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Развлечения «Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

Артист выбрал для этого семейный праздник

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SHAMAN и Мизулина танцуют и улыбаются на камеру | Источник: SHAMAN / Telegram SHAMAN и Мизулина танцуют и улыбаются на камеру | Источник: SHAMAN / Telegram

SHAMAN и Мизулина танцуют и улыбаются на камеру

Источник:

SHAMAN / Telegram

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал кадры со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Пара отметила торжество еще в июне на Патриарших прудах в Москве. В День семьи, любви и верности певец наконец поделился первыми снимка и.

Дронов опубликовал видео, на котором он с супругой танцует, обнимается и целуется. Музыкальным сопровождением стала собственная песня Дронова «Ты моя».

SHAMAN выложил видео под песню «Ты моя»

Источник:

SHAMAN / Telegram

Празднование бракосочетания состоялось в июне в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, в узком кругу родных и близких. Среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, экс-депутат Госдумы и теща Дронова — Елена Мизулина.

Источник: РадиоПатрики RadioPatriki / TelegramИсточник: РадиоПатрики RadioPatriki / Telegram
Источник:

РадиоПатрики RadioPatriki / Telegram

Источник: РадиоПатрики RadioPatriki / TelegramИсточник: РадиоПатрики RadioPatriki / Telegram
Источник:

РадиоПатрики RadioPatriki / Telegram

Пара расписались осенью 2025 года в Донецке. На молодых вместо костюма и белого платья были рубашка и жакет в цвете хаки, предположительно, французского бренда Saint Laurent.

Источник: SHAMAN / Telgram Источник: SHAMAN / Telgram
Источник:

SHAMAN / Telgram

Свадьба в Донецке была спонтанным решением во время поездки. Об этом говорила сама Мизулина.

«Мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Всё сошлось в ходе поездки в Донбасс», — рассказывала глава Лиги безопасного интернета.

Церемония молодоженов была закрытой и скромной. Также новобрачных лично поздравил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Комментарии
5
Гость
18 минут
Фу, надоели про них писать
Я тебя вижу

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очень скрепные рубашки --просто роскошь для людей
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