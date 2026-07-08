В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

В стране до максимального уровня увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал он.

На открытии совещания с членами правительства Путин заявил, что оно посвящено «двум важнейшим комплексам и их работе в современных условиях». По словам президента, это топливный и транспортный комплексы.

Как отметил Новак, ситуация с горючим в России остается непростой, несмотря на принятые меры, поскольку «вынужденное сокращение объемов производства топлива» в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до конечного потребителя.

По мнению вице-премьера, запрет на экспорт дизельного горючего позволит увеличить поставки на внутренний рынок и поспособствует стабилизации ситуации на рынке. Новак добавил, что в июле Россия начнет импортировать нефтепродукты.