«Еле-еле ходит»: вы с трудом узнаете актеров шоу «6 кадров» — как они выглядят

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До выхода «6 кадров» Федор Добронравов снимался в сериале «Тайна дворцовых переворотов» (18+) и шоу «Сам себе режиссер» (12+). Последний и свел его с режиссером будущего скетч-шоу Александром Жигалкиным и актером Эдуардом Радзюкевичем.

Съемки в «6 кадрах» для актера остались в прошлом, и он не хочет к ним возвращаться Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Первые выпуски с составом актеров «6 кадров» (16+) начали выходить еще в 2005 году, но шоу называлось «Дорогая передача» (16+). Только спустя год программа переехала на другой канал и получила привычное название. — Это был замечательный проект! Мы собирались своей компанией, дурачились и еще за это деньги получали! — признавался Добронравов. Долгое время не раскрывалась истинная причина, почему шоу закрыли. Только спустя годы актер Сергей Дорогов признался, что на это повлиял уход Добронравова. Тот параллельно снимался в «Сватах» (18+) и не мог полноценно уделять время обоим проектам. — Причина была в уходе Добронравова, ну еще был тогда кризис. На него не было обиды, было обидно, что планировался новый сезон, я просил Федора завершить его и красиво уйти. Я говорил ему: «Федь, давай снимем еще один сезон, десятый». А Федя сидит уже в гриме, в костюме бомжа… И я первый раз в жизни увидел, как Федя расплакался — по-честному, не театрально. «Что, меня в этом похоронить, что ли, хотите?» — сказал он, показывая на оборванные одежды. Ну уважаю, твоя позиция, — рассказывал Сергей Дорогов.

Актер признаётся, что сериал «Сваты» навсегда стал одним из его любимых проектов Источник: кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, «Квартал 95», 2008 год

Вместе со «Сватами» и ролью Ивана Бутько у Добронравова начался второй виток популярности, который оказался даже сильнее. За Федором стойко закрепился образ простого деревенского мужика, и актер не может от него избавиться до сих пор. — Обидно. Плакать хочется. Ну что делать, это же обратная сторона нашей медали. Кто-то меня ассоциирует только со «Сватами», или только с «Ликвидацией» (18+), или только с «Шестью кадрами». Режиссеры, я имею в виду. Ну что делать, что делать. Я от многого отказываюсь, поверьте, — откровенно рассказывал актер. Из-за «Сватов» не только закончилась эпоха «6 кадров», но и был под угрозой брак актера. На съемочной площадке в Федора влюбилась его экранная жена Татьяна Кравченко. — С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? — каялась актриса. Однако любовь Федора к жене Ирине Добронравовой, с которой они вместе с 1982 года, не дала трещину и помогает проживать любые трудности. Вместе супруги воспитали двух сыновей — Ивана и Виктора, которые также стали актерами.

Федора Добронравова особенно радует, когда он снимается в кино со своими сыновьями Источник: dobronravov.fedor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)