НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 749мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
В Ярославле заметили известного актера
Ярославские топонимы и их значения
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Как прошел День города в Ярославле
Как отметить свадьбу в Ярославле
Надвигается гроза
Малыша искусала собака — подробности
Как ухаживать за кожей летом
Пять лет назад не стало Яна Левина
Город В Ярославле заметили звезду сериала «Казанова». Что он тут делает

В Ярославле заметили звезду сериала «Казанова». Что он тут делает

Рассказываем, что известно о проекте с Антоном Хабаровым

323
В Ярославле заметили актера Антона Хабарова | Источник: Марина ЗайцеваВ Ярославле заметили актера Антона Хабарова | Источник: Марина Зайцева

В Ярославле заметили актера Антона Хабарова

Источник:

Марина Зайцева

В Ярославле продолжаются съемки сериала «Алекс Лютый» (16+) с актером Антоном Хабаровым в главной роли. В этот раз звезду театра и кино заметили на Которосльной набережной, на естественно-географическом факультете ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

«Иду с госэкзамена. А у нас на ЕГФ снимают фильм. На здании вывеска КГБ. На крыльце Антон Хабаров», — рассказала Марина Зайцева.

Съемки проходили в пятницу, 29 мая. Караван киношных вагончиков припарковался у Тихвинской церкви, напротив парка Тысячелетия Ярославля.

В фильмографии 45-летнего Антона Хараброва — 60 проектов, массовому зрителю он также известен по участию в проектах «Закрытая школа» (18+) и «Казанова» (18+).

Съемки сериала идут на Которосльной набережной | Источник: читатель 76.RUСъемки сериала идут на Которосльной набережной | Источник: читатель 76.RU

Съемки сериала идут на Которосльной набережной

Источник:

читатель 76.RU

Съемочный процесс | Источник: Марина ЗайцеваСъемочный процесс | Источник: Марина Зайцева

Съемочный процесс

Источник:

Марина Зайцева

Как мы рассказывали ранее, с марта в городе работают над четвертым сезоном сериала «Алекс Лютый. Золото войны», в котором подполковник КГБ Елисеев (в исполнении Антона Хабарова) расследует убийство антиквара в Брянске в 1979-м и похищение старинного предмета из церкви.

Режиссер — Леонид Белозорович. Съемки организует «Амедиа Продакшн» по заказу телеканала НТВ.

А вот и киношные вагончики

Источник:

читатель 76.RU

Подробнее о том, почему сериал называется «Алекс Лютый» и о чем были первые три сезона — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Детектив Съемка в сериале Кино Телеканал НТВ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
А звезда где...?
Гость
52 минуты
Действительно, нечего ему тут делать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Рекомендуем