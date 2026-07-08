Заставили говорить о себе весь мир: кто из россиян покорил главную баскетбольную лигу — НБА

Всего в истории современной России было лишь 13 наших спортсменов, которые играли в НБА Источник: ChatGPT

Впервые за два года на драфте НБА снова прозвучала российская фамилия. Защитника краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко выбрали под 56-м номером, а вскоре права на него перешли к «Даллас Маверикс».

Еще несколько лет назад казалось, что эпоха россиян в НБА закончилась. После ухода Андрея Кириленко и Тимофея Мозгова новых громких имен долго не появлялось. Алексей Швед вернулся в Европу, Сергей Карасев тоже не смог закрепиться за океаном. Но ситуация изменилась: сначала под рекордным для россиян восьмым номером задрафтовали Егора Демина, затем контракт с «Майами» получил Владислав Голдин, а теперь шанс появился и у Ищенко.

В списке нет трех действующих игроков. Егор Демин пока заключил четырехлетний контракт новичка с «Бруклин Нетс» стоимостью около 31 млн долларов. У Владислава Голдина — двусторонний контракт с «Майами Хит», который может принести до 650 тысяч долларов за сезон. А Всеволод Ищенко пока контракт с клубом НБА не подписал Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Попасть в НБА российскому баскетболисту невероятно сложно. Нужно не только быть одним из лучших игроков страны, но и убедить американских скаутов, что ты способен конкурировать с сильнейшими молодыми игроками мира. Именно поэтому за всю современную историю России таких игроков оказалось совсем немного.

Вспоминаем тех, кому удалось добраться до сильнейшей баскетбольной лиги мира.

Что такое драфт НБА? Узнать Драфт НБА — это ежегодная церемония, на которой клубы сильнейшей баскетбольной лиги мира выбирают молодых игроков. Именно через драфт большинство баскетболистов начинает карьеру в НБА. В драфте участвуют спортсмены из американских университетов, европейских клубов и других лиг. Все 30 команд НБА по очереди делают свой выбор в двух раундах — всего обычно выбирают 60 игроков. Чем выше номер, под которым выбран баскетболист, тем более перспективным его считают. Однако выбор на драфте еще не гарантирует место в НБА. После него игроку предстоит подписать контракт, пройти тренировочный лагерь и доказать, что он достоин играть в сильнейшей лиге мира. Для многих баскетболистов, особенно выбранных во втором раунде, путь в основной состав начинается через Летнюю лигу или фарм-клубы в G-лиге.

Сергей Базаревич

У Базаревичей, к слову, настоящая баскетбольная династия. Мать Сергея, Людмила, — двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. А сын Дмитрий — баскетбольный тренер Источник: Григорий Филиппов / ИТАР-ТАСС

Именно Сергей Базаревич стал первым российским баскетболистом, сыгравшим в НБА после распада СССР. К началу 1990-х разыгрывающий уже считался одним из сильнейших игроков страны. Настоящим прорывом стал чемпионат мира 1994 года, где сборная России дошла до финала, а самого Базаревича признали одним из лучших игроков турнира. После этого ему предложила контракт «Атланта Хокс».

Однако американская карьера оказалась короткой. Россиянин провел всего десять матчей, после чего вернулся в Европу. Зато позже стал одним из самых известных российских тренеров: возглавлял сборную России, «Локомотив-Кубань» и московский МБА.

Андрей Кириленко

Андрей Кириленко — самый успешный россиянин в истории НБА. За 13 сезонов он заработал более 107 миллионов долларов и получил знаменитое прозвище АК-47 Источник: Игорь Уткин \ ИТАР-ТАСС

Если говорить о самом успешном российском баскетболисте в истории НБА, то конкурентов у Андрея Кириленко нет. Он родился в Ижевске, вырос в Санкт-Петербурге и уже в 15 лет дебютировал в чемпионате России, а спустя год стал самым молодым игроком национальной сборной. На драфте 1999 года Кириленко выбрала «Юта Джаз» под 24-м номером, но еще два сезона он провел в ЦСКА, прежде чем отправиться за океан.

