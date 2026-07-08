Дома на Батова и Стачек: власти Ярославля рассказали, что будет с пострадавшими от ЧП зданиями

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города власти озвучили, что и когда будут делать с пострадавшими при ЧП домами — на улице Батова № 5 корпус2, в котором 2020 году прогремел взрыв газа, и на улице Стачек, 61, где в марте 2026 года вспыхнул крупный пожар.
«У нас осталось 9 нерасселенных квартир. По четырем из них принято решение, по пяти еще соглашение не подписано. В сентябре выйдет срок рассмотрения собственниками соглашений, после этого мы сможем обратиться в суд. Пока не освободим дом и он не перейдет нам, мы не сможем совершать с ним какие-либо действия», — прокомментировал ситуацию со зданием на улице Батова заместитель мэра Ярославля — директор департамента градостроительства Александр Черневский.
Сейчас, по словам заместителя мэра дом обнесен забором и находится под охраной — ответственность за это несет администрация Дзержинского района.
Что касается дома на улице Стачек, то выделение денег на его расселение запланировано на 2027 год. До этого времени делать со зданием ничего нельзя. По требованию депутатов, в мэрии обещали рассмотреть вопрос об установке забра около брошеного дома.
Напомним, взрыв газа в доме № 5 корпус2 на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля прогремел 21 августа 2020 года. В результате в многоэтажке обрушились квартиры в одном из подъездов с 1 по 6 этаж. Под завалами погибли 31-летняя ярославна и ее 8-летний сын, а также 66-летняя владелица квартиры, где и произошло ЧП. Уголовное дело прекратили в апреле 2023 года в связи со смертью обвиняемой.
Людям сперва разрешили вернуться в квартиры соседних подъездов, но вскоре взорвавшийся дом признали непригодным для проживания. Большинство жителей получили компенсации и переехали в новое жилье. Но 10 семей отказались от предложенных условий переселения.
При этом жители соседних домов в последнее время сообщали, что в здание пробирались подростки, скидывали с балконов вещи. В апреле в доме вспыхнул пожар.
В мае 2026 года мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что дом планируют начать разбирать в 2027 году.
Пожар в доме на улице Стачек произошел в марте 2026 года. Из здания эвакуировали 68 человек. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора первого этажа. Все о пожаре — в специальном сюжете.