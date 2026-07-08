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Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и США Переговоры России и Украины Трамп встретился с Зеленским и готовится к разговору с Путиным: главные заявления о конце СВО

Трамп встретился с Зеленским и готовится к разговору с Путиным: главные заявления о конце СВО

Неформальные переговоры прошли на полях саммита в Анкаре

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Трамп настроен оптимистично, рассуждая о решении конфликта на Украине | Источник: Mark Schiefelbein / AP PhotoТрамп настроен оптимистично, рассуждая о решении конфликта на Украине | Источник: Mark Schiefelbein / AP Photo

Трамп настроен оптимистично, рассуждая о решении конфликта на Украине

Источник:

Mark Schiefelbein / AP Photo

На полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп озвучил сразу несколько важных вопросов по украинскому конфликту: от планов по передаче лицензии на производство систем Patriot до оценок перспектив мирного урегулирования. В этом материале разберем ключевые тезисы Трампа.

Лицензия на Patriot

Американский президент сообщил, что США передадут Украине лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, это снимет вопрос о недостаточных поставках вооружения из США, так как Киев сможет делать системы сам. Трамп также выразил уверенность, что Украина после получения лицензии довольно быстро наладит выпуск оружия.

При этом американский лидер исключил немедленную передачу готовых Patriot Киеву. Он прямо заявил, что эти вооружения в первую очередь нужны самим Соединенным Штатам.

«У нас есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже», — заявил президент США.

Звонок Путину

Дональд Трамп анонсировал, что в этот же день, 8 июля, планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину. До этого, 4 июля, уже состоялся почти полуторачасовой телефонный разговор лидеров, где обсуждались Украина, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона.

После беседы Трамп оценивал ее как «очень хорошую». А также высказывал мнение, что стороны «уже близки к тому, чтобы довести это до конца», имея в виду украинский конфликт.

О настроях сторон и гарантиях безопасности

Трамп допустил, что мирное урегулирование может обойтись без предоставления Киеву гарантий безопасности. Он заявил, что Соединенные Штаты могут обеспечить «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

Также американский президент сказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в достижении соглашения о завершении конфликта. Кроме того, Трамп полагает, что Россия корректирует свои условия для решения ситуации на Украине.

«Я думаю, что они меняются. Я думаю, что они становятся немного ближе к тому, чего вы хотите», — сказал Трамп.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Саммит Владимир Зеленский НАТО
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Комментарии
2
Гость
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Не похоже на переговоры, раз Украина получает много оружия и денег. Раз Зеленский отказывается значит не так его дела плохи как говорят на российском ТВ.
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лицензия на самостоятельное производство ЗРК --это хороший шаг к миру!!!
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