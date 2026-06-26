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Город Атака БПЛА на Ярославль Власти Ярославской области рассказали, сколько атак БПЛА отразили с начала года

Власти Ярославской области рассказали, сколько атак БПЛА отразили с начала года

Публикуем данные правительства

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Что делать, если увидел беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЧто делать, если увидел беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Что делать, если увидел беспилотник

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле состоялось совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Одним из вопросов встречи стали атаки украинских БПЛА.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что за 2026 год в области отразили 16 таких налетов. Особое внимание, со слов главы региона, уделяется защите объектов экономики и социальной сферы.

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112. Не приближайтесь к фрагментам БПЛА, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранность имущества от внешних угроз», — дополнил Михаил Евраев.

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Напомним, в Ярославской области участились угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно предупреждают жителей с помощью сирен и оповещений в соцсетях. Главное в такие моменты — сохранять спокойствие и знать, что делать. Мы собрали памятку для ярославцев о том, где искать информацию и ответы на вопросы в период беспилотной или ракетной опасности в регионе. Ознакомиться с ней можно здесь.

Ранее, 16 июня, в Некоузском районе Ярославской области при атаке БПЛА пострадала москвичка. В тяжелом состоянии ее доставили в ЦРБ в соседнем угличе, где провели операцию.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Правительство Губернатор
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Комментарии
15
Гость
1 час
Хотим отразить больше и взять Киев за три дня.
Гость
1 час
лизоблюды . с ними мы без страны останемся.
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Гость
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