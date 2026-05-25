Стало известно, когда в Ярославле завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» за 300 миллионов

Реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле планируют завершить к началу осени 2026 года. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 мая.
«На „Спартаковце“ выполнено 46% строительно-монтажных работ, смонтированы каркас трибун и основание лестниц, идет закупка оборудования. Работы в графике и должны быть завершены к 1 сентября», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Напомним, что работы на стадионе ведутся с осени 2025 года. В сентябре территорию «Спартаковца» огородили забором и начали демонтаж старых трибун. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».
Как ранее сообщали власти, на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, а также детский комплекс со скалодромом, батутами и канатами. Кроме того, там построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.
По легенде в этом месте был овраг, где князь Ярослав Мудрый убил медведя. В советские годы здесь организовали спортплощадку «Трудовые резервы», а позже построили летний стадион «Спартаковец».
Работы выполняются за счет частного федерального инвестора. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей.
В последние годы стадион «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны постепенно разрушались, а покрытие поля было неровным и с многочисленными ямами. Как он выглядел до реконструкции, показано в этом материале. Кстати, еще в 2018 году экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов предпринимал попытки передать спортивный объект новому владельцу, чтобы обеспечить его содержание. Тогда глава города назвал это место «ямой», а не стадионом.