Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ: что это значит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в дальнейшем правительство подготовит дополнительные правила, чтобы закон можно было применять на практике. При этом депутаты будут следить за тем, как реализуются принятые меры, и до конца года еще раз вернется к обсуждению главных положений.