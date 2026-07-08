«Поэта должен играть поэт»: рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме за 600 млн рублей

Фильм с рэпером Хаски в главной роли выйдет летом 2028 года Источник: Мастерская Павла Лунгина

Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) утвержден на главную роль Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в студии «Мастерская Павла Лунгина» и частном фонде «Кинопрайм» во время питчинга задумки картины.

Сам режиссер Павел Лунгин объяснял выбор так: «Поэта должен играть поэт». Картина «Лермонтов» заявлена как психологический триллер. Планируется, что она выйдет летом 2028 года.

Режиссер описал своего Лермонтова как «молодого и амбициозного» мужчину, мечтающего жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи.

Съемки начнутся уже в октябре. К работе подготовлены костюмы и декорации. Бюджет проекта тоже скрывать не стали: фильм обойдется в 600 млн рублей. Из этой суммы 150 млн рублей уже выделено, а еще столько же запросили. Продюсерами картины стали Антон Малышев и Евгений Панфилов.

До роли Лермонтова у Хаски уже была довольно активная кинокарьера. Причем он не только играл, но и сам снимал кино, писал музыку и сценарии. Один из его последних фильмов — «Коммерсант» (18+). В российской криминальной драме он сыграл Славу — авторитетного заключенного.