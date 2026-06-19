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Город В Ярославской области объявили о закрытии популярного гипермаркета: «Место, где мы встречались годами»

В Ярославской области объявили о закрытии популярного гипермаркета: «Место, где мы встречались годами»

Магазин проработал в ТЦ почти 15 лет

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В Рыбинске закроется гипермаркет сети «Дружба» | Источник: «Яндекс. Панорама»В Рыбинске закроется гипермаркет сети «Дружба» | Источник: «Яндекс. Панорама»

В Рыбинске закроется гипермаркет сети «Дружба»

Источник:

«Яндекс. Панорама»

В Рыбинске Ярославской области объявили о закрытии гипермаркета местной сети «Дружба». Как сообщили представители магазина, предварительно, в июле прекратит работу точка в ТЦ «Космос» на Полиграфе.

«Это было место, где мы встречались с вами годами, где вы знали продавцов в лицо, а мы знали ваши любимые сорта хлеба, — написали в соцсетях торговой сети. — Примерная дата закрытия магазина — 20 июля. До этой даты мы продолжаем привозить для вас свежее молоко, хлеб, овощи и мясо. Чтобы вы могли готовить обеды и ужины, как привыкли».

Сам ТЦ «Космос» был открыт на улице Максима Горького, 10 в 2009 году. Гипермаркет «Дружба» открылся чуть позднее, но проработал в ТЦ почти 15 лет. «Дружба» занимается половину площади первого этажа торгового центра.

Сеть «Дружба» работает в Рыбинске Ярославской области с 1997 года. По данным на 2026-й, в городе открыто 26 торговых точек. В магазинах представлена местная продукция, готовые блюда и товары популярных производителей. Торговая сеть работает под руководством гендиректора, известного в Рыбинске бизнесмена, Игоря Палочкина, который частично владеет кафе «Муза», рыбинским интернет-провайдером «Атэкс» и другим.

Палочкин избирался депутатом первого созыва в муниципальный совет города Рыбинска, однако в 2018-м прекратил полномочия после проблем с декларациями. В 2016-м также засветился в инциденте с соседкой на парковке.

Ранее мы сообщали о закрытии точек популярной ярославской сети гипермаркетов «Лотос». Большой обзор местной продукции ищите в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Торговый центр Гипермаркет Рыбинск
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Комментарии
4
Гость
42 минуты
Всюду всё закрывается люди остаются без работы но нет причин для беспокойства всё идёт по плану без времени на раскачку
Гость
43 минуты
Было бы странно читать, что что то открылось, кроме магнита, или пятерочки - наших верных спутников во всех углах российских городов.
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Гость
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