Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ: что это значит

Государственная дума одобрила закон, который поможет развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Документ приняли сразу во втором и третьем чтениях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в дальнейшем правительство подготовит дополнительные правила, чтобы закон можно было применять на практике. При этом депутаты будут следить за тем, как реализуются принятые меры, и до конца года еще раз вернется к обсуждению главных положений.
Что дает новый закон:
закрепляет в законе само понятие «искусственный интеллект»;
создает условия, чтобы в России активнее развивались свои ИИ‑технологии;
определяет, как будут регулировать работу с большими фундаментальными моделями ИИ. А также какие полномочия в этой сфере будут у президента, правительства, госорганов, госкорпораций и Банка России;
вводит понятия «суверенные» и «национальные» модели ИИ. Для них установят правило: данные для работы таких моделей должны обрабатываться в России и с участием российских компаний;
предусматривает поддержку разработчиков этих моделей, в частности поможет им получать доступ к данным, которые нужны для обучения ИИ.