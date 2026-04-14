Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят «Метеоры». Расписание рейсов и цены

Стала известна дата начала курсирования «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Как сообщили в компании-перевозчике «Водолет», первый в этом году рейс в столицу Золотого кольца запланирован на 6 мая.
Билеты на скоростной теплоход в одну сторону стоят 2800 рублей. Время в пути составляет 9 часов 20 минут.
Расписание рейсов из Нижнего Новгорода в Ярославль
В мае:
6, 20, 30 мая — отправление в 09:20, прибытие в 18:40;
23 мая — отправление в 08:20, прибытие в 17:40.
В июне:
6, 8, 10 июня — отправление в 09:50, прибытие в 19:10;
13, 16, 20, 22 июня — отправление в 09:20, прибытие в 18:40.
Расписание рейсов из Ярославля в Нижний Новгород
В мае:
7, 21, 24, 31 мая — отправление в 07:15, прибытие в 16:30.
В июне:
7, 9, 11, 14, 17, 21, 23 июня — отправление в 07:15, прибытие в 16:30.
В пути «Метеор» также делает остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.
Ранее мы публиковали отзыв ярославны, которая прокатилась в 2025 году на «Метеоре» из Ярославля в Тверь.
Вы ездили на «Метеоре»?