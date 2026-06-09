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Лето Жара, как на юге: ярославцев предупредили об аномальном потеплении

Жара, как на юге: ярославцев предупредили об аномальном потеплении

Когда изменится погода

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Какая погода будет в Ярославле в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая погода будет в Ярославле в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая погода будет в Ярославле в выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупреждают о резко надвигающихся пиках жары. Аномальное потепление ожидается в дневные часы с 10 по 12 июня, прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +30-32 градусов.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине», — предупредили в РСЧС Ярославской области.

Телефон экстренных служб — 112.

В ведомстве также дополнили, что разводить костры в такую погоду опасно. Спасатели посоветовали осторожно относиться к огню в жару.

Свежее может стать к выходным: 13 и 14 июня прогнозируются дожди.

Прогноз погоды в Ярославле

  • 11 июня — днем температура воздуха будет около +26 градусов. Ветер слабый, южный.

  • 12 июня — температура до +26 градусов сохранится. С утра вероятны дожди.

  • 13 июня — ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +26 градусов. Вечером синоптики предсказывают дождь.

  • 14 июня — температура воздуха резко опустится до +16 градусов. Весь день ожидаются пасмурная погода и дождь с умеренным ветром.

Также мы спрашивали у климатолога, каким будет лето в Ярославской области.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Жара Аномальное потепление Лето РСЧС Прогноз погоды
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Комментарии
1
Гость
54 минуты
а чего не сделают для нас платный вход на народные пляжи как на братском Юге? это большая недоработка власти
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Гость
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