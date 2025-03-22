НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 769мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,64
EUR 91,43
Северное сияние
Что горит под Ярославлем
Ярославец — о жизни после теракта
Ярославль времен СССР
«Остров-призрак»
Где можно оформить льготную ипотеку
Причал показался из-под воды
Сбили женщину с коляской
Куда ездят лечиться россияне
Новый способ записи к врачам
Еда обзор Какие местные продукты продаются в ярославских магазинах

Какие местные продукты продаются в ярославских магазинах

Соберется целая корзина товаров

385
Написать комментарий
Какие ярославские товары продают в магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие ярославские товары продают в магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие ярославские товары продают в магазинах

Источник:

Покупаете ли вы в магазинах товары от ярославских производителей? Ценники таких товаров помечают специальным вкладышем. Яйца, молочные продукты, колбаса, шоколад, выпечка — все это продают с подписью «Ярославский продукт».

В этом обзоре мы изучили прилавки магазинов, рынка и ларьков, чтобы посмотреть, какие товары производят в Ярославской области и сколько они стоят.

«Магнит» на Комсомольской улице, 5

В основном здесь можно найти молочные продукты. Другие категории товаров либо разобрали, либо просто не привезли.

Птицефабрика «Волжанин» находится в Рыбинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПтицефабрика «Волжанин» находится в Рыбинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
«Ярмолпрод», наверное, знаком всем ярославцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Ярмолпрод», наверное, знаком всем ярославцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Столетняя компания имеет два бренда: «Ярмолпрод» и «Обережье» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтолетняя компания имеет два бренда: «Ярмолпрод» и «Обережье» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Слева молоко от «Рыбинского молочного завода», а справа от производителя «РАМОЗ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлева молоко от «Рыбинского молочного завода», а справа от производителя «РАМОЗ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Под брендом «Обережье» выпускают сливки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод брендом «Обережье» выпускают сливки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А эта сметана делается в Ярославском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА эта сметана делается в Ярославском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+7
Арефинскую сметану производит компания «РАМОЗ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрефинскую сметану производит компания «РАМОЗ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославское масло не самое дешевое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославское масло не самое дешевое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ряженка есть из Углича, а есть из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРяженка есть из Углича, а есть из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Йогурты, коктейли и снежок производят в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЙогурты, коктейли и снежок производят в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Поллитра кефира продают за 48 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоллитра кефира продают за 48 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На прилавках можно найти хлеб от ростовской компании «АТРУС» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавках можно найти хлеб от ростовской компании «АТРУС» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть так же изделия с изюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть так же изделия с изюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Перекресток» в ТРЦ «Аура»

Молочные продукты точно такие же, как и в Магните, но здесь есть и другие товары. Сыр, балык, колбаса, филе курицы и шоколад.

В Угличе производят сыр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Угличе производят сыр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На прилавках лежит сыр разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавках лежит сыр разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В «Магните» мы нашли хлеб от компании «АТРУС», а в «Перекрестке» балык | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Магните» мы нашли хлеб от компании «АТРУС», а в «Перекрестке» балык | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так же ярославской компанией выпускаются различные колбасы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же ярославской компанией выпускаются различные колбасы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
«Ярославский бройлер» встречается почти в каждом продуктовом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Ярославский бройлер» встречается почти в каждом продуктовом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Шоколад BUCHERON готовят в Большесельском районе Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШоколад BUCHERON готовят в Большесельском районе Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ленинский рынок

На рынке ассортимент сыра больше всего. Его везут в Ярославль из Данилова, Углича, Бурмакино, Ростова Великого.

На рынке продается много сыра от местных производителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа рынке продается много сыра от местных производителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
За килограмм сливочного сыра из Бурмакина на рынке просят 847 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа килограмм сливочного сыра из Бурмакина на рынке просят 847 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вот сколько видов сыра привозят из Ростова Великого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот сколько видов сыра привозят из Ростова Великого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Так же в Ростове производят множество других молочных продуктов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же в Ростове производят множество других молочных продуктов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Торговая марка «Светлоозеро» была запущена в 2017 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговая марка «Светлоозеро» была запущена в 2017 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ларек с молочной продукцией на площади Мира

В небольшом ларьке можно найти творог, сыр, сыворотку, молоко, сметану и масло, сделанные на «Даниловском Маслосырзаводе».

На площади Мира стоит ларек с продукцией из Данилова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа площади Мира стоит ларек с продукцией из Данилова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В основном на прилавках лежат молочные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном на прилавках лежат молочные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но можно и попробовать зефир | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо можно и попробовать зефир | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Литр молока стоит 85 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛитр молока стоит 85 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Масло обойдется вам в 260 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМасло обойдется вам в 260 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хлебный ларек на улице Белинского, 19

На улицах Ярославля можно увидеть ларьки с вывеской «Звездный хлеб». Одноименная пекарня так же является ярославским производителем. На прилавках лежит различная выпечка и кондитерские изделия.

Батоны продают разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБатоны продают разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
К чаю можно прикупить сдобу или булку с помадкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК чаю можно прикупить сдобу или булку с помадкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Пряники есть на любой вкус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПряники есть на любой вкус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покупаете продукты от ярославских производителей?

Беру только
Мне без разницы, беру наугад
Предпочитаю не брать ярославские товары
Выскажу свое мнение в комментариях
ПО ТЕМЕ
Продукты Сыр Молоко Еда Местное производство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление