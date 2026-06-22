В Ярославле выпал град, объявлен желтый уровень погодной опасности — онлайн

Днем 22 июня на Ярославль обрушился сильнейший ливень. Обильные осадки пошли во время грозы. В этом онлайн-репортаже показываем последствия непогоды.
И еще одно видео града.
Улицы затопило в Ярославле после ливня. Только посмотрите на последствия.
Фото с эффектом присутствия. Тот самый переход, где всегда появляется лужа
Вас уже окатила машина?
Вот это град выпал в Тверицах!
Это точно фото дня! Даже спортивный разряд не поможет перепрыгнуть лужи в Ярославле.
Потоп на Суздалке
Традиционный потоп в городе! На Суздалке дороги ушли под воду.
Пошел град
А за Волгой выпал град. Видео с горошинами льда появилось в городских пабликах.
Согласно Гидрометцентру России, в Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности.
Еще больше видео публикуем в нашем канале в MAX.
Вы только посмотрите как проливает! Да будут грибы.