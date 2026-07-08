Сложный тест по географии России: спорим, на 10 из 10 вы не ответите

Думаете, что досконально знаете карту родной страны от Калининграда до Чукотки? Как бы не так! Масштабы России скрывают такие природные аномалии и географические парадоксы, что способны поставить в тупик даже опытных путешественников. И наш сегодняшний тест поможет вам взглянуть на привычные регионы с совершенно новой стороны. Приготовьтесь разгадать тайны, о которых не рассказывают в учебниках, проверьте свою эрудицию и узнайте, кто вы: обычный турист с навигатором или прирожденный первопроходец.