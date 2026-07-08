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Мой дом Три секрета, о которых молчат в магазинах: как добиться цветения кактуса без танцев с бубном

Три секрета, о которых молчат в магазинах: как добиться цветения кактуса без танцев с бубном

Важно подобрать правильный горшок и грунт

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Кактусы любят солнечный свет&nbsp;— без него растения быстро чахнут | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUКактусы любят солнечный свет&nbsp;— без него растения быстро чахнут | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Кактусы любят солнечный свет — без него растения быстро чахнут

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Кактусы неприхотливы в уходе и выглядят очень необычно, чем заслужили любовь многих даже начинающих цветоводов. Но как заставить колючее растение зацвести? Разбираемся вместе с экспертом в нюансах ухода за кактусами.

Как ухаживать за кактусом

Кактусы — пустынные растения, которые любят солнце, даже прямые его лучи. Так что под горшок стоит выбирать самый солнечный подоконник. Поливать только после пересыхания верхнего слоя земли.

«У кактуса должна быть бедная элементами земля, при этом очень рыхлая. Должен преобладать песок, также допустимы мелкие камни», — отметила практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова.

У растения не должен быть большой горшок, иначе все силы оно будет тратить на наращивание корневой массы.

Как заставить кактус цвести

Кактусам нужна прохлада, чтобы заложить цветочные почки | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКактусам нужна прохлада, чтобы заложить цветочные почки | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Кактусам нужна прохлада, чтобы заложить цветочные почки

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Нужно соблюсти всего три правила, чтобы кактус зацвел — период покоя, правильный полив в солнечном месте, постоянное расположение.

Кактус никогда не зацветет, если не обеспечить ему правильный период покоя. Именно в это время растение не растет и закладывает цветочные почки. Нужно поставить горшок в светлое место, но с температурой около +10 градусов, допустимо понижение до +5 градусов.

Поливать кактус с октября по март можно не чаще раза в три недели, а также в это время его нельзя подкармливать. Также важно не вертеть горшок и не переставлять растение. Кактус не рекомендуется пересаживать, если хочется получить цветы. Такой режим обеспечит растению цветение в теплый период.

Но стоит помнить, что в зависимости от вида кактус может быть готов к цветению только на 3-10 год, а часть из них только к 15 годам роста.

Почему кактус гниет

Главная причина гниения кактуса — избыток влаги. Слишком частый полив приводит к тому, что растение быстро начинает чахнуть. Грунт обязательно должен слегка пересыхать. В горшке должен быть хороший дренаж.

Также гниение может вызвать слишком тяжелая почва или неправильное месторасположение. Кактусы не любят холод и сквозняки.

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Александра Бруня
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Комнатное растение Интерьер Кактус Растение Цветок Цветовод
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Комментарии
1
Гость
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Америку открыли.
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