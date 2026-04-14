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Дороги и транспорт Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят «Метеоры». Расписание рейсов и цены

Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят «Метеоры». Расписание рейсов и цены

Теплоходы начнут курсировать в мае

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Между Ярославлем и Нижним Новгородом возобновят курсирование теплоходов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМежду Ярославлем и Нижним Новгородом возобновят курсирование теплоходов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между Ярославлем и Нижним Новгородом возобновят курсирование теплоходов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна дата начала курсирования «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Как сообщили в компании-перевозчике «Водолет», первый в этом году рейс в столицу Золотого кольца запланирован на 6 мая.

Билеты на скоростной теплоход в одну сторону стоят 2800 рублей. Время в пути составляет 9 часов 20 минут.

Расписание рейсов из Нижнего Новгорода в Ярославль

В мае:

  • 6, 20, 30 мая — отправление в 09:20, прибытие в 18:40;

  • 23 мая — отправление в 08:20, прибытие в 17:40.

В июне:

  • 6, 8, 10 июня — отправление в 09:50, прибытие в 19:10;

  • 13, 16, 20, 22 июня — отправление в 09:20, прибытие в 18:40.

Расписание рейсов из Ярославля в Нижний Новгород

В мае:

  • 7, 21, 24, 31 мая — отправление в 07:15, прибытие в 16:30.

В июне:

  • 7, 9, 11, 14, 17, 21, 23 июня — отправление в 07:15, прибытие в 16:30.

В пути «Метеор» также делает остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.

Ранее мы публиковали отзыв ярославны, которая прокатилась в 2025 году на «Метеоре» из Ярославля в Тверь.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход Метеор Нижний Новгород
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Комментарии
24
Гость
5 мая, 19:19
А расписание на июль есть?
Гость
15 апреля, 00:26
В ссср ходили теплоходы и митиоры до Горького, это 1972год
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Гость
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