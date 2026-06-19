В Ярославской области объявили о закрытии популярного гипермаркета: «Место, где мы встречались годами»

В Рыбинске Ярославской области объявили о закрытии гипермаркета местной сети «Дружба». Как сообщили представители магазина, предварительно, в июле прекратит работу точка в ТЦ «Космос» на Полиграфе.

«Это было место, где мы встречались с вами годами, где вы знали продавцов в лицо, а мы знали ваши любимые сорта хлеба, — написали в соцсетях торговой сети. — Примерная дата закрытия магазина — 20 июля. До этой даты мы продолжаем привозить для вас свежее молоко, хлеб, овощи и мясо. Чтобы вы могли готовить обеды и ужины, как привыкли».

Сам ТЦ «Космос» был открыт на улице Максима Горького, 10 в 2009 году. Гипермаркет «Дружба» открылся чуть позднее, но проработал в ТЦ почти 15 лет. «Дружба» занимается половину площади первого этажа торгового центра.

Сеть «Дружба» работает в Рыбинске Ярославской области с 1997 года. По данным на 2026-й, в городе открыто 26 торговых точек. В магазинах представлена местная продукция, готовые блюда и товары популярных производителей. Торговая сеть работает под руководством гендиректора, известного в Рыбинске бизнесмена, Игоря Палочкина, который частично владеет кафе «Муза», рыбинским интернет-провайдером «Атэкс» и другим.

Палочкин избирался депутатом первого созыва в муниципальный совет города Рыбинска, однако в 2018-м прекратил полномочия после проблем с декларациями. В 2016-м также засветился в инциденте с соседкой на парковке.