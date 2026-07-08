«Еле-еле ходит»: вы с трудом узнаете актеров шоу «6 кадров» — как они выглядят

Можно забыть номер своего телефона и дату годовщины свадьбы, но в памяти навсегда: «Как таланта сестра, называется кра…, так и наша програ… 6 кадров». Кажется, будто это шоу закончилось совсем недавно. Но с выхода последних выпусков прошло уже больше десяти лет. За это время актеры успели поседеть, сменить профессии, пережить личные драмы и совсем иначе посмотреть на жизнь. Одних время почти не тронуло, других сегодня не узнают даже самые преданные поклонники.
Федор Добронравов
До выхода «6 кадров» Федор Добронравов снимался в сериале «Тайна дворцовых переворотов» (18+) и шоу «Сам себе режиссер» (12+). Последний и свел его с режиссером будущего скетч-шоу Александром Жигалкиным и актером Эдуардом Радзюкевичем.
Первые выпуски с составом актеров «6 кадров» (16+) начали выходить еще в 2005 году, но шоу называлось «Дорогая передача» (16+). Только спустя год программа переехала на другой канал и получила привычное название.
— Это был замечательный проект! Мы собирались своей компанией, дурачились и еще за это деньги получали! — признавался Добронравов.
Долгое время не раскрывалась истинная причина, почему шоу закрыли. Только спустя годы актер Сергей Дорогов признался, что на это повлиял уход Добронравова. Тот параллельно снимался в «Сватах» (18+) и не мог полноценно уделять время обоим проектам.
— Причина была в уходе Добронравова, ну еще был тогда кризис. На него не было обиды, было обидно, что планировался новый сезон, я просил Федора завершить его и красиво уйти. Я говорил ему: «Федь, давай снимем еще один сезон, десятый». А Федя сидит уже в гриме, в костюме бомжа… И я первый раз в жизни увидел, как Федя расплакался — по-честному, не театрально. «Что, меня в этом похоронить, что ли, хотите?» — сказал он, показывая на оборванные одежды. Ну уважаю, твоя позиция, — рассказывал Сергей Дорогов.
Вместе со «Сватами» и ролью Ивана Бутько у Добронравова начался второй виток популярности, который оказался даже сильнее. За Федором стойко закрепился образ простого деревенского мужика, и актер не может от него избавиться до сих пор.
— Обидно. Плакать хочется. Ну что делать, это же обратная сторона нашей медали. Кто-то меня ассоциирует только со «Сватами», или только с «Ликвидацией» (18+), или только с «Шестью кадрами». Режиссеры, я имею в виду. Ну что делать, что делать. Я от многого отказываюсь, поверьте, — откровенно рассказывал актер.
Из-за «Сватов» не только закончилась эпоха «6 кадров», но и был под угрозой брак актера. На съемочной площадке в Федора влюбилась его экранная жена Татьяна Кравченко.
— С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? — каялась актриса.
Однако любовь Федора к жене Ирине Добронравовой, с которой они вместе с 1982 года, не дала трещину и помогает проживать любые трудности. Вместе супруги воспитали двух сыновей — Ивана и Виктора, которые также стали актерами.
В 2018 году у Добронравова во время спектакля случился инсульт. После этого актер сильно пересмотрел подход к работе и стал больше отдыхать.
— Я уже не играю такое количество спектаклей, как я раньше играл. Есть у меня спектакль один, который я вожу по стране, потому что без театра жить не могу. А если дальше восстановлюсь, то буду еще как-то думать, — делился Добронравов.
В 2024 году актер взял значительную паузу в карьере после операции на позвоночнике. Однако после полного восстановления он вернулся к съемкам, и уже в 2026 году у него в производстве находится восемь картин.
Галина Данилова
В карьере Галины Даниловой сплошная стабильность: она регулярно играет в театре. Но личная жизнь гармонией похвастаться не может. Актриса была замужем четыре раза.
