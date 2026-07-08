Как долго продлятся проблемы с топливом и где бензин подорожал в два раза — главные заявления с совещания с Путиным

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Основная тема — работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Рассказываем о главных моментах, которые обсуждались.
Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у Владимира Путина.
Полный запрет на экспорт дизельного топлива ввели в России, рассказал Александр Новак на совещании.
Правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. В июле начнут поставки импортных нефтепродуктов, заявил Новак.
Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой, добавил Александр Новак. По его словам, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.
Главные заявления Новака о ситуации с топливом
На совещании с Путиным вице-премьер Александр Новак сообщил:
спрос на топливо вырос на треть, это привело к дополнительным загрузкам АЗС;
ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой;
ввели запрет на экспорт дизеля;
РФ в июле начинает импортные поставки нефтепродуктов;
правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, задействовали дополнительные мощности;
крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС.
Некоторые регионы испытывают чуть больше проблем. Минтранс делает всё возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил министр Андрей Никитин.
Перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки, заявил Никитин.
Что заявили в Минтрансе по поводу проблем с топливом
Главное из заявлений главы Минтранса РФ Андрея Никитина:
Минтранс делает всё возможное для доставки топлива на Крымский полуостров;
транспортный комплекс РФ работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме;
перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки;
ситуация в гражданской авиации РФ контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива;
авиакомпании РФ с января по май перевезли 39,5 миллиона пассажиров;
пассажиропоток на железнодорожном транспорте РФ в июне вырос на 4%, до 115,2 миллиона человек.
Путин поручил быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.
Цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое. Литр самого популярного АИ-95 стоит 197 рублей, заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании.
Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом. Но проблемы не должны чувствовать и граждане, заявил Путин.
Глава Забайкальского края Александр Осипов на совещании у Путина предложил создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак на крупные предприятия. Президент поддержал.
Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, заявил Путин. Он подчеркнул, что запас прочности у энергетического комплекса огромный.
Поручения Путина
Что сказал Путин о проблемах с топливом:
«Запас прочности энергосистемы России — один из самых высоких в мире»;
«Противник пытается стремится создать нервозную обстановку в российском обществе»;
призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива;
поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.