В НБА россиянин быстро стал одним из лидеров «Юты». Его ценили за универсальность: Кириленко одинаково хорошо защищался, разыгрывал мяч, собирал подборы и блокировал броски. Именно тогда появилось знаменитое прозвище АК-47 — по первым буквам имени и фамилии, игровому номеру.

Лучшим для него стал сезон-2005/06. Кириленко набирал в среднем более 15 очков, восемь подборов, четыре передачи и свыше трех блок-шотов за матч. Его трижды включали в символические оборонительные сборные НБА.

Один из самых ярких матчей россиянин провел против «Лос-Анджелес Лейкерс» в январе 2006 года. Тогда он оформил редчайшую статистику 5×5: набрал 14 очков, сделал девять передач, восемь подборов, шесть перехватов и семь блок-шотов. За всю историю НБА подобное удавалось считаным единицам.

Всего Кириленко провел в лиге 13 сезонов, сыграл почти 800 матчей и заработал более 107 миллионов долларов. Его шестилетний контракт с «Ютой» на 86 миллионов долгое время оставался крупнейшим среди всех российских баскетболистов. После завершения карьеры он возглавил Российскую федерацию баскетбола, которой руководит до сих пор.

Виктор Хряпа

В НБА Виктор Хряпа провел четыре сезона, а после возвращения в Россию стал легендой ЦСКА и капитаном сборной Источник: Красильников Станислав / ИТАР-ТАСС

Виктора Хряпу называли одним из самых подготовленных европейских игроков драфта 2004 года. Высокий форвард умел практически всё: защищаться, бороться за подборы, начинать атаки и читать игру.

На драфте его под 22-м номером выбрали «Нью-Джерси Нетс» (будущий «Бруклин Нетс»), однако почти сразу обменяли в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В дебютном сезоне россиянин провел 66 матчей и считался перспективным игроком ротации, но после обмена в «Чикаго Буллз» практически перестал получать игровое время. В 2008 году Хряпа вернулся в Россию.

Именно после возвращения началась лучшая часть его карьеры. В составе ЦСКА он дважды выиграл Евролигу, восемь раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ и долгие годы был капитаном армейцев. Вместе со сборной России Хряпа выиграл чемпионат Европы 2007 года и бронзу Олимпиады-2012.

Несмотря на относительно короткую карьеру в НБА, именно Хряпу многие аналитики считают одним из лучших российских форвардов XXI века.

Сергей Моня

Сергей Моня не сумел закрепиться в НБА, но после возвращения стал одним из лидеров российского баскетбола и капитаном «Химок» Источник: Елена Никитченко / ИТАР-ТАСС

История Сергея Мони — пример того, что талант не всегда гарантирует успешную карьеру в НБА. Многие специалисты до сих пор считают: окажись он за океаном на несколько лет позже, все могло сложиться иначе.

Воспитанник саратовского «Автодора» считался одним из самых перспективных молодых форвардов Европы. На драфте 2004 года его выбрали под 23-м номером — сразу после Виктора Хряпы. Права на россиянина получил «Портленд Трэйл Блэйзерс». Однако в НБА Моня так и не закрепился. За «Портленд» он сыграл 23 матча, затем ненадолго оказался в «Сакраменто Кингз», а всего провел в сильнейшей лиге мира 26 игр.

Зато после возвращения в Россию стал одним из лидеров отечественного баскетбола. Долгие годы Моня был капитаном «Химок», выиграл Еврокубок, а вместе со сборной России завоевал золото чемпионата Европы-2007 и бронзу Олимпиады-2012. Карьеру он завершил только в 2023 году.

Павел Подкользин

При росте 226 сантиметров Павел Подкользин остается самым высоким российским баскетболистом, когда-либо игравшим в НБА Источник: Елена Никитченко / ИТАР-ТАСС

При росте 226 сантиметров Павел Подкользин производил впечатление еще до выхода на площадку. Он до сих пор остается самым высоким российским баскетболистом, когда-либо игравшим в НБА.

