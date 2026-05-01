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Дороги и транспорт В Ярославле начал работу речной трамвайчик. Расписание и цены

В Ярославле начал работу речной трамвайчик. Расписание и цены

Навигация открыта с 1 мая

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Появилось расписание речного трамвайчика в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоявилось расписание речного трамвайчика в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Появилось расписание речного трамвайчика в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

1 мая в Ярославле началась речная навигация. Теплоходы в городе работают по четырем маршрутам — до Толги, Вакарево, Константиново и Новых Ченцов.

Публикуем расписание и цены на речной трамвайчик по Волге.

На маршрутах курсируют городские теплоходы «Москва», посадка пассажиров осуществляется от причала № 6 и 8 на речном вокзале на Волжской набережной.

  1. Стоимость билета на теплоход
  2. Теплоход Речной вокзал — Толга
  3. Речной вокзал — Вакарево
  4. Речной вокзал — Константиново
  5. Ярославль — Новые Ченцы
1

Стоимость билета на теплоход

Взрослый билет в одну сторону — 120 рублей, по «Якарте» — 60 рублей. Для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте поездка обойдется от 0 до 30 рублей. Стоимость проезда детей от 5 до 10 лет — 30 рублей.

«Из-за ограничений платежной системы банковской картой и „Якартой“ можно оплатить только 5 билетов за рейс. Стоимость „Я транспортной карты“, приобретаемой на теплоходе, с балансом 360 рублей составляет 450 рублей», — предупреждают в порту.

По информации Ярославского речного порта, оплата проезда на борту теплохода принимается только по безналичному расчету.

Отмечается, что ручную кладь, то есть легко переносимые вещи длиной не более 1,8 метра, весом не более 36 килограммов, можно провозить бесплатно. Велосипед ручной кладью не является. Его перевозка допускается только в том случае, если он сложен и убран в чехол.

2

Теплоход Речной вокзал — Толга

Расписание движения теплохода «Москва» на линии от речного вокзала до Толги.

Расписание теплоходов в Ярославле до Толги | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comРасписание теплоходов в Ярославле до Толги | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Расписание теплоходов в Ярославле до Толги

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

Последний рейс из Толги отправляется в 22:05 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comПоследний рейс из Толги отправляется в 22:05 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Последний рейс из Толги отправляется в 22:05

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

3

Речной вокзал — Вакарево

Еще один популярный маршрут ярославского речного трамвайчика — от речного вокзала до Вакарево.

Поселок Вакарево находится на левом берегу Волги со стороны Заволжского района Ярославля.

Расписание трамвайчика с речного вокзала в Вакарево | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comРасписание трамвайчика с речного вокзала в Вакарево | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Расписание трамвайчика с речного вокзала в Вакарево

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

Отправление теплохода из Вакарево на речной вокзал | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comОтправление теплохода из Вакарево на речной вокзал | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Отправление теплохода из Вакарево на речной вокзал

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

4

Речной вокзал — Константиново

Еще один маршрут: речной вокзал — Константиново.

Теплоходы курсируют до 19:40 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comТеплоходы курсируют до 19:40 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Теплоходы курсируют до 19:40

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

Последний рейс из Константиново на речной вокзал&nbsp;— 23:10 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comПоследний рейс из Константиново на речной вокзал&nbsp;— 23:10 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Последний рейс из Константиново на речной вокзал — 23:10

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

5

Ярославль — Новые Ченцы

Первые рейсы в сторону Новых Ченцов отправляются в 08:00.

Из Ярославля до Новых Ченцов можно отправиться с речного вокзала | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comИз Ярославля до Новых Ченцов можно отправиться с речного вокзала | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Из Ярославля до Новых Ченцов можно отправиться с речного вокзала

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

Из Новых Ченцов на речной вокзал отправление&nbsp;— в 13:05, 18:20, 19:20, 23:15 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.comИз Новых Ченцов на речной вокзал отправление&nbsp;— в 13:05, 18:20, 19:20, 23:15 | Источник: Ярославский речной порт / yarport.com

Из Новых Ченцов на речной вокзал отправление — в 13:05, 18:20, 19:20, 23:15

Источник:

Ярославский речной порт / yarport.com

Ранее мы публиковали репортаж о том, как добраться до работы на речном трамвайчике.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Речной трамвай Речной вокзал Теплоход Толга
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Комментарии
17
Гость
2 мая, 08:21
1 мая в Рыбинске был замечен Восход.
manrayhon@mail.ru

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Написать 10 комментариев

2 мая, 05:28
Вот это цены.я в шоке.это был всегда дешевый транспорт.мы катались на нем периодически.откуда ж цена так выросла???озвонорели чиновники ????или озверели?
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