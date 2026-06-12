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Город «На период съемок фильма»: в Ярославле в выходные перекроют дорогу — где

«На период съемок фильма»: в Ярославле в выходные перекроют дорогу — где

Публикуем информацию от мэрии

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В Ярославле на нескольких участках перекроют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на нескольких участках перекроют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на нескольких участках перекроют дорогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за съемок фильма перекроют дорогу в нескольких местах. Процесс займет два дня: 13 и 14 июня. Об этом сообщили в мэрии города.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период съемок кинофильма кинокомпанией „ЯрСинема“ на отдельных участках улично-дорожной сети вводятся временные ограничения движения транспортных средств», — объяснили в ведомстве.

Сообщается, что 13 июня с 07:00 до 22:00 перекроют пешеходную зону в районе церкви Ильи Пророка на Советской площади. На следующий день, 14 июня, движение будет ограничено в трех местах:

  • с 07:00 до 13:00 на участке Советской от улицы Трефолева до Кедрова;

  • с 13:00 до 16:00 на Кирова от улицы Андропова до Советской площади;

  • с 13:00 до 16:00 на участке Советской площади от улицы Советской до Нахимсона.

В мэрии попросили быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

В городской администрации показали, где будет не проехать 14 июня | Источник: Мэрия Ярославля В городской администрации показали, где будет не проехать 14 июня | Источник: Мэрия Ярославля
Ограничения будут действовать из-за съемок фильма | Источник: Мэрия Ярославля Ограничения будут действовать из-за съемок фильма | Источник: Мэрия Ярославля

Ранее ярославцы встретили на улице звезду сериала «Казанова» (18+). Антон Хабаров играет роль в сериале «Алекс Лютый» (16+), съемки которого проходят в Ярославле. Караван киношных вагончиков припарковался 29 мая у Тихвинской церкви, напротив парка 1000-летия Ярославля.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дорога Перекрытие Съемка фильма Мэрия Карта
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Комментарии
1
Гость
34 минуты
Когда платные парковки отмените? Не в одном городе, подобном Ярославлю, их нет.
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Гость
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