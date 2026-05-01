В Ярославле начал работу речной трамвайчик. Расписание и цены

1 мая в Ярославле началась речная навигация. Теплоходы в городе работают по четырем маршрутам — до Толги, Вакарево, Константиново и Новых Ченцов.
Публикуем расписание и цены на речной трамвайчик по Волге.
На маршрутах курсируют городские теплоходы «Москва», посадка пассажиров осуществляется от причала № 6 и 8 на речном вокзале на Волжской набережной.
- Стоимость билета на теплоход
- Теплоход Речной вокзал — Толга
- Речной вокзал — Вакарево
- Речной вокзал — Константиново
- Ярославль — Новые Ченцы
Стоимость билета на теплоход
Взрослый билет в одну сторону — 120 рублей, по «Якарте» — 60 рублей. Для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте поездка обойдется от 0 до 30 рублей. Стоимость проезда детей от 5 до 10 лет — 30 рублей.
«Из-за ограничений платежной системы банковской картой и „Якартой“ можно оплатить только 5 билетов за рейс. Стоимость „Я транспортной карты“, приобретаемой на теплоходе, с балансом 360 рублей составляет 450 рублей», — предупреждают в порту.
По информации Ярославского речного порта, оплата проезда на борту теплохода принимается только по безналичному расчету.
Отмечается, что ручную кладь, то есть легко переносимые вещи длиной не более 1,8 метра, весом не более 36 килограммов, можно провозить бесплатно. Велосипед ручной кладью не является. Его перевозка допускается только в том случае, если он сложен и убран в чехол.
Теплоход Речной вокзал — Толга
Расписание движения теплохода «Москва» на линии от речного вокзала до Толги.
Речной вокзал — Вакарево
Еще один популярный маршрут ярославского речного трамвайчика — от речного вокзала до Вакарево.
Поселок Вакарево находится на левом берегу Волги со стороны Заволжского района Ярославля.
Ранее мы публиковали репортаж о том, как добраться до работы на речном трамвайчике.
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