Первый муж, сокурсник Владимир Попов, изменял ей, даже когда в семье рос маленький сын Никита. Второй брак с бизнесменом превратился в пятилетний кошмар с унижениями. С третьим супругом, гитаристом Дмитрием Колтаковым, Данилова надеялась прожить до старости, но и тут случились измены.
Самый громкий скандал разгорелся с четвертым мужем — турецким гидом Сейхуном Эзбером. Галина вложила все деньги в землю и строительство дома в Турции, но после развода осталась ни с чем.
— Я купила землю, мы построили дом, но в документы он меня не вписал, объясняя это тем, что я гражданка России и из-за этого мы будем платить большие налоги. Но это тоже оказалось враньем, — признавалась актриса в одном из интервью.
После череды личных фиаско Галина решила заняться собой. В 47 лет она стала героиней шоу «На 10 лет моложе» (16+). Ей провели сразу три операции: круговую подтяжку, блефаропластику и увеличение груди. Результат шокировал саму актрису.
— Это не я, реально, это какая-то другая женщина. Скажите, что я классная! — восклицала она, глядя в зеркало.
К 2026 году Данилова продолжает поддерживать форму, похудев на несколько килограммов и ограничив себя в еде. Она счастливая мать и уже бабушка. Правда, внучка ее так не называет, а обращается «папина мама».
Сергей Дорогов
Слава к Сергею пришла, когда ему было уже 49 лет. До «6 кадров» актер появлялся на экране только во второстепенных и эпизодических ролях и был больше известен как участник труппы в театре «Сатирикон».
Дорогова можно увидеть как в популярных сериалах, так и в учебных короткометражках. Сергей часто помогает студентам и бесплатно снимается в дипломных работах.
— Я шел, карабкался, полз к этой профессии… Нужно помогать. У тебя есть возможность помочь? Ну помоги человеку, — объясняет свою позицию артист.
На первом месте для актера — семья. Со своей женой Татьяной он познакомился еще в «Сатириконе», где она работала гримером. Свою падчерицу Анну он воспитал как родную дочь, и та в ответ считает его отцом.
Сейчас актер живет в загородном доме, который называет своим «гаремом».
— Ведь у меня в семье одни женщины: жена, дочь, теща, сестра тещи. Даже собака и кошки — и те девочки! И все они меня… холят и лелеют. А я чувствую себя просто падишахом в малине! — смеется актер.
Ирина Медведева
В «6 кадрах» Медведева вместе с Галиной Даниловой несли на себе весь груз женских ролей. Сергей Дорогов уверен: успех шоу во многом зависел именно от их универсальности.
— Наши девки гениальные — Ира Медведева, Галя Данилова. Они от старухи до проститутки всё сыграют, — отмечает артист в интервью.
После закрытия проекта Медведева стала всё реже появляться в кино. Всё дело в том, что в 2016 году она познакомилась с французским бизнесменом, а в 2018-м вышла замуж и переехала за границу, где живет вместе с супругом и воспитывает двоих детей.
Совсем профессию Ирина не бросает и иногда приезжает в Россию на съемки, чему ее супруг не очень рад.
— Муж не в восторге от моих отъездов. Любой бы хотел держать жену дома: это удобно, — признавалась актриса.
Однако пара смогла найти компромисс, и Медведева не бросила работу. Мало того, когда у шоураннеров появилась задумка возродить «6 кадров», Медведева оказалась одной из первых, кто захотел участвовать.
Первые обсуждения проекта, где к старому составу должны были присоединиться блогеры и молодые актеры, проходили по видеосвязи и дальше таких встреч не продвинулись. Создатели так и не смогли договориться, и идея сорвалась накануне съемок.
Эдуард Радзюкевич
После финала «6 кадров» Радзюкевич практически пропал с экранов. Как он сам признавался, о закрытии передачи, которая принесла ему славу, он совсем не жалеет, ведь всего должно быть в меру.
