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Город Фоторепортаж Круизная романтика: Волжская набережная в Ярославле превратилась в курорт — фоторепортаж

Круизная романтика: Волжская набережная в Ярославле превратилась в курорт — фоторепортаж

После этих кадров вам тоже захочется прокатиться по реке

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Лето, Волга, чайки = любовь! | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛето, Волга, чайки = любовь! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лето, Волга, чайки = любовь!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Если спросить жителя Ярославля о том, чем заняться в городе летом, то одним из главных пунктов назовут прогулку на речном трамвайчике. Это развлечение обожают и местные, и гости города. Только представьте: лето, Волга, чайки, виды, а вы — едете с ветерком и любуетесь.

Летом 2026 года Волжскую набережную в Ярославле охватывает особая круизная атмосфера. Очередь из туристических лайнеров перекликается с локальными теплоходами, которые курсируют в ближайшие города на Волге. В этом фоторепортаже предлагаем прогуляться вместе с нами по набережной и почувствовать курортное настроение.

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Круизный лайнер отчаливает от причала речного вокзала на Волге | Источник: Александр Куренной / 76.RUКруизный лайнер отчаливает от причала речного вокзала на Волге | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Круизный лайнер отчаливает от причала речного вокзала на Волге

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Завершив стоянку в Ярославле, теплоход отправляется дальше по маршруту | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗавершив стоянку в Ярославле, теплоход отправляется дальше по маршруту | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Завершив стоянку в Ярославле, теплоход отправляется дальше по маршруту

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Неожиданный марш-бросок по склону набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеожиданный марш-бросок по склону набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неожиданный марш-бросок по склону набережной

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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У причала речного вокзала суда пришвартованы борт к борту | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ причала речного вокзала суда пришвартованы борт к борту | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У причала речного вокзала суда пришвартованы борт к борту

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пассажиры теплохода прогуливаются по палубе во время стоянки в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUПассажиры теплохода прогуливаются по палубе во время стоянки в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пассажиры теплохода прогуливаются по палубе во время стоянки в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Касса и контрольно-пропускной пункт на проходе к причалам речного вокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RUКасса и контрольно-пропускной пункт на проходе к причалам речного вокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Касса и контрольно-пропускной пункт на проходе к причалам речного вокзала

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Круизные теплоходы названы в честь известных писателей и государственных деятелей | Источник: Александр Куренной / 76.RUКруизные теплоходы названы в честь известных писателей и государственных деятелей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Круизные теплоходы названы в честь известных писателей и государственных деятелей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Круизную романтику разбавляет рынок, раскинувшийся посреди причала | Источник: Александр Куренной / 76.RUКруизную романтику разбавляет рынок, раскинувшийся посреди причала | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Круизную романтику разбавляет рынок, раскинувшийся посреди причала

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Майки, целлофановые пакеты.. Атмосфера южного курорта! | Источник: Александр Куренной / 76.RUМайки, целлофановые пакеты.. Атмосфера южного курорта! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Майки, целлофановые пакеты.. Атмосфера южного курорта!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утком всё равно на эстетику, главное&nbsp;— вода рядом | Источник: Александр Куренной / 76.RUУтком всё равно на эстетику, главное&nbsp;— вода рядом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утком всё равно на эстетику, главное — вода рядом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Приветствует прибывающие суда | Источник: Александр Куренной / 76.RUПриветствует прибывающие суда | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Приветствует прибывающие суда

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пассажирский речной теплоход «Москва-114» | Источник: Александр Куренной / 76.RUПассажирский речной теплоход «Москва-114» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пассажирский речной теплоход «Москва-114»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Речной трамвайчик «Ярославия» причаливает к пирсу | Источник: Александр Куренной / 76.RUРечной трамвайчик «Ярославия» причаливает к пирсу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Речной трамвайчик «Ярославия» причаливает к пирсу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Туристическая яхта-электрокатамаран «Белояр» готовится к отплытию. На ней устраивают экскурсионные прогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RUТуристическая яхта-электрокатамаран «Белояр» готовится к отплытию. На ней устраивают экскурсионные прогулки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Туристическая яхта-электрокатамаран «Белояр» готовится к отплытию. На ней устраивают экскурсионные прогулки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рейс в формате VIP | Источник: Александр Куренной / 76.RUРейс в формате VIP | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рейс в формате VIP

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

До чего хороши виды | Источник: Александр Куренной / 76.RUДо чего хороши виды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

До чего хороши виды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хочется оказаться на палубе и кататься так в солнечный день | Источник: Александр Куренной / 76.RUХочется оказаться на палубе и кататься так в солнечный день | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хочется оказаться на палубе и кататься так в солнечный день

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кстати, этот метеор курсирует по маршруту Брейтово-Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RUКстати, этот метеор курсирует по маршруту Брейтово-Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кстати, этот метеор курсирует по маршруту Брейтово-Ярославль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Капитан сосредоточен на своей работе | Источник: Александр Куренной / 76.RUКапитан сосредоточен на своей работе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Капитан сосредоточен на своей работе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Какой бы теплоход выбрать?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Эти ребята уже выбрали свой маршрут на сегодня

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Александр Куренной / 76.RU

Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили рейсы, стоимость в одну сторону&nbsp;— 2800 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RUМежду Ярославлем и Нижним Новгородом запустили рейсы, стоимость в одну сторону&nbsp;— 2800 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили рейсы, стоимость в одну сторону — 2800 рублей

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На теплоходе «Радость» устраивают прогулки с питанием

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Александр Куренной / 76.RU

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В ожидании рейса. С речного вокзала уплывают не только в туры, но и на дачу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Желаем вам такого лета, чтобы была возможность насладиться так, как хочется! | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖелаем вам такого лета, чтобы была возможность насладиться так, как хочется! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Желаем вам такого лета, чтобы была возможность насладиться так, как хочется!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Катались по Волге этим летом?

Да!
Еще нет, но планирую
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Комментарии
1
Гость
1 час
Это устарело, слишком медленно, как сойти на берег когда захочется - прблема.
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