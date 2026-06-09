Жара, как на юге: ярославцев предупредили об аномальном потеплении

Какая погода будет в Ярославле в выходные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупреждают о резко надвигающихся пиках жары. Аномальное потепление ожидается в дневные часы с 10 по 12 июня, прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +30-32 градусов.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Не оставляйте детей и животных в машине», — предупредили в РСЧС Ярославской области.

Телефон экстренных служб — 112.

В ведомстве также дополнили, что разводить костры в такую погоду опасно. Спасатели посоветовали осторожно относиться к огню в жару.

Свежее может стать к выходным: 13 и 14 июня прогнозируются дожди.

Прогноз погоды в Ярославле

11 июня — днем температура воздуха будет около +26 градусов. Ветер слабый, южный.

12 июня — температура до +26 градусов сохранится. С утра вероятны дожди.

13 июня — ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +26 градусов. Вечером синоптики предсказывают дождь.

14 июня — температура воздуха резко опустится до +16 градусов. Весь день ожидаются пасмурная погода и дождь с умеренным ветром.