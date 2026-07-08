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Образование Тест Сложный тест по географии России: спорим, на 10 из 10 вы не ответите

Сложный тест по географии России: спорим, на 10 из 10 вы не ответите

Проверьте, чего стоят ваши знания

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Ответы на наши вопросы вы так просто на карте не найдете | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUОтветы на наши вопросы вы так просто на карте не найдете | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ответы на наши вопросы вы так просто на карте не найдете

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Думаете, что досконально знаете карту родной страны от Калининграда до Чукотки? Как бы не так! Масштабы России скрывают такие природные аномалии и географические парадоксы, что способны поставить в тупик даже опытных путешественников. И наш сегодняшний тест поможет вам взглянуть на привычные регионы с совершенно новой стороны. Приготовьтесь разгадать тайны, о которых не рассказывают в учебниках, проверьте свою эрудицию и узнайте, кто вы: обычный турист с навигатором или прирожденный первопроходец.

ТестПройден 21 раз
1 / 10

В России есть море, которое официально считается самым континентальным морем на планете. Оно настолько удалено от открытого океана, что его вода в три раза менее соленая, чем в среднем по миру. О каком море речь?

  • Белое море

  • Черное море

  • Азовское море

  • Каспийское море

2 / 10

Если вы решите проехать на поезде по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока, в каком единственном городе на пути вы сможете увидеть уникальный железнодорожный вокзал, полностью построенный из нешлифованного байкальского мрамора?

  • Чита

  • Иркутск

  • Улан-Удэ

  • Слюдянка

3 / 10

Этот российский остров знаменит тем, что здесь на стыке двух календарных суток встречаются «вчера» и «сегодня». Граница проходит всего в 4 километрах от американского острова. Как называется это уникальное место?

  • Остров Врангеля

  • Остров Ратманова

  • Остров Кунашир

  • Сахалин

4 / 10

В европейской части России есть удивительный регион, где бескрайние степи внезапно переходят в самую настоящую знойную пустыню с поющими барханами. Здесь же находится неофициальная буддийская столица Европы. Что это за регион?

  • Астраханская область

  • Волгоградская область

  • Республика Калмыкия

  • Ставропольский край

5 / 10

В России находится самый северный в мире действующий вулкан, который к тому же является самым высоким вулканом во всей Евразии (почти 4800 метров). Как называется этот исполин?

  • Ключевская сопка

  • Шивелуч

  • Кроноцкая сопка

  • Авачинская сопка

6 / 10

Представьте, что вы находитесь в географическом центре России. Вокруг вас — глухая сибирская тайга и невероятной красоты незаселенное плато. В каком регионе и у какого живописного озера находится эта точка?

  • Иркутская область, озеро Байкал

  • Якутия, озеро Лабынкыр

  • Республика Алтай, Телецкое озеро

  • Красноярский край, озеро Виви

7 / 10

На Урале находится уникальная гора, которая буквально состоит из чистейшего природного магнита. Из-за огромных залежей руды здесь на протяжении веков сходили с ума компасы первопроходцев. Как она называется?

  • Народная

  • Магнитная

  • Качканар

  • Ямантау

8 / 10

На территории России есть уникальный часовой парадокс. Два российских региона граничат друг с другом, но разница во времени между ними составляет целых 4 часа. О какой границе идет речь?

  • Между Красноярским краем и Якутией

  • Между Амурской областью и Хабаровским краем

  • Между Забайкальским краем и Якутией

  • Между Чукоткой и Камчаткой

9 / 10

Курильские острова — это цепь вулканов, но один из них по-настоящему уникален. Этот остров представляет собой «вулкан в вулкане»: в огромной заполненной водой кальдере древнего исполина вырос новый действующий вулкан. Как он называется?

  • Остров Парамушир

  • Остров Итуруп

  • Остров Онекотан

  • Остров Кунашир

10 / 10

Этот российский город — абсолютный мировой рекордсмен. Он официально признан самым крупным городом на всей планете, расположенным за полярным кругом. Ни одна другая страна мира не имеет столь масштабного заполярного мегаполиса. Что это за город?

  • Архангельск

  • Мурманск

  • Воркута

  • Норильск

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