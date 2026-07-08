Один перевернулся посреди дороги: в Брагине жестко столкнулись «Ниссан» и «Лада»

ДТП в Ярославле на Тутаевском шоссе Источник: читательница 76.RU Оксана

Утром 8 июля на Тутаевском шоссе в Ярославле жестко столкнулись «Ниссан» с «Ладой». ЧП произошло в районе улицы Парижская Коммуна у дома № 21. Иномарку перевернуло посреди шоссе.

Об инциденте редакции 76.RU сообщала читательница Оксана.

«Сегодня много бьются, очень. Вот муж ехал в Брагино, в него сзади въехали четыре машины. У нас всё ок, последняя в хлам — это на проспекте Октября. И вот на Тутаевском», — поделилась читательница 76.RU.

На кадрах от подписчицы видно, как иномарка лежит вверх колесами. Рядом с мигалками стоит пожарная машина.

Видео с места ДТП Источник: читательница 76.RU Оксана

На другой стороне улицы, через три полосы, стоит «Лада». Судя по видео, этот автомобиль пострадал меньше — побита передняя часть.

В полиции 76.RU уточнили, что ДТП случилось около 10:30.

«Предварительно, пострадал 35-летний водитель иномарки», — рассказали 76.RU в областном УМВД.

На место аварии также приезжала реанимация. Редакция 76.RU запросила информацию в Минздраве о состоянии пострадавшего.

Рядом с перевернутой машиной припарковалась реанимация Источник: читательница 76.RU Оксана