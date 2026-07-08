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«Еле-еле ходит»: вы с трудом узнаете актеров шоу «6 кадров» — как они выглядят

С момента премьеры программы прошло 20 лет

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За 8 лет существования шоу актеры умело скрывали себя настоящих за множеством образов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЗа 8 лет существования шоу актеры умело скрывали себя настоящих за множеством образов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

За 8 лет существования шоу актеры умело скрывали себя настоящих за множеством образов

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Можно забыть номер своего телефона и дату годовщины свадьбы, но в памяти навсегда: «Как таланта сестра, называется кра…, так и наша програ… 6 кадров». Кажется, будто это шоу закончилось совсем недавно. Но с выхода последних выпусков прошло уже больше десяти лет. За это время актеры успели поседеть, сменить профессии, пережить личные драмы и совсем иначе посмотреть на жизнь. Одних время почти не тронуло, других сегодня не узнают даже самые преданные поклонники.

  1. Федор Добронравов
  2. Галина Данилова
  3. Сергей Дорогов
  4. Ирина Медведева
  5. Эдуард Радзюкевич
  6. Андрей Кайков
1

Федор Добронравов

До выхода «6 кадров» Федор Добронравов снимался в сериале «Тайна дворцовых переворотов» (18+) и шоу «Сам себе режиссер» (12+). Последний и свел его с режиссером будущего скетч-шоу Александром Жигалкиным и актером Эдуардом Радзюкевичем.

Съемки в «6 кадрах» для актера остались в прошлом, и он не хочет к ним возвращаться | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годСъемки в «6 кадрах» для актера остались в прошлом, и он не хочет к ним возвращаться | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Съемки в «6 кадрах» для актера остались в прошлом, и он не хочет к ним возвращаться

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Первые выпуски с составом актеров «6 кадров» (16+) начали выходить еще в 2005 году, но шоу называлось «Дорогая передача» (16+). Только спустя год программа переехала на другой канал и получила привычное название.

— Это был замечательный проект! Мы собирались своей компанией, дурачились и еще за это деньги получали! — признавался Добронравов.

Долгое время не раскрывалась истинная причина, почему шоу закрыли. Только спустя годы актер Сергей Дорогов признался, что на это повлиял уход Добронравова. Тот параллельно снимался в «Сватах» (18+) и не мог полноценно уделять время обоим проектам.

— Причина была в уходе Добронравова, ну еще был тогда кризис. На него не было обиды, было обидно, что планировался новый сезон, я просил Федора завершить его и красиво уйти. Я говорил ему: «Федь, давай снимем еще один сезон, десятый». А Федя сидит уже в гриме, в костюме бомжа… И я первый раз в жизни увидел, как Федя расплакался — по-честному, не театрально. «Что, меня в этом похоронить, что ли, хотите?» — сказал он, показывая на оборванные одежды. Ну уважаю, твоя позиция, — рассказывал Сергей Дорогов.

Актер признаётся, что сериал «Сваты» навсегда стал одним из его любимых проектов | Источник: кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, «Квартал 95», 2008 годАктер признаётся, что сериал «Сваты» навсегда стал одним из его любимых проектов | Источник: кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, «Квартал 95», 2008 год

Актер признаётся, что сериал «Сваты» навсегда стал одним из его любимых проектов

Источник:

кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, «Квартал 95», 2008 год

Вместе со «Сватами» и ролью Ивана Бутько у Добронравова начался второй виток популярности, который оказался даже сильнее. За Федором стойко закрепился образ простого деревенского мужика, и актер не может от него избавиться до сих пор.

— Обидно. Плакать хочется. Ну что делать, это же обратная сторона нашей медали. Кто-то меня ассоциирует только со «Сватами», или только с «Ликвидацией» (18+), или только с «Шестью кадрами». Режиссеры, я имею в виду. Ну что делать, что делать. Я от многого отказываюсь, поверьте, — откровенно рассказывал актер.

Из-за «Сватов» не только закончилась эпоха «6 кадров», но и был под угрозой брак актера. На съемочной площадке в Федора влюбилась его экранная жена Татьяна Кравченко.

— С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? — каялась актриса.

Однако любовь Федора к жене Ирине Добронравовой, с которой они вместе с 1982 года, не дала трещину и помогает проживать любые трудности. Вместе супруги воспитали двух сыновей — Ивана и Виктора, которые также стали актерами.