В начале 2000-х его считали одним из самых перспективных молодых центровых Европы. На драфте 2004 года Подкользина под 21-м номером выбрала «Юта Джаз», сразу обменяв права в «Даллас Маверикс».

Но большую карьеру перечеркнули травмы. Из-за хронических проблем со стопами россиянин практически не мог полноценно тренироваться. За два сезона он сыграл в НБА всего шесть матчей, после чего вернулся в Россию.

Позже Подкользин выступал за несколько российских клубов, а в 2025 году неожиданно дебютировал за медийный футбольный клуб «Амкал», став самым высоким профессиональным футболистом в истории Кубка России.

Ярослав Королев

Ярослава Королева выбрали на драфте под 12-м номером — до Егора Демина это был лучший результат среди россиян Источник: Спорт-экспресс / ИТАР-ТАСС

Пожалуй, ни один российский игрок не удивил американских экспертов так, как Ярослав Королев. Когда в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрали 18-летнего москвича под 12-м номером драфта.

Клуб рассчитывал постепенно подготовить россиянина к НБА, однако проект не сработал. За два сезона Королев провел всего 34 матча, а затем безуспешно пытался вернуться через Лигу развития.

После возвращения он играл в России, Испании и Греции, но оправдать авансы так и не смог. В 29 лет Королев завершил карьеру. До появления Егора Демина именно он оставался самым высоко выбранным российским игроком в истории драфта НБА.

Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов стал первым российским игроком, сыгравшим заметную роль в команде — чемпионе НБА Источник: Елена Никитченко / ИТАР-ТАСС

Если Андрей Кириленко стал символом российского баскетбола в НБА, то Тимофей Мозгов вошел в историю как первый россиянин, сыгравший заметную роль в команде-чемпионе лиги.

Интересно, что будущая звезда долго не считался большим талантом. До НБА Мозгов прошел путь через «Химки», а в 2010 году неожиданно подписал контракт с «Нью-Йорк Никс», хотя на драфте его никто не выбирал. Уже в первом сезоне россиянин оказался участником громкого обмена и перешел в «Денвер Наггетс», где постепенно вырос в надежного центрового.

Лучшие годы карьеры пришлись на «Кливленд Кавальерс», где он играл вместе с одним из лучших баскетболистов в истории Леброном Джеймсом. В сезоне-2014/15 Мозгов помог команде выйти в финал НБА, а в первом матче серии с «Голден Стэйт» неожиданно набрал 28 очков — лучший результат в его американской карьере. Год спустя «Кливленд» стал чемпионом после исторического камбэка со счета 1:3. Мозгов вместе с другим одноклубником Александром Кауном оказались первыми русскими обладателями чемпионских перстней.

После победы центровой подписал четырехлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на 64 миллиона долларов — крупнейшее соглашение российского баскетболиста в истории НБА на тот момент. Однако ожиданий он не оправдал: после обменов в «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик» игрового времени становилось все меньше, а карьере начали мешать травмы.

В 2019 году Мозгов вернулся в Россию, а спустя три года завершил карьеру.

Алексей Швед

Алексей Швед провел в НБА три сезона, а после возвращения в Европу стал одним из самых ярких игроков Евролиги Источник: Певцова Валентина / ИТАР-ТАСС

Когда Алексей Швед уезжал в НБА, многие были уверены, что именно он станет «новым» Андреем Кириленко. К тому моменту защитник уже выиграл Евролигу с ЦСКА и считался одним из лучших игроков Европы.

В 2012 году Швед подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз» и уже в дебютном сезоне вошел в символическую сборную новичков НБА. Затем были «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». За три года россиянин провел более 180 матчей, но так и не получил роли, на которую рассчитывал.

Вернувшись, Швед провел лучшие годы карьеры. В составе «Химок» он несколько раз становился самым результативным игроком Евролиги и одним из самых ярких баскетболистов континента. Сегодня защитник продолжает профессиональную карьеру.

