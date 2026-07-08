Воздушные синнабоны как в пекарне: пошаговый рецепт, который получится дома

Вкусная выпечка к чаю или кофе! Источник: Наталья Дементьева / Личный архив

Домашние синнабоны — это не только аромат свежей выпечки, но и десерт, который вполне можно приготовить без профессионального оборудования. Главное — соблюдать пропорции, не торопиться с расстойкой теста и уделить внимание деталям. Публикуем подробный рецепт с советами, которые помогут избежать самых распространенных ошибок. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом.

Источник: Наталья Дементьева / Личный архив

Ингредиенты

Для теста:

мука — 540 г;

теплое молоко — 250 г;

сухие дрожжи — 7 г (или 21 г прессованных);

сахар — 80 г;

сливочное масло — 80 г;

яйца категории С1 — 2 шт.;

соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

мягкое сливочное масло — 70 г;

сахар — 90 г;

корица — 12 г.

Для крема:

сливочно-творожный сыр — 180 г;

мягкое сливочное масло — 45 г;

сахарная пудра — 100 г (или по вкусу).

Важно, чтобы все продукты, кроме молока, были комнатной температуры. Ингредиенты лучше заранее взвесить на кухонных весах — в выпечке точность играет решающую роль.

Шаг 1. Активируйте дрожжи

В теплое молоко (не горячее 40 градусов) добавьте немного сахара и при желании ложку муки. Растворите дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут.

За это время на поверхности должна появиться пышная пенка. Если этого не произошло, дрожжи, скорее всего, не работают, и лучше заменить их сразу, чтобы не испортить остальные продукты.

Шаг 2. Приготовьте начинку

Смешайте сахар с корицей. Масло должно быть очень мягким, чтобы его можно было легко распределить по тесту. Для более насыщенного вкуса обычный сахар можно заменить коричневым тростниковым.

Шаг 3. Замесите тесто

Соедините яйца, оставшийся сахар, растопленное сливочное масло и соль. Добавьте подошедшие дрожжи, затем постепенно всыпьте муку.

Тесто можно замешивать миксером с насадкой «крюк» в течение 3–4 минут или вручную — около 7–10 минут. Оно должно получиться мягким и эластичным.

Шаг 4. Раскатайте тесто

Готовое тесто разделите на две части. Одну накройте, чтобы не подсыхала.

Вторую раскатайте в прямоугольник размером примерно 30×40 сантиметров толщиной 3–5 миллиметров.

Шаг 5. Добавьте начинку

Смажьте пласт теста половиной подготовленного сливочного масла и равномерно распределите смесь сахара с корицей.

Шаг 6. Сформируйте булочки

Сверните тесто в плотный рулет по длинной стороне и нарежьте его на 12–13 одинаковых кусочков. Лучше использовать очень острый нож, чтобы не деформировать будущие булочки.

Шаг 7. Дайте тесту подняться

Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние. Край рулета можно подвернуть вниз — так булочки сохранят форму во время выпечки.

Повторите те же действия со второй половиной теста и оставьте заготовки в теплом месте примерно на два часа.

Шаг 8. Приготовьте крем

Сливочно-творожный сыр комнатной температуры соедините с мягким сливочным маслом и сахарной пудрой. Взбейте массу до однородности ручным миксером.

Шаг 9. Выпекайте

Подошедшие булочки отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут. При использовании режима конвекции выпечка получится особенно равномерной.

Шаг 10. Покройте кремом

Готовые горячие синнабоны сразу смажьте приготовленным сливочным кремом. Под воздействием тепла он слегка растает и пропитает булочки, сделав их еще более нежными.