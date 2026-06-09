Поднимется сильный ветер: в МЧС рассказали, какие ЧС прогнозируют в Ярославле

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по региону днем 10 июня.
«При грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
В ведомстве напомнили, что такие погодные условия могут быть опасны. Гроза и сильный ветер — источник всевозможных ЧС и происшествий.
Из-за непогоды могут оборваться линии связи. Увеличивается риск возникновения пожаров, а также аварий на дорогах и травм среди населения. Могут возникнуть и проблемы с транспортом.
Ярославцам стоит подальше держаться от неустойчивых построек, крыш и деревьев. Сильный ветер может их снести.
Телефон экстренных служб — 112.
Ранее в РСЧС предупредили ярославцев о резко надвигающихся пиках жары. Аномальное потепление ожидается в дневные часы с 10 по 12 июня. Прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов.