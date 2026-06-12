«На период съемок фильма»: в Ярославле в выходные перекроют дорогу — где

В Ярославле на нескольких участках перекроют дорогу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за съемок фильма перекроют дорогу в нескольких местах. Процесс займет два дня: 13 и 14 июня. Об этом сообщили в мэрии города.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период съемок кинофильма кинокомпанией „ЯрСинема“ на отдельных участках улично-дорожной сети вводятся временные ограничения движения транспортных средств», — объяснили в ведомстве.

Сообщается, что 13 июня с 07:00 до 22:00 перекроют пешеходную зону в районе церкви Ильи Пророка на Советской площади. На следующий день, 14 июня, движение будет ограничено в трех местах:

с 07:00 до 13:00 на участке Советской от улицы Трефолева до Кедрова;

с 13:00 до 16:00 на Кирова от улицы Андропова до Советской площади;

с 13:00 до 16:00 на участке Советской площади от улицы Советской до Нахимсона.

В мэрии попросили быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.