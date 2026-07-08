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Политика Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ: что это значит

Госдума приняла закон о поддержке развития ИИ: что это значит

Разбираемся в документе

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В России появятся суверенные и национальные модели ИИ | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ России появятся суверенные и национальные модели ИИ | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России появятся суверенные и национальные модели ИИ

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Государственная дума одобрила закон, который поможет развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Документ приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в дальнейшем правительство подготовит дополнительные правила, чтобы закон можно было применять на практике. При этом депутаты будут следить за тем, как реализуются принятые меры, и до конца года еще раз вернется к обсуждению главных положений.

Что дает новый закон:

  • закрепляет в законе само понятие «искусственный интеллект»;

  • создает условия, чтобы в России активнее развивались свои ИИ‑технологии;

  • определяет, как будут регулировать работу с большими фундаментальными моделями ИИ. А также какие полномочия в этой сфере будут у президента, правительства, госорганов, госкорпораций и Банка России;

  • вводит понятия «суверенные» и «национальные» модели ИИ. Для них установят правило: данные для работы таких моделей должны обрабатываться в России и с участием российских компаний;

  • предусматривает поддержку разработчиков этих моделей, в частности поможет им получать доступ к данным, которые нужны для обучения ИИ.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ИИ Закон Госдума
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Комментарии
7
Гость
39 минут
а что там бесполезные не рассматривают уже куда переводить стрелки часов назад или в перед
Гость
41 минута
значит это одно, загнется и ИИ. Сельское хозяйство уже поддержали, нефтянку тоже, вот и до ИИ добрались.
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Гость
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