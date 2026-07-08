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Экономика Онлайн-трансляция Как долго продлятся проблемы с топливом и где бензин подорожал в два раза — главные заявления с совещания с Путиным

Как долго продлятся проблемы с топливом и где бензин подорожал в два раза — главные заявления с совещания с Путиным

Рассказываем о поручениях президента

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Владимир Путин слушает доклады министров | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин слушает доклады министров | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин слушает доклады министров

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Основная тема — работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Рассказываем о главных моментах, которые обсуждались.

Елена Мальцева

Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у Владимира Путина.

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Елена Мальцева

Полный запрет на экспорт дизельного топлива ввели в России, рассказал Александр Новак на совещании.

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Елена Мальцева

Правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. В июле начнут поставки импортных нефтепродуктов, заявил Новак.

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Елена Мальцева

Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой, добавил Александр Новак. По его словам, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.

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Елена Мальцева

Главные заявления Новака о ситуации с топливом

На совещании с Путиным вице-премьер Александр Новак сообщил:

  • спрос на топливо вырос на треть, это привело к дополнительным загрузкам АЗС;

  • ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой;

  • ввели запрет на экспорт дизеля;

  • РФ в июле начинает импортные поставки нефтепродуктов;

  • правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, задействовали дополнительные мощности;

  • крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС.

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Елена Мальцева

Некоторые регионы испытывают чуть больше проблем. Минтранс делает всё возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил министр Андрей Никитин.

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Елена Мальцева

Перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки, заявил Никитин.

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Елена Мальцева

Что заявили в Минтрансе по поводу проблем с топливом

Главное из заявлений главы Минтранса РФ Андрея Никитина:

  • Минтранс делает всё возможное для доставки топлива на Крымский полуостров;

  • транспортный комплекс РФ работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме;

  • перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки;

  • ситуация в гражданской авиации РФ контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива;

  • авиакомпании РФ с января по май перевезли 39,5 миллиона пассажиров;

  • пассажиропоток на железнодорожном транспорте РФ в июне вырос на 4%, до 115,2 миллиона человек.

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Елена Мальцева

Путин поручил быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.

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Елена Мальцева

Цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое. Литр самого популярного АИ-95 стоит 197 рублей, заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании.

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Елена Мальцева

Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом. Но проблемы не должны чувствовать и граждане, заявил Путин.

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Елена Мальцева

Глава Забайкальского края Александр Осипов на совещании у Путина предложил создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак на крупные предприятия. Президент поддержал.

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Елена Мальцева

Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, заявил Путин. Он подчеркнул, что запас прочности у энергетического комплекса огромный.

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Елена Мальцева

Поручения Путина

Что сказал Путин о проблемах с топливом:

  • «Запас прочности энергосистемы России — один из самых высоких в мире»;

  • «Противник пытается стремится создать нервозную обстановку в российском обществе»;

  • призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива;

  • поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Александр Новак Топливо Бензин
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Комментарии
8
Гость
48 минут
Он десятилетиями боролся с ростом цен на бензин, а теперь будет бороться с топливным кризисом)
Гость
57 минут
Президент поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Какие нефтепродукты может произвести "малый и средний бизнес"? Кустарный бензин класса Евро-0?
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Гость
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