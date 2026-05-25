Стало известно, когда в Ярославле завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» за 300 миллионов

Когда завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле, рассказали власти Источник: Александра Куренной / 76.RU

Реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле планируют завершить к началу осени 2026 года. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 мая.

«На „Спартаковце“ выполнено 46% строительно-монтажных работ, смонтированы каркас трибун и основание лестниц, идет закупка оборудования. Работы в графике и должны быть завершены к 1 сентября», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что работы на стадионе ведутся с осени 2025 года. В сентябре территорию «Спартаковца» огородили забором и начали демонтаж старых трибун. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».

Как ранее сообщали власти, на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, а также детский комплекс со скалодромом, батутами и канатами. Кроме того, там построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

По легенде в этом месте был овраг, где князь Ярослав Мудрый убил медведя. В советские годы здесь организовали спортплощадку «Трудовые резервы», а позже построили летний стадион «Спартаковец».

Работы выполняются за счет частного федерального инвестора. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей.