Поднимется сильный ветер: в МЧС рассказали, какие ЧС прогнозируют в Ярославле

Прогноз погоды в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по региону днем 10 июня.

«При грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В ведомстве напомнили, что такие погодные условия могут быть опасны. Гроза и сильный ветер — источник всевозможных ЧС и происшествий.

Из-за непогоды могут оборваться линии связи. Увеличивается риск возникновения пожаров, а также аварий на дорогах и травм среди населения. Могут возникнуть и проблемы с транспортом.

Ярославцам стоит подальше держаться от неустойчивых построек, крыш и деревьев. Сильный ветер может их снести.

Телефон экстренных служб — 112.