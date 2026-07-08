«Мы были молодыми и глупыми»: где отдыхает и чем зарабатывает блогер Митрошина после приговора

Блогер Александра Митрошина отбывает наказание по уголовному делу условно Источник: alexandramitroshina, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александра Митрошина вернулась в блог после громкого налогового дела и полутора лет домашнего ареста. Вместо постов об успешном успехе и гайдов по заработку миллионов девушка показывает распаковку сумки, собранной на случай СИЗО, рассказывает о поддержке мужа и пытается объяснить подписчикам, почему против нее возбудили дело.

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«Была готова к любому исходу»

В блог Саша вернулась внезапно: после полутора лет тишины она опубликовала фото, где буквально утопает в букетах. Пока шли разбирательства, вести соцсети было нельзя.

«Открывала кружок с первой сторис с таким трепетом и волнением, как будто открываю самый заветный рождественский подарок», — писали подписчики под постом-возвращением.

Первый пост Митрошина посвятила близким людям, поблагодарив за поддержку. После уже начала откровенничать.

«Я была готова к любому исходу. В момент, когда я услышала „условно-досрочно“, я начала плакать, не стесняясь десятков камер перед лицом. А потом оказалось, что заплакали все, кто был рядом», — признавалась Александра.

Митрошина вернулась в блог спустя 1,5 года отсутствия из-за домашнего ареста Источник: alexandramitroshina, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За несколько лет уголовное дело Митрошиной обросло кучей версий. По одной из них утверждалось, что она занималась отмыванием денег, по второй — якобы обманывала подписчиков на деньги. Сама же Митрошина объяснила, что при продаже курсов она вместе с партнерами распределяла выручку между несколькими ИП, полагая, что так делит прибыль.

Для налоговой это выглядело как дробление бизнеса. Позднее дело прекратили, но из него выделили новое — о легализации доходов. Такой поворот событий Митрошина объяснила тем, что купила в Москве две квартиры. Следствие это расценило попыткой придать законный вид преступно полученным деньгам.

«Мы, во-первых, были тогда молодыми и глупыми. Во-вторых, поверили рекомендациям налоговых консультантов, которые мамой клялись, что всё нормально и все так делают. Естественно, я не снимаю с себя ответственности за нарушения. Я просто объясняю, как так вышло», — делилась подробностями преступления Митрошина.

Нарвалась на мошенников

Долг перед налоговой в 127 млн рублей и штраф в 86 млн рублей девушка быстро заплатила. Московские квартиры тоже продала. Вот только, пытаясь защититься, она нарвалась на мошенниц, которые работали под видом налоговых юристов. Сейчас Александра с ними судится.

Злоумышленницы два года запугивали блогера, рассказывали, как ей опасно ехать в Россию, что она якобы в черном списке Интерпола и ни много ни мало — у администрации президента. Из-за этих дамочек, как Митрошина сама рассказала, ей приходилось скрывать свои приезды в Россию.

Александра Митрошина собрала сумку в СИЗО на случай реального лишения свободы Источник: alexandramitroshina, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Они это делали, чтобы я не была в курсе реального положения дел. Часть этих опасностей выдуманы, часть преувеличены, а некоторые созданы их руками. Еще чтобы я не могла самостоятельно приехать в ту же ФНС и выйти на прямой контакт без их посредничества», — объяснила Александра.

О реальном возбуждении уголовного дела девушка не знала. Как она сама рассказала, прокурор признал на суде, что ей не присылали повесток о заведении уголовного дела. В розыск ее объявили уже в день прилета, когда она бесстрашно приехала в Сочи повидаться с семьей на праздниках.

До задержания Митрошина в России тоже была. Она ходила в государственные учреждения, проходила паспортные контроли, встречалась с друзьями. Однако из-за мошенниц-юристок Александра осторожничала и не хотела, чтобы они знали ее локацию.

Поженились за месяц до задержания

С подачи мошенниц в соцсетях разлетелась информация и о том, что Сашу прилететь в Россию «заставил муж», якобы мужчина «отжал у нее бизнес» и другое. Митрошина поделилась, что слух о ее супруге-подлеце до сих пор кочует в Сети.

«Несправедливо, поскольку Тимур вынес эти полтора года буквально на своих плечах. Он нанял лучших адвокатов. Он взял в свои руки мои бизнесы. Он руководил процессом дела. Он каждый день поддерживал меня. Успевал работать над своими проектами и вести блог», — делилась личными подробностями Александра.

Муж Александры Митрошиной очень поддерживал ее во время домашнего ареста Источник: alexandramitroshina, nargiza_namazova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер призналась, что она даже не могла заказать доставку еды, ведь ей нельзя было пользоваться интернетом. Кстати, Саша и Тимур поженились за месяц до ареста. Они собирались рассказать о своем браке подписчикам, но новоиспеченную жену задержали.

Сейчас пара старается держаться в русле обычной жизни, несмотря на условный трехлетний срок. Теперь список совместных развлечений стал шире. Например, молодожены могут выходить на улицу, чтобы позаниматься йогой, и ездить на дачу. На домашнем аресте так развлекаться не получалось.

Кстати, на даче Саша отпраздновала свой 31-й день рождения. В гости были приглашены самые близкие люди. Компания парилась в бане и жарила шашлыки.

«Главный подарок, конечно, что я смогла на эту дачу поехать. Но и сам праздник прошел хорошо и душевно. На празднике не было никого случайного, и это чувствовалось. Думаю, я повзрослела и нашла свою внутреннюю точку спокойствия. У меня появились новые опоры и укрепились старые», — признавалась блогер.

Александра Митрошина отпраздновала свой 31-й день рождения на даче после домашнего ареста Источник: alexandramitroshina, kattynberry / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь пишет книги

К работе Митрошина тоже постепенно возвращается. Например, она пишет книги на заказ.

«Я написала чужую книгу, выступив как литературный редактор / журналист для своей подруги, у которой есть высшее психологическое образование, и не добавив туда ни единой мысли от себя, а лишь оформив ее знания в форму книги», — объясняла Александра.

Несмотря на постепенное возвращение к повседневной жизни, судебную историю пока нельзя назвать завершенной. Помимо собственно трех лет условно, ей предстоят суды как потерпевшей от рук мошенниц-юристок.

Есть и более рутинные дела. Например, Митрошина показала подписчикам, как разбирает сумку из СИЗО. Они с мужей ее собрали, потому что прокуратура запрашивала реальный срок.

Блогер Митрошина показала сумку, которую собрала в СИЗО Источник: alexandramitroshina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я собираю сумку в СИЗО, решила, что я буду загадочной и буду такой Сашей Дарк, и сложила просто всё черное, там какую-то черную одежду, серую одежду. А Тимур в этот момент ходил в магазин как раз купить сумку и все принадлежности, которых не было. И он купил мне всё розовое», — шутила блогер.