Круизная романтика: Волжская набережная в Ярославле превратилась в курорт — фоторепортаж

Лето, Волга, чайки = любовь!
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Александр Куренной / 76.RU
Если спросить жителя Ярославля о том, чем заняться в городе летом, то одним из главных пунктов назовут прогулку на речном трамвайчике. Это развлечение обожают и местные, и гости города. Только представьте: лето, Волга, чайки, виды, а вы — едете с ветерком и любуетесь.
Летом 2026 года Волжскую набережную в Ярославле охватывает особая круизная атмосфера. Очередь из туристических лайнеров перекликается с локальными теплоходами, которые курсируют в ближайшие города на Волге. В этом фоторепортаже предлагаем прогуляться вместе с нами по набережной и почувствовать курортное настроение.
Круизный лайнер отчаливает от причала речного вокзала на Волге
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Александр Куренной / 76.RU
Завершив стоянку в Ярославле, теплоход отправляется дальше по маршруту
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Александр Куренной / 76.RU
Неожиданный марш-бросок по склону набережной
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Александр Куренной / 76.RU
У причала речного вокзала суда пришвартованы борт к борту
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Александр Куренной / 76.RU
Пассажиры теплохода прогуливаются по палубе во время стоянки в Ярославле
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Александр Куренной / 76.RU
Касса и контрольно-пропускной пункт на проходе к причалам речного вокзала
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Александр Куренной / 76.RU
Круизные теплоходы названы в честь известных писателей и государственных деятелей
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Александр Куренной / 76.RU
Круизную романтику разбавляет рынок, раскинувшийся посреди причала
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Александр Куренной / 76.RU
Майки, целлофановые пакеты.. Атмосфера южного курорта!
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Александр Куренной / 76.RU
Утком всё равно на эстетику, главное — вода рядом
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Александр Куренной / 76.RU
Приветствует прибывающие суда
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Александр Куренной / 76.RU
Пассажирский речной теплоход «Москва-114»
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Александр Куренной / 76.RU
Речной трамвайчик «Ярославия» причаливает к пирсу
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Александр Куренной / 76.RU
Туристическая яхта-электрокатамаран «Белояр» готовится к отплытию. На ней устраивают экскурсионные прогулки
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Хочется оказаться на палубе и кататься так в солнечный день
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Александр Куренной / 76.RU
Кстати, этот метеор курсирует по
маршруту Брейтово-Ярославль Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Капитан сосредоточен на своей работе
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Александр Куренной / 76.RU
Какой бы теплоход выбрать?
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Александр Куренной / 76.RU
Эти ребята уже выбрали свой маршрут на сегодня
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Александр Куренной / 76.RU
Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили
рейсы, стоимость в одну сторону — 2800 рублей Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На теплоходе «Радость» устраивают прогулки с питанием
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Александр Куренной / 76.RU
В ожидании рейса. С речного вокзала уплывают не только в туры, но и на дачу
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Александр Куренной / 76.RU
Желаем вам такого лета, чтобы была возможность насладиться так, как хочется!
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Александр Куренной / 76.RU