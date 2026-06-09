Жара, как на юге: ярославцев предупредили об аномальном потеплении

Жителей Ярославской области предупреждают о резко надвигающихся пиках жары. Аномальное потепление ожидается в дневные часы с 10 по 12 июня, прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +30-32 градусов.
«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине», — предупредили в РСЧС Ярославской области.
Телефон экстренных служб — 112.
В ведомстве также дополнили, что разводить костры в такую погоду опасно. Спасатели посоветовали осторожно относиться к огню в жару.
Свежее может стать к выходным: 13 и 14 июня прогнозируются дожди.
Прогноз погоды в Ярославле
11 июня — днем температура воздуха будет около +26 градусов. Ветер слабый, южный.
12 июня — температура до +26 градусов сохранится. С утра вероятны дожди.
13 июня — ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +26 градусов. Вечером синоптики предсказывают дождь.
14 июня — температура воздуха резко опустится до +16 градусов. Весь день ожидаются пасмурная погода и дождь с умеренным ветром.
Также мы спрашивали у климатолога, каким будет лето в Ярославской области.