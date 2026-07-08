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Политика В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Ситуация с горючим в стране остается непростой, заявил вице-премьер Александр Новак

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В стране до максимального уровня увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ стране до максимального уровня увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В стране до максимального уровня увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал он.

На открытии совещания с членами правительства Путин заявил, что оно посвящено «двум важнейшим комплексам и их работе в современных условиях». По словам президента, это топливный и транспортный комплексы.

Как отметил Новак, ситуация с горючим в России остается непростой, несмотря на принятые меры, поскольку «вынужденное сокращение объемов производства топлива» в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечного потребителя.

По мнению вице-премьера, запрет на экспорт дизельного горючего позволит увеличить поставки на внутренний рынок и поспособствует стабилизации ситуации на рынке. Новак добавил, что в июле Россия начнет импортировать нефтепродукты.

Помимо этого, в России до максимального уровня увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, а сроки ремонта предприятий сократили. Это сделали для стабилизации ситуации на топливном рынке, чтобы обеспечить бесперебойные поставки. О том, что еще обсуждали на совещании, мы рассказывали в режиме онлайн-трансляции. Подробнее — по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Александр Новак Бензин Топливо АЗС
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Комментарии
19
Гость
33 минуты
Все по плану)) Хочешь бензин, гони))) Следущее электричество) нужен свет, крути динамо ))) Но, налоги плоти )
Гость
34 минуты
Т.е. государство свои НПЗ защитить не в силах. 🧐
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Гость
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