. Уголовное дело прекратили в апреле 2023 года в связи со смертью обвиняемой.

Людям сперва разрешили вернуться в квартиры соседних подъездов, но вскоре взорвавшийся дом признали непригодным для проживания. Большинство жителей получили компенсации и переехали в новое жилье. Но 10 семей отказались от предложенных условий переселения.

При этом жители соседних домов в последнее время сообщали, что в здание пробирались подростки, скидывали с балконов вещи. В апреле в доме вспыхнул пожар.

В мае 2026 года мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что дом планируют начать разбирать в 2027 году.