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Происшествия Один перевернулся посреди дороги: в Брагине жестко столкнулись «Ниссан» и «Лада»

Один перевернулся посреди дороги: в Брагине жестко столкнулись «Ниссан» и «Лада»

Водителя иномарки увезла реанимация

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ДТП в Ярославле на Тутаевском шоссе | Источник: читательница 76.RU ОксанаДТП в Ярославле на Тутаевском шоссе | Источник: читательница 76.RU Оксана

ДТП в Ярославле на Тутаевском шоссе

Источник:

читательница 76.RU Оксана

Утром 8 июля на Тутаевском шоссе в Ярославле жестко столкнулись «Ниссан» с «Ладой». ЧП произошло в районе улицы Парижская Коммуна у дома № 21. Иномарку перевернуло посреди шоссе.

Об инциденте редакции 76.RU сообщала читательница Оксана.

«Сегодня много бьются, очень. Вот муж ехал в Брагино, в него сзади въехали четыре машины. У нас всё ок, последняя в хлам — это на проспекте Октября. И вот на Тутаевском», — поделилась читательница 76.RU.

На кадрах от подписчицы видно, как иномарка лежит вверх колесами. Рядом с мигалками стоит пожарная машина.

Видео с места ДТП

Источник:

читательница 76.RU Оксана

На другой стороне улицы, через три полосы, стоит «Лада». Судя по видео, этот автомобиль пострадал меньше — побита передняя часть.

В полиции 76.RU уточнили, что ДТП случилось около 10:30.

«Предварительно, пострадал 35-летний водитель иномарки», — рассказали 76.RU в областном УМВД.

На место аварии также приезжала реанимация. Редакция 76.RU запросила информацию в Минздраве о состоянии пострадавшего.

Рядом с перевернутой машиной припарковалась реанимация | Источник: читательница 76.RU ОксанаРядом с перевернутой машиной припарковалась реанимация | Источник: читательница 76.RU Оксана

Рядом с перевернутой машиной припарковалась реанимация

Источник:

читательница 76.RU Оксана

Напомним, вечером 7 июля в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около десяти часов вечера у деревни Маймеры в Угличском районе, столкнулись питбайк и BMW. По предварительной информации, 25-летний питбайкер не уступил дорогу иномарке, из-за чего случилось столкновение. От полученных травм парень скончался на месте до приезда врачей.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
7
Гость
19 минут
Как так-то? По 2 полосы в каждую сторону
Гость
37 минут
лишите их прав пожизненно
Читать все комментарии
Гость
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