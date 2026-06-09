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Город Поднимется сильный ветер: в МЧС рассказали, какие ЧС прогнозируют в Ярославле

Поднимется сильный ветер: в МЧС рассказали, какие ЧС прогнозируют в Ярославле

На регион надвигается гроза

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Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по региону днем 10 июня.

«При грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В ведомстве напомнили, что такие погодные условия могут быть опасны. Гроза и сильный ветер — источник всевозможных ЧС и происшествий.

Из-за непогоды могут оборваться линии связи. Увеличивается риск возникновения пожаров, а также аварий на дорогах и травм среди населения. Могут возникнуть и проблемы с транспортом.

Ярославцам стоит подальше держаться от неустойчивых построек, крыш и деревьев. Сильный ветер может их снести.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в РСЧС предупредили ярославцев о резко надвигающихся пиках жары. Аномальное потепление ожидается в дневные часы с 10 по 12 июня. Прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гроза и сильный ветер Экстренное предупреждение МЧС Прогноз погоды
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Комментарии
4
Гость
49 минут
Мой прогноз намного точнее. Засуха этого года продолжается.
Гость
6 минут
Странно! Гидрометцентр России ничего такого не прогнозирует...
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Гость
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