Город Реконструкция «Спартаковца» Стало известно, когда в Ярославле завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» за 300 миллионов

Стало известно, когда в Ярославле завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» за 300 миллионов

Дату завершения работ сообщил губернатор Михаил Евраев

Когда завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле, рассказали власти | Источник: Александра Куренной / 76.RU

Когда завершат реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле, рассказали власти

Источник:

Александра Куренной / 76.RU

Реконструкцию стадиона «Спартаковец» в Ярославле планируют завершить к началу осени 2026 года. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 мая.

«На „Спартаковце“ выполнено 46% строительно-монтажных работ, смонтированы каркас трибун и основание лестниц, идет закупка оборудования. Работы в графике и должны быть завершены к 1 сентября», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что работы на стадионе ведутся с осени 2025 года. В сентябре территорию «Спартаковца» огородили забором и начали демонтаж старых трибун. Проектированием занималась ярославская компания «Архитектон».

На стадионе будет большой городок для детей | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Часть трибун будет под закрытой крышей | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Отдельная зона будет с турниками | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Как ранее сообщали власти, на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, а также детский комплекс со скалодромом, батутами и канатами. Кроме того, там построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

По легенде в этом месте был овраг, где князь Ярослав Мудрый убил медведя. В советские годы здесь организовали спортплощадку «Трудовые резервы», а позже построили летний стадион «Спартаковец».

Работы выполняются за счет частного федерального инвестора. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей.

В последние годы стадион «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны постепенно разрушались, а покрытие поля было неровным и с многочисленными ямами. Как он выглядел до реконструкции, показано в этом материале. Кстати, еще в 2018 году экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов предпринимал попытки передать спортивный объект новому владельцу, чтобы обеспечить его содержание. Тогда глава города назвал это место «ямой», а не стадионом.

Кристина Геворкян
корреспондент
8
Гость
1 час
300 миллионов - это инвестиции Сбера. БЮджет не вкладывает деньги, а получает при этом обновленный стадион.
Гость
1 час
Давно пора Спартаковец в порядок привести. НАконец-то пошло дело
