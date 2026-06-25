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Город Буксир «Капитан Ушаков» Ярославского судостроительного завода всплыл спустя год — видео

Буксир «Капитан Ушаков» Ярославского судостроительного завода всплыл спустя год — видео

Судно наконец начали поднимать

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В Санкт-Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», который собирал Ярославский судостроительный завод | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RUВ Санкт-Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», который собирал Ярославский судостроительный завод | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Санкт-Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», который собирал Ярославский судостроительный завод

Источник:

Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», затонувший у причальной стенки Балтийского завода больше десяти месяцев назад. Наши коллеги из «Фонтанки» публикуют видео момента.

«К кораблю подходит плавучий кран», — сообщил читатель «Фонтанки» вечером 24 июня.

В Петербурге начали поднимать буксир «Капитан Ушаков»

Источник:

читатель «Фонтанки»

Напомним, большой арктический буксир частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», который арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). В результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.

Для подъема судна перекрыли часть Большой Невы | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RUДля подъема судна перекрыли часть Большой Невы | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU
Судно накренилось в воде | Источник: читатель «Фонтанки»Судно накренилось в воде | Источник: читатель «Фонтанки»

Капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков требовал поднять буксир до конца ноября 2025 года, однако у ЯСЗ возникли финансовые трудности, и судно перезимовало в воде. Активная подготовка к подъему началась только в мае 2026-го.

Операция потребовала серьезных ограничений судоходства. Движение на ключевом участке Большой Невы было остановлено почти на двое суток. Согласно распоряжению капитана порта, с полудня 23 июня до 09:00 25 июня все суда, не задействованные в спасательной операции, не могли пройти по Неве от устья Мойки до впадения Екатерингофки. Запрет распространялся на все плавсредства вне зависимости от флага и принадлежности.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Капитан Ушаков Судно Санкт-Петербург Буксир Судостроительный завод
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Комментарии
5
Гость
51 минута
Долго ещё с этим буксиром позорится будем? Одной Терешковой не достаточно?
Гость
44 минуты
такое иногда случается она утонула
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Гость
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