Круизная романтика: Волжская набережная в Ярославле превратилась в курорт — фоторепортаж

Если спросить жителя Ярославля о том, чем заняться в городе летом, то одним из главных пунктов назовут прогулку на речном трамвайчике. Это развлечение обожают и местные, и гости города. Только представьте: лето, Волга, чайки, виды, а вы — едете с ветерком и любуетесь.