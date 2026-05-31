В Ярославле заметили звезду сериала «Казанова». Что он тут делает

В Ярославле продолжаются съемки сериала «Алекс Лютый» (16+) с актером Антоном Хабаровым в главной роли. В этот раз звезду театра и кино заметили на Которосльной набережной, на естественно-географическом факультете ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

«Иду с госэкзамена. А у нас на ЕГФ снимают фильм. На здании вывеска КГБ. На крыльце Антон Хабаров», — рассказала Марина Зайцева.

Съемки проходили в пятницу, 29 мая. Караван киношных вагончиков припарковался у Тихвинской церкви, напротив парка Тысячелетия Ярославля.

В фильмографии 45-летнего Антона Хараброва — 60 проектов, массовому зрителю он также известен по участию в проектах «Закрытая школа» (18+) и «Казанова» (18+).

Как мы рассказывали ранее, с марта в городе работают над четвертым сезоном сериала «Алекс Лютый. Золото войны», в котором подполковник КГБ Елисеев (в исполнении Антона Хабарова) расследует убийство антиквара в Брянске в 1979-м и похищение старинного предмета из церкви.

Режиссер — Леонид Белозорович. Съемки организует «Амедиа Продакшн» по заказу телеканала НТВ.

