«Одно слово — гад. Бог его накажет, увидите». Отец Жанны Фриске пришел на могилу дочери в ее день рождения и сорвался на Шепелева

Родные Жанны Фриске пришли на ее могилу в день 52-летия Источник: StarHit.ru

Сегодня, 8 июля, Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года. Певица ушла из жизни 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раком головного мозга (глиобластомой), не дожив до 41 года. В день рождения артистки ее родные — отец Владимир, мать Ольга и сестра Наталья — пришли на Николо-Архангельское кладбище в Подмосковье, где покоится певица.

Младшая сестра Наталья опубликовала в соцсетях трогательный пост с совместным фото, созданным с помощью нейросетей.

«С днем рождения, сист. Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40… В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала сестра.

Младшая сестра Жанны, 40-летняя Наталья, опубликовала в соцсетях трогательный пост с совместным фото, созданным с помощью нейросетей Источник: friske_natalia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мерзопакостный человек»: отец Фриске — о Шепелеве

Корреспондент StarHit.ru побывал на кладбище и пообщался с отцом певицы Владимиром Борисовичем. В беседе он не скрывал горечи и многолетней обиды на бывшего гражданского мужа дочери, телеведущего Дмитрия Шепелева.

По словам Владимира Фриске, Шепелев за все эти годы ни разу не пришел на могилу Жанны. Отец певицы назвал телеведущего «мерзопакостным человеком» и «трусливым по натуре».

«Он никогда не придет [куда-либо] прямо. Если будет что-то делать, то какие-то пакости из угла», — добавил отец.

Родные пришли помянуть Жанну Фриске Источник: StarHit.ru

При этом Владимир Борисович подчеркнул, что ему не нужны ни извинения, ни личные встречи с Шепелевым. Его главная боль — внук Платон, которому уже 13 лет. Родные певицы не видели мальчика более десяти лет: после смерти Жанны он остался жить с отцом.

«Мне самое главное, чтобы внук хотя бы один раз сюда пришел, чтоб он знал, где покоится его мама, его кровь», — сказал отец Фриске.

Он также выразил уверенность, что Шепелев намеренно ограничивает общение Платона с семьей матери.

Многолетний конфликт и угроза лишить внука наследства

Противостояние между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым длится уже 11 лет. В годовщину смерти певицы в июне 2026 года телеведущий опубликовал пост, в котором заявил, что родные Жанны якобы хотели видеть Платона только в эфирах ток-шоу. Он также упрекнул родителей певицы в том, что они «безвозвратно упустили детство» мальчика.

Отец Фриске назвал эти обвинения «чушью» и «фейком». По его словам, семья пыталась связаться с Платоном через соцсети и даже через школу, но безуспешно. Выходить общаться сразу на камеру отец считает неправильным. Он добавил, что у семьи даже нет контакта Дмитрия Шепелева, чтобы договориться о встрече.

В ответ на действия Шепелева Владимир Борисович пошел на крайние меры: он пригрозил лишить внука наследства — элитной квартиры Жанны на Красной Пресне. Дедушка заявил, что перепишет недвижимость на другую внучку, Луну (дочь Натальи Фриске), если в ближайшее время не увидит Платона.

Отец Жанны Фриске на могиле дочери рассказал про ее последнего избранника Источник: StarHit.ru

Владимир Фриске также рассказал, что, по его мнению, Шепелев жестоко обращался с Жанной во время ее болезни. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что телеведущий якобы предлагал отправить певицу в хоспис и оскорблял ее. В беседе у могилы дочери отец вновь дал волю эмоциям.

«Одно слово — гад. Бог его накажет, увидите. Когда-нибудь почитайте и вспомните мои слова. Там или камень упадет, или там машина собьет. Ну что-то будет. Таких людей Бог так просто не оставляет», — сказал отец про телеведущего.

При этом сам Владимир Борисович признаётся, что когда-то Шепелев ему казался «симпатичным, нормальным парнем», но уже первая их встреча обернулась неловкостью.

«Когда он в первый раз в жизни меня увидел, он сразу убежал. Он даже не поздоровался, ничего, куда-то убежал», — рассказал Владимир Фриске.

Напомним, Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. На могиле установлен памятник — бронзовая фигура певицы в полный рост.

О жизни Жанны Фриске — в одном видео Источник: Городские медиа