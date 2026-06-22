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Город Онлайн-трансляция В Ярославле выпал град, объявлен желтый уровень погодной опасности — онлайн

В Ярославле выпал град, объявлен желтый уровень погодной опасности — онлайн

Обильные осадки пошли во время грозы

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Днем 22 июня на Ярославль обрушился сильнейший ливень. Обильные осадки пошли во время грозы. В этом онлайн-репортаже показываем последствия непогоды.

Анастасия Вязигина

И еще одно видео града.

Град настиг ярославну в машине

Источник:

читательница 76.RU Елена

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Анастасия Вязигина

Улицы затопило в Ярославле после ливня. Только посмотрите на последствия.

В Ярославле после ливня дороги ушли под воду

Источник:

читательница 76.RU Елена

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Анастасия Вязигина

Фото с эффектом присутствия. Тот самый переход, где всегда появляется лужа

Лужа на Республиканской | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛужа на Республиканской | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лужа на Республиканской

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Вас уже окатила машина?

Да, напишу адрес лужи
Нет, обошлось
Едва не попался
А я на машине
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Анастасия Вязигина
Дождь прекратился | Источник: Александр Куренной / 76.RUДождь прекратился | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дождь прекратился

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Анастасия Вязигина
Нижний ярус набережной скрылся под водой | Источник: Александр Куренной / 76.RUНижний ярус набережной скрылся под водой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нижний ярус набережной скрылся под водой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Вот это град выпал в Тверицах!

Град выпал в Ярославле | Источник: читатель 76.RUГрад выпал в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

Град выпал в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Это точно фото дня! Даже спортивный разряд не поможет перепрыгнуть лужи в Ярославле.

Чтобы перепрыгивать лужи, требуется спортивный разряд | Источник: Александра Куренной / 76.RUЧтобы перепрыгивать лужи, требуется спортивный разряд | Источник: Александра Куренной / 76.RU

Чтобы перепрыгивать лужи, требуется спортивный разряд

Источник:

Александра Куренной / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Потоп на Суздалке

Традиционный потоп в городе! На Суздалке дороги ушли под воду.

На Суздалке появились первые лужи

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

«Неслабо граду навалило», — так комментируют ярославцы непогоду

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

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Анастасия Вязигина

Пошел град

А за Волгой выпал град. Видео с горошинами льда появилось в городских пабликах.

Град выпал в Заволжском районе

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

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Анастасия Вязигина

Согласно Гидрометцентру России, в Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности.

В Ярославской области 22 июня действует желтый уровень погодной опасности | Источник: Гидрометцентр РоссииВ Ярославской области 22 июня действует желтый уровень погодной опасности | Источник: Гидрометцентр России

В Ярославской области 22 июня действует желтый уровень погодной опасности

Источник:

Гидрометцентр России

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Анастасия Вязигина

Еще больше видео публикуем в нашем канале в MAX.

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Анастасия Вязигина

Вы только посмотрите как проливает! Да будут грибы.

В городе стремительно растут лужи

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
12
Гость
34 минуты
Лысый мужик прыгнул прямо в лужу и прославился! 😊
Гость
1 час
У природы нет плохой погоды, как говорится) везде заливает, но ничего, со временем нормализуется, службы быстро включаются обычно
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Гость
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