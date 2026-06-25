Буксир «Капитан Ушаков» Ярославского судостроительного завода всплыл спустя год — видео

В Петербурге начали поднимать морской буксир «Капитан Ушаков», затонувший у причальной стенки Балтийского завода больше десяти месяцев назад. Наши коллеги из «Фонтанки» публикуют видео момента.
«К кораблю подходит плавучий кран», — сообщил читатель «Фонтанки» вечером 24 июня.
Напомним, большой арктический буксир частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», который арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). В результате ЧП никто не пострадал. Причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.
Капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков требовал поднять буксир до конца ноября 2025 года, однако у ЯСЗ возникли финансовые трудности, и судно перезимовало в воде. Активная подготовка к подъему началась только в мае 2026-го.
Операция потребовала серьезных ограничений судоходства. Движение на ключевом участке Большой Невы было остановлено почти на двое суток. Согласно распоряжению капитана порта, с полудня 23 июня до 09:00 25 июня все суда, не задействованные в спасательной операции, не могли пройти по Неве от устья Мойки до впадения Екатерингофки. Запрет распространялся на все плавсредства вне зависимости от флага и принадлежности.