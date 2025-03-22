Какие местные продукты продаются в ярославских магазинах

Какие ярославские товары продают в магазинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Покупаете ли вы в магазинах товары от ярославских производителей? Ценники таких товаров помечают специальным вкладышем. Яйца, молочные продукты, колбаса, шоколад, выпечка — все это продают с подписью «Ярославский продукт».

В этом обзоре мы изучили прилавки магазинов, рынка и ларьков, чтобы посмотреть, какие товары производят в Ярославской области и сколько они стоят.

«Магнит» на Комсомольской улице, 5

В основном здесь можно найти молочные продукты. Другие категории товаров либо разобрали, либо просто не привезли.

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«Перекресток» в ТРЦ «Аура»

Молочные продукты точно такие же, как и в Магните, но здесь есть и другие товары. Сыр, балык, колбаса, филе курицы и шоколад.

Ленинский рынок

На рынке ассортимент сыра больше всего. Его везут в Ярославль из Данилова, Углича, Бурмакино, Ростова Великого.

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Ларек с молочной продукцией на площади Мира

В небольшом ларьке можно найти творог, сыр, сыворотку, молоко, сметану и масло, сделанные на «Даниловском Маслосырзаводе».

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Хлебный ларек на улице Белинского, 19

На улицах Ярославля можно увидеть ларьки с вывеской «Звездный хлеб». Одноименная пекарня так же является ярославским производителем. На прилавках лежит различная выпечка и кондитерские изделия.