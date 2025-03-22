Какие местные продукты продаются в ярославских магазинах

Покупаете ли вы в магазинах товары от ярославских производителей? Ценники таких товаров помечают специальным вкладышем. Яйца, молочные продукты, колбаса, шоколад, выпечка — все это продают с подписью «Ярославский продукт».
В этом обзоре мы изучили прилавки магазинов, рынка и ларьков, чтобы посмотреть, какие товары производят в Ярославской области и сколько они стоят.
«Магнит» на Комсомольской улице, 5
В основном здесь можно найти молочные продукты. Другие категории товаров либо разобрали, либо просто не привезли.
«Перекресток» в ТРЦ «Аура»
Молочные продукты точно такие же, как и в Магните, но здесь есть и другие товары. Сыр, балык, колбаса, филе курицы и шоколад.
Ленинский рынок
На рынке ассортимент сыра больше всего. Его везут в Ярославль из Данилова, Углича, Бурмакино, Ростова Великого.
Ларек с молочной продукцией на площади Мира
В небольшом ларьке можно найти творог, сыр, сыворотку, молоко, сметану и масло, сделанные на «Даниловском Маслосырзаводе».
Хлебный ларек на улице Белинского, 19
На улицах Ярославля можно увидеть ларьки с вывеской «Звездный хлеб». Одноименная пекарня так же является ярославским производителем. На прилавках лежит различная выпечка и кондитерские изделия.
Покупаете продукты от ярославских производителей?