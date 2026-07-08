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Развлечения «Поэта должен играть поэт»: рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме за 600 млн рублей

«Поэта должен играть поэт»: рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме за 600 млн рублей

Когда премьера картины

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Фильм с рэпером Хаски в главной роли выйдет летом 2028 года | Источник: Мастерская Павла ЛунгинаФильм с рэпером Хаски в главной роли выйдет летом 2028 года | Источник: Мастерская Павла Лунгина

Фильм с рэпером Хаски в главной роли выйдет летом 2028 года

Источник:

Мастерская Павла Лунгина

Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) утвержден на главную роль Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в студии «Мастерская Павла Лунгина» и частном фонде «Кинопрайм» во время питчинга задумки картины.

Сам режиссер Павел Лунгин объяснял выбор так: «Поэта должен играть поэт». Картина «Лермонтов» заявлена как психологический триллер. Планируется, что она выйдет летом 2028 года.

Режиссер описал своего Лермонтова как «молодого и амбициозного» мужчину, мечтающего жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи.

Съемки начнутся уже в октябре. К работе подготовлены костюмы и декорации. Бюджет проекта тоже скрывать не стали: фильм обойдется в 600 млн рублей. Из этой суммы 150 млн рублей уже выделено, а еще столько же запросили. Продюсерами картины стали Антон Малышев и Евгений Панфилов.

До роли Лермонтова у Хаски уже была довольно активная кинокарьера. Причем он не только играл, но и сам снимал кино, писал музыку и сценарии. Один из его последних фильмов — «Коммерсант» (18+). В российской криминальной драме он сыграл Славу — авторитетного заключенного.

Как думаете, Хаски сможет убедительно сыграть Лермонтова?

Да, он отлично подходит на эту роль
Нет, считаю такой выбор ошибкой
Не знаю…
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Хаски Лермонтов Фильм
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Комментарии
5
Гость
55 минут
Лермонтов разве был кавказцем?
Гость
56 минут
Какая-то дичь на наши деньги
Читать все комментарии
Гость
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