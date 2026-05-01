В Ярославле начал работу речной трамвайчик. Расписание и цены

Взрослый билет в одну сторону — 120 рублей, по «Якарте» — 60 рублей. Для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте поездка обойдется от 0 до 30 рублей. Стоимость проезда детей от 5 до 10 лет — 30 рублей.

«Из-за ограничений платежной системы банковской картой и „Якартой“ можно оплатить только 5 билетов за рейс. Стоимость „Я транспортной карты“, приобретаемой на теплоходе, с балансом 360 рублей составляет 450 рублей», — предупреждают в порту.