Федора Добронравова особенно радует, когда он снимается в кино со своими сыновьями | Источник: dobronravov.fedor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Федора Добронравова особенно радует, когда он снимается в кино со своими сыновьями | Источник: dobronravov.fedor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Федора Добронравова особенно радует, когда он снимается в кино со своими сыновьями

Источник:

dobronravov.fedor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2018 году у Добронравова во время спектакля случился инсульт. После этого актер сильно пересмотрел подход к работе и стал больше отдыхать.

— Я уже не играю такое количество спектаклей, как я раньше играл. Есть у меня спектакль один, который я вожу по стране, потому что без театра жить не могу. А если дальше восстановлюсь, то буду еще как-то думать, — делился Добронравов.

В 2024 году актер взял значительную паузу в карьере после операции на позвоночнике. Однако после полного восстановления он вернулся к съемкам, и уже в 2026 году у него в производстве находится восемь картин.

2

Галина Данилова

В карьере Галины Даниловой сплошная стабильность: она регулярно играет в театре. Но личная жизнь гармонией похвастаться не может. Актриса была замужем четыре раза.

Для Даниловой шоу стало соломинкой, когда у нее не было работы | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годДля Даниловой шоу стало соломинкой, когда у нее не было работы | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Для Даниловой шоу стало соломинкой, когда у нее не было работы

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Первый муж, сокурсник Владимир Попов, изменял ей, даже когда в семье рос маленький сын Никита. Второй брак с бизнесменом превратился в пятилетний кошмар с унижениями. С третьим супругом, гитаристом Дмитрием Колтаковым, Данилова надеялась прожить до старости, но и тут случились измены.

Самый громкий скандал разгорелся с четвертым мужем — турецким гидом Сейхуном Эзбером. Галина вложила все деньги в землю и строительство дома в Турции, но после развода осталась ни с чем.

— Я купила землю, мы построили дом, но в документы он меня не вписал, объясняя это тем, что я гражданка России и из-за этого мы будем платить большие налоги. Но это тоже оказалось враньем, — признавалась актриса в одном из интервью.

После череды личных фиаско Галина решила заняться собой. В 47 лет она стала героиней шоу «На 10 лет моложе» (16+). Ей провели сразу три операции: круговую подтяжку, блефаропластику и увеличение груди. Результат шокировал саму актрису.

Данилова трепетно следит за своей внешностью | Источник: galina_danilova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Данилова трепетно следит за своей внешностью | Источник: galina_danilova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Данилова трепетно следит за своей внешностью

Источник:

galina_danilova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это не я, реально, это какая-то другая женщина. Скажите, что я классная! — восклицала она, глядя в зеркало.

К 2026 году Данилова продолжает поддерживать форму, похудев на несколько килограммов и ограничив себя в еде. Она счастливая мать и уже бабушка. Правда, внучка ее так не называет, а обращается «папина мама».

3

Сергей Дорогов

Слава к Сергею пришла, когда ему было уже 49 лет. До «6 кадров» актер появлялся на экране только во второстепенных и эпизодических ролях и был больше известен как участник труппы в театре «Сатирикон».

Дорогов неоднократно говорил, что хотел бы вернуться к съемкам «6 кадров» | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годДорогов неоднократно говорил, что хотел бы вернуться к съемкам «6 кадров» | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Дорогов неоднократно говорил, что хотел бы вернуться к съемкам «6 кадров»

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Дорогова можно увидеть как в популярных сериалах, так и в учебных короткометражках. Сергей часто помогает студентам и бесплатно снимается в дипломных работах.

— Я шел, карабкался, полз к этой профессии… Нужно помогать. У тебя есть возможность помочь? Ну помоги человеку, — объясняет свою позицию артист.

На первом месте для актера — семья. Со своей женой Татьяной он познакомился еще в «Сатириконе», где она работала гримером. Свою падчерицу Анну он воспитал как родную дочь, и та в ответ считает его отцом.

Сергей Дорогов продолжает играть в постановках | Источник: dorogovsergey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сергей Дорогов продолжает играть в постановках | Источник: dorogovsergey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сергей Дорогов продолжает играть в постановках

Источник:

dorogovsergey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас актер живет в загородном доме, который называет своим «гаремом».