— Думаю, дальше было бы хуже. Мы же не молодеем, всё в нас меняется: и внешность, и фигура, и походка. И глаз меняется. То есть было бы уже, наверное, неправильно, что старички играют молодых, — откровенно признавался Эдуард «Газете.Ru».
Актер появлялся в эпизодических ролях в популярных ситкомах «Кто в доме хозяин?» (12+), «Моя прекрасная няня» (6+), «Папины дочки» (12+), но большую часть времени Эдуард стал уделять режиссуре и продюссированию.
Последние годы Радзюкевича практически не узнать: он сильно прибавил в весе и поседел. Первые изменения появились еще в 2017 году. Тогда актер убедил поклонников, что у него нет никаких проблем со здоровьем, а набрал он потому, что бросил курить.
— Целый 31 год не вынимал эту соску изо рта, но в какой-то момент со мной произошло, не побоюсь этого слова, чудо. Вдруг понял, что вот уже пять дней не курю. Честное слово, не знаю, как это случилось! Так и завязал… И, не поверите, не тянет. Единственное — поправился на 30 килограммов, но меня это не напрягает. Худеть пока не планирую, — отвечал на расспросы актер.
Отказ от никотина — не первый серьезный шаг в жизни актера. В 2004 году он так же резко отказался от алкоголя. Радзюкевич признавался, что регулярно уходил в длительные запои. Тягу он поборол ради своего единственного сына Георгия.
— Посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал: «Почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред?» И вот тогда твердо решил, что завяжу. Через несколько месяцев лег в клинику и «зашился», — поделился актер в одном из интервью.
Несмотря на то что с мамой Георгия Эдуард развелся, с сыном он смог сохранить хорошие отношения. Актер по возможности старается помогать наследнику и несколько лет назад обеспечил его жильем.
Если близким актер готов прийти на выручку всегда, то о себе Радзюкевич частенько забывает. В 2026 году стало известно, что ему требуется замена тазобедренных суставов на обеих ногах. Актер с трудом ходит, и даже после того, как ему удалось похудеть на 17 килограммов, ситуация не стала лучше.
— Обезбол есть временный. Сейчас у него много спектаклей, когда он выходит на сцену, идет адреналин: он танцует, ходит. Как только дальше — еле-еле ходит, только под ручку, — признается нынешняя супруга Эдуарда Мария Сергеенкова.
Андрей Кайков
Андрею Кайкову в шоу зачастую доставались роли глуповатых или нелепых парней, которые попадали в смешные ситуации. После десяти лет съемок Андрея не видели в серьезных образах, с чем он быстро смирился.
— Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие. Да и типаж у меня точно не героя-любовника, — считает Кайков.
В кино актер еще некоторое время снимался в комедиях, но большую часть его жизни занимал театр, где он был абсолютно другим — серьезным и драматичным. До 2023 года Андрей играл в «Содружестве актеров Таганки», которому отдал 27 лет своей жизни. После смены руководства Кайков написал заявление на увольнение и перешел в Академический театр Российской армии.
— В театре мне интереснее, потому что мне предлагают больше интересных ролей, нежели чем в кино. В кино идет по типажности… Порой берут для усиления клоунского состава, — рассказал Андрей в одном из интервью.
Всё свое свободное время актер проводит с семьей — женой Людмилой и тремя сыновьями. У них есть железная традиция: каждый год вместе с наследниками Андрей уезжает в горы кататься на лыжах.
В браке со своей супругой Кайков живет уже 21 год. Пара познакомилась во время съемок рекламы и больше не расставалась. Как признается актер, никакого секрета идеальных отношений нет, главное — любовь.
— Мы любим друг друга, вот и всё. Да, бывают какие-то недопонимания, разногласия, мы же живые люди, но когда есть любовь, всё остальное — ерунда, — рассказал актер.