Не осталось и следа: что сейчас со стадионом «Спартаковец» в Ярославле. Видео

Старый стадион «Спартаковец» разобрали Источник: мэрия Ярославля

В центре Ярославля полностью разобрали старые конструкции стадиона «Спартаковец», чтобы смонтировать новые. Что сейчас происходит на площадке, рассказали и показали в мэрии города.

По информации властей, подрядчик завершил демонтажные работы, включая разбор старого спортивного поля. Также полностью сформирован каркас будущего амфитеатра и выполнено устройство элементов геопластики. Строители приступили к подготовке основания для нового спортивного поля.

«При ступаем к монтажу подстилающих слоев нового поля с современным покрытием. Параллельно ведется обшивка амфитеатра лиственницей и монтаж архитектурной подсветки трибун. Готовятся к установке малые архитектурные формы — игровые и спортивные элементы, которые станут частью обновленного пространства», — рассказала Виктория Седова, директор Центра развития городских территорий Ярославля.

На территории стадиона также появятся площадки для занятий физкультурой с современным специализированным покрытием. Для детей оборудуют игровую зону с разнообразными элементами для активного отдыха.

Одновременно продолжаются работы по благоустройству территории: подготовка дорожек, озеленение, устройство газонов и монтаж инфраструктуры.

Что сейчас со стадионом «Спартаковец» Источник: мэрия Ярославля

Напомним, что работы на стадионе ведутся с осени 2025 года. В сентябре территорию «Спартаковца» огородили забором и начали демонтаж старых трибун. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».

Сообщалось, что на стадионе должны появиться два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, а также детский комплекс со скалодромом, батутами и канатами. В состав комплекса войдут обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Работы выполняются за счет частного федерального инвестора. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей.

Стадион был построен в 1953–1954 годах. Изначально назывался «Трудовые резервы». Площадка использовалась для проведения спортивных соревнований и культурных событий. Например, она долгое время была главной сценой Дня города.

В последние годы стадион выглядел удручающе: трибуны постепенно разрушались, а покрытие поля было неровным и с многочисленными ямами. Как он выглядел до реконструкции, показано в этом материале.