Власти Ярославской области рассказали, сколько атак БПЛА отразили с начала года

Что делать, если увидел беспилотник Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле состоялось совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Одним из вопросов встречи стали атаки украинских БПЛА.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что за 2026 год в области отразили 16 таких налетов. Особое внимание, со слов главы региона, уделяется защите объектов экономики и социальной сферы.

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112. Не приближайтесь к фрагментам БПЛА, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранность имущества от внешних угроз», — дополнил Михаил Евраев.

Напомним, в Ярославской области участились угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно предупреждают жителей с помощью сирен и оповещений в соцсетях. Главное в такие моменты — сохранять спокойствие и знать, что делать. Мы собрали памятку для ярославцев о том, где искать информацию и ответы на вопросы в период беспилотной или ракетной опасности в регионе. Ознакомиться с ней можно здесь.