— Ведь у меня в семье одни женщины: жена, дочь, теща, сестра тещи. Даже собака и кошки — и те девочки! И все они меня… холят и лелеют. А я чувствую себя просто падишахом в малине! — смеется актер.

4

Ирина Медведева

В «6 кадрах» Медведева вместе с Галиной Даниловой несли на себе весь груз женских ролей. Сергей Дорогов уверен: успех шоу во многом зависел именно от их универсальности.

— Наши девки гениальные — Ира Медведева, Галя Данилова. Они от старухи до проститутки всё сыграют, — отмечает артист в интервью.

После «6 кадров» режиссеры не воспринимали актрису всерьез | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годПосле «6 кадров» режиссеры не воспринимали актрису всерьез | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

После «6 кадров» режиссеры не воспринимали актрису всерьез

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

После закрытия проекта Медведева стала всё реже появляться в кино. Всё дело в том, что в 2016 году она познакомилась с французским бизнесменом, а в 2018-м вышла замуж и переехала за границу, где живет вместе с супругом и воспитывает двоих детей.

Совсем профессию Ирина не бросает и иногда приезжает в Россию на съемки, чему ее супруг не очень рад.

— Муж не в восторге от моих отъездов. Любой бы хотел держать жену дома: это удобно, — признавалась актриса.

С годами Ирина Медведева совершенно не изменилась | Источник: irina_medvedeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С годами Ирина Медведева совершенно не изменилась | Источник: irina_medvedeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С годами Ирина Медведева совершенно не изменилась

Источник:

irina_medvedeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако пара смогла найти компромисс, и Медведева не бросила работу. Мало того, когда у шоураннеров появилась задумка возродить «6 кадров», Медведева оказалась одной из первых, кто захотел участвовать.

Первые обсуждения проекта, где к старому составу должны были присоединиться блогеры и молодые актеры, проходили по видеосвязи и дальше таких встреч не продвинулись. Создатели так и не смогли договориться, и идея сорвалась накануне съемок.

5

Эдуард Радзюкевич

После финала «6 кадров» Радзюкевич практически пропал с экранов. Как он сам признавался, о закрытии передачи, которая принесла ему славу, он совсем не жалеет, ведь всего должно быть в меру.

— Думаю, дальше было бы хуже. Мы же не молодеем, всё в нас меняется: и внешность, и фигура, и походка. И глаз меняется. То есть было бы уже, наверное, неправильно, что старички играют молодых, — откровенно признавался Эдуард «Газете.Ru».

По словам Радзюкевича, при создании скетчей действовало правило&nbsp;— никаких шуток ниже плинтуса | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годПо словам Радзюкевича, при создании скетчей действовало правило&nbsp;— никаких шуток ниже плинтуса | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

По словам Радзюкевича, при создании скетчей действовало правило — никаких шуток ниже плинтуса

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Актер появлялся в эпизодических ролях в популярных ситкомах «Кто в доме хозяин?» (12+), «Моя прекрасная няня» (6+), «Папины дочки» (12+), но большую часть времени Эдуард стал уделять режиссуре и продюссированию.

Последние годы Радзюкевича практически не узнать: он сильно прибавил в весе и поседел. Первые изменения появились еще в 2017 году. Тогда актер убедил поклонников, что у него нет никаких проблем со здоровьем, а набрал он потому, что бросил курить.

— Целый 31 год не вынимал эту соску изо рта, но в какой-то момент со мной произошло, не побоюсь этого слова, чудо. Вдруг понял, что вот уже пять дней не курю. Честное слово, не знаю, как это случилось! Так и завязал… И, не поверите, не тянет. Единственное — поправился на 30 килограммов, но меня это не напрягает. Худеть пока не планирую, — отвечал на расспросы актер.

Несмотря на то что пара вместе уже давно, официально поженились они лишь в 2022 году | Источник: mv_sergeenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Несмотря на то что пара вместе уже давно, официально поженились они лишь в 2022 году | Источник: mv_sergeenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на то что пара вместе уже давно, официально поженились они лишь в 2022 году

Источник:

mv_sergeenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отказ от никотина — не первый серьезный шаг в жизни актера. В 2004 году он так же резко отказался от алкоголя. Радзюкевич признавался, что регулярно уходил в длительные запои. Тягу он поборол ради своего единственного сына Георгия.

— Посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал: «Почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред?» И вот тогда твердо решил, что завяжу. Через несколько месяцев лег в клинику и «зашился», — поделился актер в одном из интервью.

Несмотря на то что с мамой Георгия Эдуард развелся, с сыном он смог сохранить хорошие отношения. Актер по возможности старается помогать наследнику и несколько лет назад обеспечил его жильем.

Актер планирует прооперировать одну ногу в 2026 году, а вторую&nbsp;— уже в следующем | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (18+), НТВ, 2026 годАктер планирует прооперировать одну ногу в 2026 году, а вторую&nbsp;— уже в следующем | Источник: кадр из программы «Ты не поверишь» (18+), НТВ, 2026 год

Актер планирует прооперировать одну ногу в 2026 году, а вторую — уже в следующем

Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь» (18+), НТВ, 2026 год

Если близким актер готов прийти на выручку всегда, то о себе Радзюкевич частенько забывает. В 2026 году стало известно, что ему требуется замена тазобедренных суставов на обеих ногах. Актер с трудом ходит, и даже после того, как ему удалось похудеть на 17 килограммов, ситуация не стала лучше.

— Обезбол есть временный. Сейчас у него много спектаклей, когда он выходит на сцену, идет адреналин: он танцует, ходит. Как только дальше — еле-еле ходит, только под ручку, — признается нынешняя супруга Эдуарда Мария Сергеенкова.

6

Андрей Кайков

Андрею Кайкову в шоу зачастую доставались роли глуповатых или нелепых парней, которые попадали в смешные ситуации. После десяти лет съемок Андрея не видели в серьезных образах, с чем он быстро смирился.

— Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие. Да и типаж у меня точно не героя-любовника, — считает Кайков.

Первоначально Кайков не думал, что съемки «6 кадров» затянут его на 10 лет | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 годПервоначально Кайков не думал, что съемки «6 кадров» затянут его на 10 лет | Источник: кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

Первоначально Кайков не думал, что съемки «6 кадров» затянут его на 10 лет

Источник:

кадр из шоу «6 кадров» (16+), СТС, реж. Александр Жигалкин, 2026 год

В кино актер еще некоторое время снимался в комедиях, но большую часть его жизни занимал театр, где он был абсолютно другим — серьезным и драматичным. До 2023 года Андрей играл в «Содружестве актеров Таганки», которому отдал 27 лет своей жизни. После смены руководства Кайков написал заявление на увольнение и перешел в Академический театр Российской армии.

— В театре мне интереснее, потому что мне предлагают больше интересных ролей, нежели чем в кино. В кино идет по типажности… Порой берут для усиления клоунского состава, — рассказал Андрей в одном из интервью.

Всё свое свободное время актер проводит с семьей — женой Людмилой и тремя сыновьями. У них есть железная традиция: каждый год вместе с наследниками Андрей уезжает в горы кататься на лыжах.

Последние годы Кайков практически не снимается в кино | Источник: кадр из фильма «Горюнов 2» (16+), реж. Мирослав Малич, Владимир Потапов, Сергей Жигунов, НТВ, 2020 годПоследние годы Кайков практически не снимается в кино | Источник: кадр из фильма «Горюнов 2» (16+), реж. Мирослав Малич, Владимир Потапов, Сергей Жигунов, НТВ, 2020 год

Последние годы Кайков практически не снимается в кино

Источник:

кадр из фильма «Горюнов 2» (16+), реж. Мирослав Малич, Владимир Потапов, Сергей Жигунов, НТВ, 2020 год

В браке со своей супругой Кайков живет уже 21 год. Пара познакомилась во время съемок рекламы и больше не расставалась. Как признается актер, никакого секрета идеальных отношений нет, главное — любовь.

— Мы любим друг друга, вот и всё. Да, бывают какие-то недопонимания, разногласия, мы же живые люди, но когда есть любовь, всё остальное — ерунда, — рассказал актер.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Федор Добронравов Эдуард Радзюкевич Шоу Телевидение
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Комментарии
3
Гость
27 минут
Никогда бы не подумал, что театральные роли Даниловой так хорошо подойдут для комедийного шоу.
Гость
28 минут
Жигалкин и Радзюкевич создали отличный проект, их выбор был удачным.
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