Сергей Карасев

Сергея Карасева считали одним из самых талантливых российских игроков своего поколения, но закрепиться в НБА ему помешали травмы Источник: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

Сергея Карасева называли главным российским талантом своего поколения. В 2013 году «Кливленд Кавальерс» выбрали его под 19-м номером драфта — это один из самых высоких результатов для россиян.

Однако закрепиться в НБА помешали травмы. После сезона в «Кливленде» Карасев оказался в «Бруклин Нетс», но и там не сумел стать игроком основного состава. За три сезона он провел меньше ста матчей, после чего вернулся в Россию.

Несмотря на неудачный американский этап, Карасев еще много лет оставался одним из ведущих игроков Единой лиги ВТБ.

Александр Каун

Александр Каун стал одним из первых россиян — чемпионов НБА Источник: Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС

Путь Александра Кауна в НБА получился необычным. Еще подростком он переехал в США, выиграл чемпионат NCAA в составе университета Канзаса, а затем семь лет выступал за ЦСКА, прежде чем решился вновь отправиться за океан.

Контракт с «Кливленд Кавальерс» Каун подписал только в 30 лет. Игрового времени было немного, но сезон оказался историческим: в 2016 году вместе с земляком Тимофеем Мозговым Каун стал чемпионом НБА.

Сразу после победы Каун неожиданно завершил карьеру, объяснив решение проблемами со здоровьем и желанием проводить больше времени с семьей.

Егор Демин

Егор Демин стал самым высоко выбранным российским игроком в истории драфта НБА — «Бруклин Нетс» взял его под восьмым номером Источник: Erik Rank / ТАСС

Егор Дёмин уже переписал историю российского баскетбола, хотя его карьера в НБА только начинается. Летом 2025 года «Бруклин Нетс» выбрали россиянина под восьмым номером драфта — это лучший результат среди всех отечественных игроков. До него рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого выбрали 12-м.

Демин прошел академию мадридского «Реала», затем перебрался в университет BYU, где стал одним из лучших разыгрывающих студенческого чемпионата США. Американские эксперты отмечали его игровое мышление, умение видеть площадку и сравнивали стиль игры с молодым Лукой Дончичем.

Дебютный сезон в НБА получился успешным. Россиянин быстро закрепился в ротации «Бруклина», провел больше полусотни матчей и установил несколько клубных рекордов среди новичков. Правда, концовку сезона смазала травма стопы, из-за которой чемпионат пришлось завершить досрочно.

Впрочем, в «Нетс» по-прежнему считают Демина одним из игроков, вокруг которых будут строить команду в ближайшие годы.

Владислав Голдин

Владислав Голдин прошел путь через студенческий баскетбол США и подписал двусторонний контракт с «Майами Хит» Источник: Maxwell Vittorio / ТАСС

История Владислава Голдина сильно отличается от большинства российских игроков. В детстве он занимался борьбой и пришел в баскетбол только после резкого скачка роста.

После переезда в США Голдин прошел путь через студенческий баскетбол и стал одним из лучших центровых NCAA. Несмотря на сильный сезон, на драфте его не выбрали, однако уже через несколько часов россиянин подписал двусторонний контракт с «Майами Хит».

В Летней лиге Голдин быстро обратил на себя внимание, а затем дебютировал за основную команду. Первые очки в НБА он набрал уже через несколько недель. Пока центровой только начинает американскую карьеру, но в «Майами» рассчитывают, что со временем он сможет закрепиться в основном составе.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко — самый новый россиянин на драфте НБА. В 2026 году его права получил «Даллас Маверикс» Источник: Михаил Синицын \ ТАСС

Самый свежий герой этого списка — 21-летний воспитанник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко. За последние годы защитник прошел путь от молодежной команды до одного из лидеров краснодарского клуба. В сезоне-2025/26 он стал одним из лучших молодых игроков Единой лиги ВТБ и решил выставить кандидатуру на драфт НБА.

В ночь на 26 июня Ищенко выбрали под 56-м номером. Формально его задрафтовал «Чикаго Буллз», однако почти сразу права на игрока перешли к «Даллас Маверикс», который, по данным американских СМИ, давно следил за россиянином.