Буксир «Капитан Ушаков» Ярославского судостроительного завода всплыл спустя год — видео

В Санкт-Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», который собирал Ярославский судостроительный завод Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», затонувший у причальной стенки Балтийского завода больше десяти месяцев назад. Наши коллеги из «Фонтанки» публикуют видео момента.

«К кораблю подходит плавучий кран», — сообщил читатель «Фонтанки» вечером 24 июня.

В Петербурге начали поднимать буксир «Капитан Ушаков» Источник: читатель «Фонтанки»

Напомним, большой арктический буксир частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», который арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). В результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.

Капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков требовал поднять буксир до конца ноября 2025 года, однако у ЯСЗ возникли финансовые трудности, и судно перезимовало в воде. Активная подготовка к подъему началась только в мае 2026-го.